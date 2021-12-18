Бундеслига. «Бавария» разгромила «Вольфсбург», Левандовски побил рекорд Герда Мюллера по голам за год

«Бавария» в 17-м туре чемпионата Германии крупно победила участника группового этапа Лиги чемпионов «Вольфсбург». Голом и ассистом отметился форвард Томас Мюллер, для которого это была 400-я встреча в турнире.

Роберт Левандовски забил 43-й гол в Бундеслиге в течение календарного года. Он побил рекорд Герд Мюллера, который в течение 1972 года забил 42 мяча.

Поляк в 2021 году провел 59 матчей за клуб и сборную и забил в них 69 голов.

«Бавария» лидирует в таблице с девятиочковым преимуществом. «Вольфсбург» идет 13-м.

Германия. Бундеслига. 17-й тур

Бавария – Вольфсбург – 4:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Мюллер, 7; 2:0 – Упамекано, 57; 3:0 – Сане, 59; 4:0 – Левандовски, 88.

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