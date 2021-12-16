Карпин – о жеребьевке Лиги наций: «Очень ровная группа с интересными командами»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил итоги жеребьевки группового этапа Лиги наций-2022/23.

Соперниками россиян стали Исландия, Израиль и Албания.

«Интересная жеребьевка, интересные команды с разными стилями игры.

Исландцы, понятно, это больше силовой стиль, Израиль – больше техничный, быстрый и интересный футбол, а Албания – в чeм-то схожа с Израилем, хотя много футболистов, играющих в Европе, поэтому это на 100 процентов будет интересное противостояние.

Я думаю, что наша группа очень ровная. И я бы не говорил, что Исландия с Россией будут играть за первое место. И Албания, и Израиль многим попортят нервы», – сказал Карпин.