Карпин: «С одной стороны, Лига наций – важный турнир с задачами, а с другой – хочется попробовать новых игроков»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о целях команды на Лигу наций-2022/23.

– Какие объективные цели вы ставите перед командой в этой группе?

– Ситуация несколько двоякая. Да, это важный турнир, есть турнирные задачи. С другой стороны, хочется попробовать и новых игроков, чтобы они себя почувствовали в игре сборной.

Поэтому мы хотим совместить, чтобы и не страдал результат, и, в то же время, дать игровую практику футболистам, возможно не самым основным. Но это не должно отражаться на результате.

– Этот розыгрыш Лиги наций станет уже третьим. Как вы думаете, позитивен ли он для сборной России и для международного футбола в целом?

– Я думаю, что да. Именно для интереса к футболу в Европе этот турнир очень позитивен. Это не только товарищеские матчи, как это было раньше, и которые не вызвали такого интереса. Всe же здесь разыгрывается возможность попасть на чемпионат Европы.

С другой стороны есть и турнирное положение, которое вызывает интерес у большого количества болельщиков. Поэтому я считаю, что это важно и интересно. И для футболистов тоже. Единственное, как я уже сказал ранее, в таких условиях попробовать большое количество новых молодых игроков, возможно, не получится.

Соперниками россиян стали Исландия, Израиль и Албания.

Групповой этап Лиги наций пройдет со 2 июня по 27 сентября 2022 года.

Карпин – о жеребьевке Лиги наций: «Очень ровная группа с интересными командами»