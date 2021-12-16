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  • Карпин: «С одной стороны, Лига наций – важный турнир с задачами, а с другой – хочется попробовать новых игроков»

Карпин: «С одной стороны, Лига наций – важный турнир с задачами, а с другой – хочется попробовать новых игроков»

16 декабря 2021, 22:57
7

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о целях команды на Лигу наций-2022/23.

– Какие объективные цели вы ставите перед командой в этой группе?

– Ситуация несколько двоякая. Да, это важный турнир, есть турнирные задачи. С другой стороны, хочется попробовать и новых игроков, чтобы они себя почувствовали в игре сборной.

Поэтому мы хотим совместить, чтобы и не страдал результат, и, в то же время, дать игровую практику футболистам, возможно не самым основным. Но это не должно отражаться на результате.

– Этот розыгрыш Лиги наций станет уже третьим. Как вы думаете, позитивен ли он для сборной России и для международного футбола в целом?

– Я думаю, что да. Именно для интереса к футболу в Европе этот турнир очень позитивен. Это не только товарищеские матчи, как это было раньше, и которые не вызвали такого интереса. Всe же здесь разыгрывается возможность попасть на чемпионат Европы.

С другой стороны есть и турнирное положение, которое вызывает интерес у большого количества болельщиков. Поэтому я считаю, что это важно и интересно. И для футболистов тоже. Единственное, как я уже сказал ранее, в таких условиях попробовать большое количество новых молодых игроков, возможно, не получится.

  • Соперниками россиян стали Исландия, Израиль и Албания.
  • Групповой этап Лиги наций пройдет со 2 июня по 27 сентября 2022 года.

Карпин – о жеребьевке Лиги наций: «Очень ровная группа с интересными командами»

Источник: Официальный сайт РФС
Россия. Премьер-лига Лига наций Россия Карпин Валерий
Комментарии (7)
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jghjsdf54
1639691040
Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Что, опять все прос**** Если не хочешь оставаться попаном, ставишь больше 1000 рублей, советую норм сайт с прогнозами на футбол king-ball.ru (работает с 2013 года, короч проверенно не обман) Загляни, не бойся! Уверяю, уже через неделю будешь смеяться над теми кто говорит что все обман и на ставках невозможно заработать))))
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portero
1639716221
Этот турнирчик и придумали вместо товарищеских матчей. Так что не превращайся в Черчесова, Валера...
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Блямба
1639716528
Новые-это хорошо забытые старые. Жирков, да Глушаков. Настоящих новых мало..вот и нету вожаков.
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R_a_i_n
1639718670
Лига наций это как в хоккее Еврохоккейтур. Нафик никому не нужен с турнирной точки зрения. Все ждут чемпионат мира.
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Hektor 84
1639725562
Так многие тренеры сборных так и делают.
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alex1951
1639726344
Валерыч ,не забивай себе голову. После фиаско от Хорватии ,ты нажил себе головную боль. Посему Проблема №1 это через -- пот,кровь и слезы пройти стыки. Пройдешь ...очень сильно подымешь авторитет.....и закроешь многим хлебальники.... Потом в Лиге Н. можешь чудить.....
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zigbert
1639743222
До Лиги наций еще надо дожить. Определяющим для Карпина будут стыковые матчи к ЧМ-2022.
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