Ваноли: «Не могу сказать, сколько проработаю в «Спартаке». Благодарен руководству за доверие»

Новый главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли не стал прогнозировать длительность своего пребывания в московском клубе.

«Такова наша профессия, не могу сказать, сколько я проработаю в Спартаке. Я не волшебник. Моя задача сконцентрироваться на работе и делать своe дело.

Каждый должен делать свою работу. Моe дело работать на поле, с игроками. Я постараюсь не обращать внимание на посторонние вещи. Благодарен президенту и руководству за оказанное доверие», – сказал итальянец.