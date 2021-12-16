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  • Карпин – о жеребьевке Лиги наций: «Очень ровная группа с интересными командами»

Карпин – о жеребьевке Лиги наций: «Очень ровная группа с интересными командами»

16 декабря 2021, 21:55
12

Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил итоги жеребьевки группового этапа Лиги наций-2022/23.

Соперниками россиян стали Исландия, Израиль и Албания.

«Интересная жеребьевка, интересные команды с разными стилями игры.

Исландцы, понятно, это больше силовой стиль, Израиль – больше техничный, быстрый и интересный футбол, а Албания – в чeм-то схожа с Израилем, хотя много футболистов, играющих в Европе, поэтому это на 100 процентов будет интересное противостояние.

Я думаю, что наша группа очень ровная. И я бы не говорил, что Исландия с Россией будут играть за первое место. И Албания, и Израиль многим попортят нервы», – сказал Карпин.

  • Групповой этап Лиги наций пройдет со 2 июня по 27 сентября 2022 года.
  • Полуфиналы и финал состоятся в июне 2023 года.
  • В последнем розыгрыше Лиги наций Россия заняла 2-е место в группе 3 лиги B.

Источник: Официальный сайт РФС
Россия. Премьер-лига Лига наций Россия Исландия Израиль Албания Карпин Валерий
Комментарии (12)
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R_a_i_n
1639681207
Щас семеныч высер начертает)) Ээээй семеныч)))
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Garrincha58
1639681666
нашей гов...команде любые соперники сложные
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Из Твери Леха
1639717160
Это что лига C или это они в B поднялись?)
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neveldomha
1639720534
Видать по Албании судит.
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