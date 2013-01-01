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    «Химки» готовы продать Лантратова зимой за 3 миллиона. ЦСКА и «Локо» сохраняют серьезный интерес («Чемпионат»)

    «Химки» готовы отпустить вратаря Илью Лантратова в зимнее трансферное окно за 3 миллиона евро.

    «Серьeзный интерес к Лантратову сохраняют московские ЦСКА и «Локомотив». В случае красно-синих всe будет зависеть от решения совета директоров.

    В «Локо» активно размышляют над трансфером вратаря в связи с травмой основного голкипера Гильерме, которому в декабре исполнилось 36 лет», – сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией.

    • В текущем сезоне Лантратов пропустил 31 гол в 19 матчах.
    • Он 7 раз сыграл на ноль.
    • В ноябре Лантратова впервые вызвали в сборную России.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 16:15
    Комментарии3
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      Рейтинг: +23660

      vladimir-7 1 час назад

      Да не нужен никакой Лантрапов в ЦСКА, свои на подходе.

      0
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      Рейтинг: +22157

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Акинфеев и Гильерме два лучших вратаря РПЛ. Идти под них в 26 лет..., оно это надо?

      0
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      Рейтинг: +3800

      Snek 2 часа назад

      Зачем он в ЦСКА? Акинфеев ещё пару лет точно нормально отыграть сможет, да и вряд ли он уйдёт, пока не поставит все рекорды в РПЛ, мне кажется он для этого сейчас играет.

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