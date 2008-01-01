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    Примера. «Валенсия», уступая 0:2, победила в дерби «Леванте»; Черышев отыграл 59 минут

    В 18-м туре чемпионата Испании «Валенсия» на выезде обыграла «Леванте» со счетом 4:3.

    Хозяева поля вели 2:0 до 44-й минуты, однако впоследствии пропустили четыре гола. В составе гостей по дублю оформили Гонсалу Гедеш и Карлос Солер.

    Российский полузащитник Денис Черышев вышел на дерби в старте, а на 60-й минуте был заменен.

    Набрав три очка, «Валенсия» обошла «Барселону» и поднялась на седьмое место в таблице. «Леванте» остался на последней строчке.

    Испания. Примера. 18-й тур

    Леванте – Валенсия – 3:4 (2:1)

    Голы: 1:0 – Кампанья, 21; 2:0 – Марти, 24; 2:1 – Гедеш, 44; 2:2 – Солер, 50 (с пенальти); 2:3 – Солер, 72; 2:4 – Гедеш, 85; 3:4 – Барди, 90+1.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10

      sdkfewr21 36 минут назад

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