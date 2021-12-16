Витория: «В «Спартаке» я столкнулся с огромным количеством проблем. Я боролся до конца в одном из лучших клубов мира»

Бывший главный тренер «Спартака» Руй Витория оставил пост по случаю ухода из клуба. Он сообщил, что у него была масса проблем.

«Сегодня завершился мой путь в «Спартаке». Это была, наверное, самая сложная работа в моей карьере, потому что мне приходилось сталкиваться с огромным количеством проблем. Но величие клуба и болельщики «Спартака» заслуживают той лояльности, которую я обещал с самого начала.

Моe образование основано на ценностях, и я никогда не откажусь от них. Я покидаю клуб с чувством, что я боролся до конца, даже когда всe казалось проигранным. И с уверенностью, что это лучший момент, чтобы уйти.

Теперь у них есть время найти лучшее решение. Я благодарен за возможность тренировать большой российский клуб и один из лучших клубов Европы и мира. Отдельно хочу сказать о невероятных болельщиках «Спартака», которые всегда стояли за меня и всегда проявляли любовь ко мне. Они действительно заслуживают счастья», – считает португалец.

Витория возглавлял команду с мая.

Его контракт с клубом действовал до 2023 года.

Презентация нового главного тренера Паоло Ваноли в «Спартаке» ожидается 17 декабря. Клуб нанял для него переводчика.

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«Руй навсегда останется в истории клуба». Витория покинул «Спартак»