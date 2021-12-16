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    Карпин – о жеребьевке Лиги наций: «Очень ровная группа с интересными командами»

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил итоги жеребьевки группового этапа Лиги наций-2022/23.

    Соперниками россиян стали Исландия, Израиль и Албания.

    «Интересная жеребьевка, интересные команды с разными стилями игры.

    Исландцы, понятно, это больше силовой стиль, Израиль – больше техничный, быстрый и интересный футбол, а Албания – в чeм-то схожа с Израилем, хотя много футболистов, играющих в Европе, поэтому это на 100 процентов будет интересное противостояние.

    Я думаю, что наша группа очень ровная. И я бы не говорил, что Исландия с Россией будут играть за первое место. И Албания, и Израиль многим попортят нервы», – сказал Карпин.

    • Групповой этап Лиги наций пройдет со 2 июня по 27 сентября 2022 года.
    • Полуфиналы и финал состоятся в июне 2023 года.
    • В последнем розыгрыше Лиги наций Россия заняла 2-е место в группе 3 лиги B.

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    Источник: Официальный сайт РФС

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    16.12.2021 21:55
    Комментарии9
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      Рейтинг: +12360

      Cleaner 2 часа назад

      Какая разница, что об этом думает Карпин? С апреля месяца у сборной будет другой тренер...

      2
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      Рейтинг: +4454

      R_a_i_n > Cleaner 2 часа назад

      а если не будет?

      0
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      ...
      Рейтинг: +13289

      Hektor 84 > Cleaner 2 часа назад

      А ты что с ним контракт заключал? Или он перед тобой отчет держать будет? Иди дрочи на шлюпу))) и запомни кто бы не пришел в сборную после Карпина шлюпа за сборную не будет вызываться. Так тем более Валера еще никуда не ушел.)))) обтекай конявый

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      Рейтинг: +2670

      Валерий2705 > Hektor 84 1 час назад

      Интересно, ты кроме дзюпы ещё думаешь о чем нибудь?) В комментарии про него не слова, а оратор не болеет за Зенит. Ты же ещё хуже Зюпы, он то хоть видео бабе скидывал, а ты на него постоянно дрочишь, свинонист)

      0
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      Рейтинг: +15402

      Garrincha58 2 часа назад

      нашей гов...команде любые соперники сложные

      1
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      Рейтинг: +4960

      Semenycch 2 часа назад

      Убежден, эти команды говно Карпина уже касаться не будут.

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      Рейтинг: +4454

      R_a_i_n > Semenycch 2 часа назад

      а вот и высер)))

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      Рейтинг: +8702

      "supermax" > R_a_i_n 2 часа назад

      Ахах... Как заказывал

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      Рейтинг: +4454

      R_a_i_n 2 часа назад

      Щас семеныч высер начертает)) Ээээй семеныч)))

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