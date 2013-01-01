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    «Химки»: «Готовы продать Лантратова за 5 миллионов»

    Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал информацию об интересе ЦСКА и «Локомотива» к вратарю Илье Лантратову.

    «Мы не готовы зимой отпускать Лантратова. Куда? Предложений не было. Когда предложения появятся, то будем рассматривать.

    За какую цену готовы отпустить Илью? Пять миллионов. У него достаточно большая цена на рынке. Ниже четырех миллионов отпускать мы его точно не готовы. Предложение должно быть достойное», – сказал Терюшков.

    • В текущем сезоне Лантратов пропустил 31 гол в 19 матчах.
    • Он 7 раз сыграл на ноль.
    • В ноябре Лантратова впервые вызвали в сборную России.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 16:39
    Комментарии4
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      Рейтинг: +9010

      Alekxei Z. 1 час назад

      Он средний вратарь , кому он нужен ?

      0
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      Рейтинг: +55638

      portero 1 час назад

      Валюта не указана, наверное в рублях...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +23660

      vladimir-7 1 час назад

      То 3 лимона, то 5, а он, вообще, кому-то нужен?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +15146

      paracetamol 1 час назад

      Разве что КамАЗ какой купит.

      0
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