«Химки»: «Готовы продать Лантратова за 5 миллионов»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал информацию об интересе ЦСКА и «Локомотива» к вратарю Илье Лантратову.

«Мы не готовы зимой отпускать Лантратова. Куда? Предложений не было. Когда предложения появятся, то будем рассматривать.

За какую цену готовы отпустить Илью? Пять миллионов. У него достаточно большая цена на рынке. Ниже четырех миллионов отпускать мы его точно не готовы. Предложение должно быть достойное», – сказал Терюшков.