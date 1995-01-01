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    Семин: «Головин – лучший футболист года в России, Семак – лучший тренер, «Зенит» – лучшая команда»

    Бывший главный тренер «Локомотива» и «Ростова» Юрий Семин подвел итоги 2021 года в российском футболе.

    «Лучшим футболистом России считаю Александра Головина. Он стабильно и на высоком уровне выступает за «Монако», является лидером своего клуба.

    У нас в стране не так много ребят, кто выступает в Европе, тем более на лидирующих позициях. Также Головин неплохо выглядит в составе сборной России, вносит свой вклад в результаты команды.

    Лучшим тренером года я назову Сергея Семака, лучшей командой – «Зенит», а лучшим руководителем – Александра Медведева.

    Логично, что лучшими становятся те, кто идет на первом месте. «Зенит» на протяжении нескольких лет становится чемпионом России и сейчас лидирует в РПЛ», – сказал Семин.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 21:21
    Комментарии2
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      Рейтинг: +11848

      Barmaleushka 1 минуту назад

      Ща у биомусора бомбанёт )))))))

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      Рейтинг: +4693

      AtticusFinch 11 минут назад

      Семак - тренер?

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