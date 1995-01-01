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    Витория: «В «Спартаке» я столкнулся с огромным количеством проблем. Я боролся до конца в одном из лучших клубов мира»

    Бывший главный тренер «Спартака» Руй Витория оставил пост по случаю ухода из клуба. Он сообщил, что у него была масса проблем.

    «Сегодня завершился мой путь в «Спартаке». Это была, наверное, самая сложная работа в моей карьере, потому что мне приходилось сталкиваться с огромным количеством проблем. Но величие клуба и болельщики «Спартака» заслуживают той лояльности, которую я обещал с самого начала.

    Моe образование основано на ценностях, и я никогда не откажусь от них. Я покидаю клуб с чувством, что я боролся до конца, даже когда всe казалось проигранным. И с уверенностью, что это лучший момент, чтобы уйти.

    Теперь у них есть время найти лучшее решение. Я благодарен за возможность тренировать большой российский клуб и один из лучших клубов Европы и мира. Отдельно хочу сказать о невероятных болельщиках «Спартака», которые всегда стояли за меня и всегда проявляли любовь ко мне. Они действительно заслуживают счастья», – считает португалец.

    • Витория возглавлял команду с мая.
    • Его контракт с клубом действовал до 2023 года.
    • Презентация нового главного тренера Паоло Ваноли в «Спартаке» ожидается 17 декабря. Клуб нанял для него переводчика.

    «Руй навсегда останется в истории клуба». Витория покинул «Спартак»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: инстаграм Руя Витории

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    Сегодня, 00:39
    Комментарии3
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      Рейтинг: +22435

      bset 48 минут назад

      Витория ошибся. Думал, что надо в еврокубках выкладываться, а в России нет ничего важнее РПЛ. Вон смотрите на Семака. В Европе ничего не показывает, зато в России чемпион и никто даже не думает его менять. Слуцкий и Федотов на опыте слили ЛК, чтобы не отвлекаться от внутреннего чемпионата. Семак бы тоже такую многоходовочку замутил, чтобы ничего не мешало пойти за новым чемпионством, но наглые европейцы запихнули Зенит в групповой этап автоматом, чтобы те не могли никуда деться и им пришлось сыграть 6 матчей. А вот тебе, Руй, еще набираться и набираться опыта в нашем чемпионате... Хотя можно сделать скидку, что иностранец. Откуда же ему знать про российский особый путь, где в своем болоте играть престижнее, чем на международном уровне?

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      Рейтинг: +4921

      Semenycch 1 час назад

      Лизнул так лизнул!

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      Рейтинг: +6311

      vladik12 1 час назад

      Достаточно лирично. Пока, Руй.

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