Ваноли: «Не могу сказать, сколько проработаю в «Спартаке». Благодарен руководству за доверие»

Новый главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли не стал прогнозировать длительность своего пребывания в московском клубе.
«Такова наша профессия, не могу сказать, сколько я проработаю в Спартаке. Я не волшебник. Моя задача сконцентрироваться на работе и делать своe дело.
Каждый должен делать свою работу. Моe дело работать на поле, с игроками. Я постараюсь не обращать внимание на посторонние вещи. Благодарен президенту и руководству за оказанное доверие», – сказал итальянец.
- Ваноли сменил в «Спартаке» уволенного в среду Руя Виторию.
- Он заключил с клубом контракт до лета 2023 года с опцией продления еще на сезон.
- Для специалиста это первый самостоятельный опыт в тренерской карьере.
Источник: Ютуб-канал «Спартака»