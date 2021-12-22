Черышев – об автоголе Кудряшова: «Если бы он упал, и нам забили – критики оказалось бы еще больше»

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев считает, что защитник сборной России Федор Кудряшов не виноват в автоголе в матче отбора ЧМ-2022 с Хорватией (0:1).

— Смотрели матч с хорватами в Сплите, когда сами находились на больничном?

— Да, дома. Расстроился. Катар был так близко! А сейчас придется поработать, чтобы туда попасть.

— Как вам та злость, с которой люди набросились на Федора Кудряшова за автогол?

— Писал ему, хотел поддержать. Такое может случиться с каждым. Не вижу ни капли его вины в том моменте. Если бы Федор упал, схватился за ногу и нам все равно забили бы — соперник-то набегал! — критики оказалось бы еще больше.

Считаю, что никаких претензий к Кудряшову не может быть. Мы все единое целое. Команда побеждает и терпит поражения вместе.