«Химки»: «Готовы продать Лантратова за 5 миллионов»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал информацию об интересе ЦСКА и «Локомотива» к вратарю Илье Лантратову.
«Мы не готовы зимой отпускать Лантратова. Куда? Предложений не было. Когда предложения появятся, то будем рассматривать.
За какую цену готовы отпустить Илью? Пять миллионов. У него достаточно большая цена на рынке. Ниже четырех миллионов отпускать мы его точно не готовы. Предложение должно быть достойное», – сказал Терюшков.
- В текущем сезоне Лантратов пропустил 31 гол в 19 матчах.
- Он 7 раз сыграл на ноль.
- В ноябре Лантратова впервые вызвали в сборную России.
Источник: «Спорт-Экспресс»