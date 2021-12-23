Семин: «Головин – лучший футболист года в России, Семак – лучший тренер, «Зенит» – лучшая команда»

Бывший главный тренер «Локомотива» и «Ростова» Юрий Семин подвел итоги 2021 года в российском футболе.

«Лучшим футболистом России считаю Александра Головина. Он стабильно и на высоком уровне выступает за «Монако», является лидером своего клуба.

У нас в стране не так много ребят, кто выступает в Европе, тем более на лидирующих позициях. Также Головин неплохо выглядит в составе сборной России, вносит свой вклад в результаты команды.

Лучшим тренером года я назову Сергея Семака, лучшей командой – «Зенит», а лучшим руководителем – Александра Медведева.

Логично, что лучшими становятся те, кто идет на первом месте. «Зенит» на протяжении нескольких лет становится чемпионом России и сейчас лидирует в РПЛ», – сказал Семин.