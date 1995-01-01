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    Витория может возглавить «Фламенго». Он в числе кандидатов

    Бывший главный тренер «Спартака» Руй Витория может возглавить «Фламенго», сообщает Gazeta Esportiva.

    Бразильский клуб включил 51-летнего португальца в список кандидатов на пост главного тренера после увольнения из «Спартака». На назначение также претендуют два соотечественника Витории – Карлуш Карвальял и Витор Перейра.

    • Витория возглавлял «Спартак» с мая по декабрь.
    • Его контракт с клубом действовал до 2023 года.
    • Презентация нового главного тренера Паоло Ваноли в «Спартаке» ожидается 17 декабря. Клуб нанял для него переводчика.

    Витория: «В «Спартаке» я столкнулся с огромным количеством проблем. Я боролся до конца в одном из лучших клубов мира»

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    Источник: Gazeta Esportiva

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