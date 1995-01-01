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    Черышев – об автоголе Кудряшова: «Если бы он упал, и нам забили – критики оказалось бы еще больше»

    Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев считает, что защитник сборной России Федор Кудряшов не виноват в автоголе в матче отбора ЧМ-2022 с Хорватией (0:1).

    — Смотрели матч с хорватами в Сплите, когда сами находились на больничном?

    — Да, дома. Расстроился. Катар был так близко! А сейчас придется поработать, чтобы туда попасть.

    — Как вам та злость, с которой люди набросились на Федора Кудряшова за автогол?

    — Писал ему, хотел поддержать. Такое может случиться с каждым. Не вижу ни капли его вины в том моменте. Если бы Федор упал, схватился за ногу и нам все равно забили бы — соперник-то набегал! — критики оказалось бы еще больше.

    Считаю, что никаких претензий к Кудряшову не может быть. Мы все единое целое. Команда побеждает и терпит поражения вместе.

    • 34-летний футболист срезал мяч в собственные ворота на 81-й минуте.
    • Россияне уступили со счетом 0:1 и не смогли напрямую выйти на чемпионат мира.
    • После игры Кудряшов закрыл комментарии в инстаграме.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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