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    Ваноли: «Не могу сказать, сколько проработаю в «Спартаке». Благодарен руководству за доверие»

    Новый главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли не стал прогнозировать длительность своего пребывания в московском клубе.

    «Такова наша профессия, не могу сказать, сколько я проработаю в Спартаке. Я не волшебник. Моя задача сконцентрироваться на работе и делать своe дело.

    Каждый должен делать свою работу. Моe дело работать на поле, с игроками. Я постараюсь не обращать внимание на посторонние вещи. Благодарен президенту и руководству за оказанное доверие», – сказал итальянец.

    • Ваноли сменил в «Спартаке» уволенного в среду Руя Виторию.
    • Он заключил с клубом контракт до лета 2023 года с опцией продления еще на сезон.
    • Для специалиста это первый самостоятельный опыт в тренерской карьере.

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    Источник: Ютуб-канал «Спартака»

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    Сегодня, 15:54
    Комментарии1
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      Рейтинг: +19258

      JTherry 28 минут назад

      Мележиков: "Финальное решение по Ваноли принял Леонид Федун, после личного контакта..."

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