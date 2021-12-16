Витория может возглавить «Фламенго». Он в числе кандидатов

Бывший главный тренер «Спартака» Руй Витория может возглавить «Фламенго», сообщает Gazeta Esportiva.

Бразильский клуб включил 51-летнего португальца в список кандидатов на пост главного тренера после увольнения из «Спартака». На назначение также претендуют два соотечественника Витории – Карлуш Карвальял и Витор Перейра.

Витория возглавлял «Спартак» с мая по декабрь.

Его контракт с клубом действовал до 2023 года.

Презентация нового главного тренера Паоло Ваноли в «Спартаке» ожидается 17 декабря. Клуб нанял для него переводчика.

Витория: «В «Спартаке» я столкнулся с огромным количеством проблем. Я боролся до конца в одном из лучших клубов мира»