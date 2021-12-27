«Химки» готовы продать Лантратова зимой за 3 миллиона. ЦСКА и «Локо» сохраняют серьезный интерес («Чемпионат»)

«Химки» готовы отпустить вратаря Илью Лантратова в зимнее трансферное окно за 3 миллиона евро.

«Серьeзный интерес к Лантратову сохраняют московские ЦСКА и «Локомотив». В случае красно-синих всe будет зависеть от решения совета директоров.

В «Локо» активно размышляют над трансфером вратаря в связи с травмой основного голкипера Гильерме, которому в декабре исполнилось 36 лет», – сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией.