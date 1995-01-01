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    Семин – о «Зените» и «Спартаке» в 1/2 финала ЛЕ: «Вполне возможно. Почему бы и нет?»

    Бывший главный тренер «Локомотива» и «Ростова» Юрий Семин высказался о перспективах «Зенита» и «Спартака» успешно выступить в плей-офф Лиги Европы.

    – Реально ли «Зениту» и «Спартаку» добраться до полуфинала ЛЕ? Или это пока мечты?

    – Вполне возможно. Почему бы и нет? Важно, как команды подготовятся, в каком состоянии подойдут к матчам, каким будет жребий.

    Мне кажется, наши клубы могут хорошо играть в еврокубках.

    • «Зенит» сыграет с «Бетисом» в стыках ЛЕ.
    • «Спартак» позднее узнает соперника по 1/8 финала турнира.

    Семин: «Головин – лучший футболист года в России, Семак – лучший тренер, «Зенит» – лучшая команда»

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +10418

      alex1951 56 минут назад

      Надо им помочь....
      А счет?
      Счет 7-1 Спартак!

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      Рейтинг: +15130

      paracetamol > alex1951 32 минуты назад

      Ошибочка. Счет Зенит 7-1 Спартак!

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      Рейтинг: +10

      ewrter345 1 час назад

      Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Что, опять все прос****
      Если не хочешь оставаться попаном, ставишь больше 1000 рублей, советую норм сайт с прогнозами на футбол king-ball.ru (работает с 2013 года, короч проверенно не обман)
      Загляни, не бойся! Уверяю, уже через неделю будешь смеяться над теми кто говорит что все обман и на ставках невозможно заработать))))

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