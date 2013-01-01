«Химки» готовы продать Лантратова зимой за 3 миллиона. ЦСКА и «Локо» сохраняют серьезный интерес («Чемпионат»)

Да не нужен никакой Лантрапов в ЦСКА, свои на подходе.
«Химки» готовы отпустить вратаря Илью Лантратова в зимнее трансферное окно за 3 миллиона евро.
«Серьeзный интерес к Лантратову сохраняют московские ЦСКА и «Локомотив». В случае красно-синих всe будет зависеть от решения совета директоров.
В «Локо» активно размышляют над трансфером вратаря в связи с травмой основного голкипера Гильерме, которому в декабре исполнилось 36 лет», – сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией.
- В текущем сезоне Лантратов пропустил 31 гол в 19 матчах.
- Он 7 раз сыграл на ноль.
- В ноябре Лантратова впервые вызвали в сборную России.