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Материалы

Леванте - Валенсия

20.12.2021, Понедельник, 23:00 мск Валенсия, стадион Сьютат де Валенсия Испания. Примера, 18 тур Леванте - Валенсия
Испания. Примера (2020/2021)
27 тур
12 марта, пятница 23:00 Леванте 1:0 Валенсия
1 тур
13 сентября, воскресенье 22:00 Валенсия 4:2 Леванте
Испания. Примера (2019/2020)
28 тур
12 июня, пятница 23:00 Валенсия 1:1 Леванте
16 тур
7 декабря, суббота 20:30 Леванте 2:4 Валенсия
Испания. Примера (2018/2019)
32 тур
14 апреля, воскресенье 21:45 Валенсия 3:1 Леванте
3 тур
2 сентября, воскресенье 13:00 Леванте 2:2 Валенсия
Испания. Примера (2017/2018)
23 тур
11 февраля, воскресенье 22:45 Валенсия 3:1 Леванте
4 тур
16 сентября, суббота 14:00 Леванте 1:1 Валенсия
Испания. Примера (2015/2016)
29 тур
13 марта, воскресенье 14:00 Леванте 1:0 Валенсия
10 тур
31 октября, суббота 20:15 Валенсия 3:0 Леванте
Испания. Примера (2014/2015)
31 тур
13 апреля, понедельник 21:30 Валенсия 3:0 Леванте
12 тур
23 ноября, воскресенье 19:00 Леванте 2:1 Валенсия
Испания. Примера (2013/2014)
37 тур
10 мая, суббота 23:59 Леванте 2:0 Валенсия
18 тур
4 января, суббота 23:00 Валенсия 2:0 Леванте
Испания. Примера (2012/2013)
26 тур
3 марта, воскресенье 01:00 Валенсия 2:2 Леванте
7 тур
7 октября, воскресенье 14:00 Леванте 1:0 Валенсия
Испания. Примера (2011/2012)
31 тур
1 апреля, воскресенье 20:00 Валенсия 1:1 Леванте
12 тур
6 ноября, воскресенье 01:00 Леванте 0:2 Валенсия
Испания. Кубок (2011/2012)
1/4 финала
ответный матч		 27 января, пятница 00:30 Леванте 0:3 Валенсия
Испания. Кубок (2011/2012)
1/4 финала
первый матч		 20 января, пятница 00:30 Валенсия 4:1 Леванте
Испания. Примера (2010/2011)
37 тур
15 мая, воскресенье 23:00 Валенсия 0:0 Леванте
18 тур
9 января, воскресенье 23:00 Леванте 0:1 Валенсия
Испания. Примера (2007/2008)
37 тур
11 мая, воскресенье 23:00 Леванте 1:5 Валенсия
18 тур
6 января, воскресенье 19:00 Валенсия 0:0 Леванте
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Реал 38 26 8 4 80:31 +49 86
2. Барселона 38 21 10 7 68:38 +30 73
3. Атлетико М 38 21 8 9 65:43 +22 71
4. Севилья 38 18 16 4 53:30 +23 70
5. Бетис 38 19 8 11 62:40 +22 65
6. Реал Сосьедад 38 17 11 10 40:37 +3 62
7. Вильярреал 38 16 11 11 63:37 +26 59
8. Атлетик Б 38 14 13 11 43:36 +7 55
9. Валенсия 38 11 15 12 48:53 -5 48
10. Осасуна 38 12 11 15 37:51 -14 47
11. Сельта 38 12 10 16 43:43 0 46
12. Райо Вальекано 38 11 9 18 39:50 -11 42
13. Эльче 38 11 9 18 40:52 -12 42
14. Эспаньол 38 10 12 16 40:53 -13 42
15. Хетафе 38 8 15 15 33:41 -8 39
16. Мальорка 38 10 9 19 36:63 -27 39
17. Кадис 38 8 15 15 35:51 -16 39
18. Гранада 38 8 14 16 44:61 -17 38
19. Леванте 38 8 11 19 51:76 -25 35
20. Алавес 38 8 7 23 31:65 -34 31
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