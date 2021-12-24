Семин – о «Зените» и «Спартаке» в 1/2 финала ЛЕ: «Вполне возможно. Почему бы и нет?»

Бывший главный тренер «Локомотива» и «Ростова» Юрий Семин высказался о перспективах «Зенита» и «Спартака» успешно выступить в плей-офф Лиги Европы.

– Реально ли «Зениту» и «Спартаку» добраться до полуфинала ЛЕ? Или это пока мечты?

– Вполне возможно. Почему бы и нет? Важно, как команды подготовятся, в каком состоянии подойдут к матчам, каким будет жребий.

Мне кажется, наши клубы могут хорошо играть в еврокубках.

«Зенит» сыграет с «Бетисом» в стыках ЛЕ.

«Спартак» позднее узнает соперника по 1/8 финала турнира.

Семин: «Головин – лучший футболист года в России, Семак – лучший тренер, «Зенит» – лучшая команда»