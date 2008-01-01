Примера. «Валенсия», уступая 0:2, победила в дерби «Леванте»; Черышев отыграл 59 минут

Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Что, опять все прос****
Если не хочешь оставаться попаном, ставишь больше 1000 рублей, советую норм сайт с прогнозами на футбол king-ball.ru (работает с 2013 года, короч проверенно не обман)
Загляни, не бойся! Уверяю, уже через неделю будешь смеяться над теми кто говорит что все обман и на ставках невозможно заработать))))
В 18-м туре чемпионата Испании «Валенсия» на выезде обыграла «Леванте» со счетом 4:3.
Хозяева поля вели 2:0 до 44-й минуты, однако впоследствии пропустили четыре гола. В составе гостей по дублю оформили Гонсалу Гедеш и Карлос Солер.
Российский полузащитник Денис Черышев вышел на дерби в старте, а на 60-й минуте был заменен.
Набрав три очка, «Валенсия» обошла «Барселону» и поднялась на седьмое место в таблице. «Леванте» остался на последней строчке.
Испания. Примера. 18-й тур
Леванте – Валенсия – 3:4 (2:1)
Голы: 1:0 – Кампанья, 21; 2:0 – Марти, 24; 2:1 – Гедеш, 44; 2:2 – Солер, 50 (с пенальти); 2:3 – Солер, 72; 2:4 – Гедеш, 85; 3:4 – Барди, 90+1.
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.