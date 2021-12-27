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  • «Химки» готовы продать Лантратова зимой за 3 миллиона. ЦСКА и «Локо» сохраняют серьезный интерес («Чемпионат»)

«Химки» готовы продать Лантратова зимой за 3 миллиона. ЦСКА и «Локо» сохраняют серьезный интерес («Чемпионат»)

27 декабря 2021, 16:15
5

«Химки» готовы отпустить вратаря Илью Лантратова в зимнее трансферное окно за 3 миллиона евро.

«Серьeзный интерес к Лантратову сохраняют московские ЦСКА и «Локомотив». В случае красно-синих всe будет зависеть от решения совета директоров.

В «Локо» активно размышляют над трансфером вратаря в связи с травмой основного голкипера Гильерме, которому в декабре исполнилось 36 лет», – сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией.

  • В текущем сезоне Лантратов пропустил 31 гол в 19 матчах.
  • Он 7 раз сыграл на ноль.
  • В ноябре Лантратова впервые вызвали в сборную России.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Локомотив Химки Лантратов Илья
Комментарии (5)
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Snek
1640612222
Зачем он в ЦСКА? Акинфеев ещё пару лет точно нормально отыграть сможет, да и вряд ли он уйдёт, пока не поставит все рекорды в РПЛ, мне кажется он для этого сейчас играет.
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DOCTOR PENALTY
1640612499
Акинфеев и Гильерме два лучших вратаря РПЛ. Идти под них в 26 лет..., оно это надо?
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vladimir-7
1640613982
Да не нужен никакой Лантрапов в ЦСКА, свои на подходе.
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portero
1640622709
хотеть не вредно , если есть предложения то продадут....
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Красногорск_Фан
1640633223
Нахрен. Худяков отлично играет. Лантратов отличный вратарь но не хочется чтобы парень в локо вернулся на лавку.
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