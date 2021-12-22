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  • Черышев – об автоголе Кудряшова: «Если бы он упал, и нам забили – критики оказалось бы еще больше»

Черышев – об автоголе Кудряшова: «Если бы он упал, и нам забили – критики оказалось бы еще больше»

22 декабря 2021, 19:18
1

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев считает, что защитник сборной России Федор Кудряшов не виноват в автоголе в матче отбора ЧМ-2022 с Хорватией (0:1).

— Смотрели матч с хорватами в Сплите, когда сами находились на больничном?

— Да, дома. Расстроился. Катар был так близко! А сейчас придется поработать, чтобы туда попасть.

— Как вам та злость, с которой люди набросились на Федора Кудряшова за автогол?

— Писал ему, хотел поддержать. Такое может случиться с каждым. Не вижу ни капли его вины в том моменте. Если бы Федор упал, схватился за ногу и нам все равно забили бы — соперник-то набегал! — критики оказалось бы еще больше.

Считаю, что никаких претензий к Кудряшову не может быть. Мы все единое целое. Команда побеждает и терпит поражения вместе.

  • 34-летний футболист срезал мяч в собственные ворота на 81-й минуте.
  • Россияне уступили со счетом 0:1 и не смогли напрямую выйти на чемпионат мира.
  • После игры Кудряшов закрыл комментарии в инстаграме.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Кудряшов Федор Черышев Денис
Комментарии (1)
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Argon
1640199759
Чёс полный. Упади Кудряшов, мяч ушел бы на угловой. Другое дело, что во время атаки падать было западло и он доигрывал момент.
Косяк в Валере и трусливой игре всей команды. Валера рано сделал все замены. И последнюю буквально перед тем как Кудряшов захромал.
А сделал он преждевременные замены т.к. надо было забирать инициативу. Напомню, отбивались мы с первой минуты.
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