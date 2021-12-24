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  • Семин – о «Зените» и «Спартаке» в 1/2 финала ЛЕ: «Вполне возможно. Почему бы и нет?»

Семин – о «Зените» и «Спартаке» в 1/2 финала ЛЕ: «Вполне возможно. Почему бы и нет?»

24 декабря 2021, 00:10
25

Бывший главный тренер «Локомотива» и «Ростова» Юрий Семин высказался о перспективах «Зенита» и «Спартака» успешно выступить в плей-офф Лиги Европы.

– Реально ли «Зениту» и «Спартаку» добраться до полуфинала ЛЕ? Или это пока мечты?

– Вполне возможно. Почему бы и нет? Важно, как команды подготовятся, в каком состоянии подойдут к матчам, каким будет жребий.

Мне кажется, наши клубы могут хорошо играть в еврокубках.

  • «Зенит» сыграет с «Бетисом» в стыках ЛЕ.
  • «Спартак» позднее узнает соперника по 1/8 финала турнира.

Семин: «Головин – лучший футболист года в России, Семак – лучший тренер, «Зенит» – лучшая команда»

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Лига Европы Зенит Спартак Семин Юрий
Комментарии (25)
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alex1951
1640297029
Надо им помочь.... А счет? Счет 7-1 Спартак!
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Боцман59rus
1640316438
- что бы такую чушь городить, нужно вообще наш футбол не смотреть, а так конечно можно и медведя на улице встретить, с процентной вероятностью 50/50.
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Garrincha58
1640322843
зачем задавать такие вопросы на которые просто нет ответов это из области, а сможет ли скажем Дзюба выиграть ЗМ
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aubergine
1640324695
Конечно по теории вероятности такое возможно, но наверное Юрий Палыч решил просто потроллить)
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Дядя Серёжа
1640324800
"Это ведь как - оно может рванёт, а может и не рванёт"-... А. Миронов "Итальянцы в России"
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portero
1640327007
Мы были бы рады, но это к сожалению не будет, чудеса случаются крайне редко....
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jek718875
1640327789
Старичок начал праздновать Новый год,раньше на две недели
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Axe111
1640330483
Потому что НЕТ!!!!!!!
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zigbert
1640338834
Понятно что наш футбол отстает в развитии но смысл тогда выходить было в плей-офф?
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alex1004
1640339350
Вот я не понимаю этого Семина! Если уж и мечтать таким образом, то почему мечтать о 1/2. Давайте уж помечтаем о российском финале в Лиге Европы. :))))
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