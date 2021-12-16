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  • Витория: «В «Спартаке» я столкнулся с огромным количеством проблем. Я боролся до конца в одном из лучших клубов мира»

Витория: «В «Спартаке» я столкнулся с огромным количеством проблем. Я боролся до конца в одном из лучших клубов мира»

16 декабря 2021, 00:39
30

Бывший главный тренер «Спартака» Руй Витория оставил пост по случаю ухода из клуба. Он сообщил, что у него была масса проблем.

«Сегодня завершился мой путь в «Спартаке». Это была, наверное, самая сложная работа в моей карьере, потому что мне приходилось сталкиваться с огромным количеством проблем. Но величие клуба и болельщики «Спартака» заслуживают той лояльности, которую я обещал с самого начала.

Моe образование основано на ценностях, и я никогда не откажусь от них. Я покидаю клуб с чувством, что я боролся до конца, даже когда всe казалось проигранным. И с уверенностью, что это лучший момент, чтобы уйти.

Теперь у них есть время найти лучшее решение. Я благодарен за возможность тренировать большой российский клуб и один из лучших клубов Европы и мира. Отдельно хочу сказать о невероятных болельщиках «Спартака», которые всегда стояли за меня и всегда проявляли любовь ко мне. Они действительно заслуживают счастья», – считает португалец.

  • Витория возглавлял команду с мая.
  • Его контракт с клубом действовал до 2023 года.
  • Презентация нового главного тренера Паоло Ваноли в «Спартаке» ожидается 17 декабря. Клуб нанял для него переводчика.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

«Руй навсегда останется в истории клуба». Витория покинул «Спартак»

Источник: инстаграм Руя Витории
Россия. Премьер-лига Португалия. Примейра Спартак Витория Руй
Комментарии (30)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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vladik12
1639604468
Достаточно лирично. Пока, Руй.
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Ловкий Бубен
1639617080
И главная проблема - >>> мы все знаем как её зовут
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mihail200606
1639630800
Я ему верю..)) в бардаке этом всем тяжело бы было)
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neveldomha
1639632090
Написать можно все, что угодно за 2 ляма отступных.
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Fusballer
1639633440
Лучший не лучший, один из 16 лучших клубов Европы точно!
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Garrincha58
1639633469
Руй спокойно встретит Новый год отдохнёт от этого кошмара....
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vmonomah17
1639636200
К сожалению в Спартаке тренеру противостоят не только противобортствующие команды, но и руководство своего клуба и свои же игроки. В итоге тренер, вместо того, чтобы полностью погрузиться в тренировочный процесс, погружается в закулисные игры.
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mahan
1639640681
Спасибо. Руй за хорошую работу в Спартаке. Очень жаль, что тебе так и не дали усиления, результаты были бы намного лучше, с таким составом выйти с 1 места из сильной гуппы в лиге европы дорогового стоит.
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MaxRnD
1639644951
Потому, что с сумками бежал
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Hektor 84
1639662247
Надо делать зачистку состава. И капитальное усиление необходимо. И расстаться с кем то из лидеров или с Ларссоном или с Промесом. Складывается ощущение они не могут разделить лидерство на поле и в раздевалке.
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