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  • Семин: «Головин – лучший футболист года в России, Семак – лучший тренер, «Зенит» – лучшая команда»

Семин: «Головин – лучший футболист года в России, Семак – лучший тренер, «Зенит» – лучшая команда»

23 декабря 2021, 21:21
16

Бывший главный тренер «Локомотива» и «Ростова» Юрий Семин подвел итоги 2021 года в российском футболе.

«Лучшим футболистом России считаю Александра Головина. Он стабильно и на высоком уровне выступает за «Монако», является лидером своего клуба.

У нас в стране не так много ребят, кто выступает в Европе, тем более на лидирующих позициях. Также Головин неплохо выглядит в составе сборной России, вносит свой вклад в результаты команды.

Лучшим тренером года я назову Сергея Семака, лучшей командой – «Зенит», а лучшим руководителем – Александра Медведева.

Логично, что лучшими становятся те, кто идет на первом месте. «Зенит» на протяжении нескольких лет становится чемпионом России и сейчас лидирует в РПЛ», – сказал Семин.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Головин Александр Семин Юрий Семак Сергей Медведев Александр
Комментарии (16)
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ArReal
1640284162
Семак - тренер?
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jek718875
1640285065
Старичку что-то в коньяк подмешали
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R_a_i_n
1640285283
Ааааааа, Семак-лучший тренер)))
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Skull_Boy
1640286802
Хватит уже спаивать старика и Головин уже как полгода далеко не лидер, его тупа из состава вытесняет 19ти летний пацан, где уже летом возможно будут чемоданы или аренда, Семак лучший терпила, а не тренер и явно лучшая команда это Динамо
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portero
1640287834
Сложно Семаку с дрочубой в команде, всё что мог он показал 20минут в конце его максимум сейчас, нельзя его в старт ставить, но Семак не может настоять ставит переодически...
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Павелий
1640288730
"... ну а Газпром - лучший админресур!" - подытожил Сёмин.
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paracetamol
1640298548
Может Семак и не лучший, а вот Зенит явно лучший!
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Боцман59rus
1640318273
_ смысл выбирать лучших в этом болоте ? ....игра сборной и клубов в европе отражает истинное положение дел, сами себя нахваливают бездари, за отсутствием других перспектив и поводов>)))
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paracetamol
1640318655
Головин классно задом скамейку полировал, потому и лучший!
Ответить
alp
1640349878
«Зенит» – лучшая команда», Юрий Палыч, это все знают, но некоторые боятся об этом думать.
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