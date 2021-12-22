Черышев – об автоголе Кудряшова: «Если бы он упал, и нам забили – критики оказалось бы еще больше»

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев считает, что защитник сборной России Федор Кудряшов не виноват в автоголе в матче отбора ЧМ-2022 с Хорватией (0:1).
— Смотрели матч с хорватами в Сплите, когда сами находились на больничном?
— Да, дома. Расстроился. Катар был так близко! А сейчас придется поработать, чтобы туда попасть.
— Как вам та злость, с которой люди набросились на Федора Кудряшова за автогол?
— Писал ему, хотел поддержать. Такое может случиться с каждым. Не вижу ни капли его вины в том моменте. Если бы Федор упал, схватился за ногу и нам все равно забили бы — соперник-то набегал! — критики оказалось бы еще больше.
Считаю, что никаких претензий к Кудряшову не может быть. Мы все единое целое. Команда побеждает и терпит поражения вместе.
- 34-летний футболист срезал мяч в собственные ворота на 81-й минуте.
- Россияне уступили со счетом 0:1 и не смогли напрямую выйти на чемпионат мира.
- После игры Кудряшов закрыл комментарии в инстаграме.
Источник: «Спорт-Экспресс»
Косяк в Валере и трусливой игре всей команды. Валера рано сделал все замены. И последнюю буквально перед тем как Кудряшов захромал.
А сделал он преждевременные замены т.к. надо было забирать инициативу. Напомню, отбивались мы с первой минуты.