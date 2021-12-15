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  • ⚡ «Руй навсегда останется в истории клуба». Витория покинул «Спартак»

⚡ «Руй навсегда останется в истории клуба». Витория покинул «Спартак»

15 декабря 2021, 16:49
81

«Спартак» расторг контракт с главным тренером Руем Виторией по обоюдному согласию. Москвичи пожелали португальцу дальнейших успехов.

«Португалец навсегда останется в истории «Спартака» как тренер, выведший команду в плей-офф Лиги Европы с первого места в группе. Клуб благодарит Руя за это достижение.

Вместе с тем красно-белым необходим новый вектор, чтобы исправить турнирное положение в чемпионате России. Необходимость перемен вынудила стороны к поиску решения, которое устроило бы всех и пошло на пользу «Спартаку».

Мы благодарим Руя и его штаб за профессионализм и яркие мгновения в Лиге Европы. Желаем удачи в дальнейшей карьере», – написал «Спартак».

  • Витория возглавлял команду с мая.
  • Его контракт с клубом действовал до 2023 года.
  • Презентация нового главного тренера Паоло Ваноли в «Спартаке» ожидается 17 декабря. Клуб нанял для него переводчика.

Источник: официальный сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Португалия. Примейра Спартак Витория Руй
Комментарии (81)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Кинстифа
1639576420
Интересно, новый тренер будет уже летом. или все же отработает легендарный год в составе Спартака)))
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Sergey9999
1639577540
Спасибо за Лигу Европы, это было красиво!
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zlobny_zenitos
1639577587
Вот я все таки не пойму...ну на куя? Вывел в ЛЕ, ну дайте до лета то ему доработать... Сколько же можно? Это же издевательство откровенное над Спартаком((( Нет, я, как болельщик Зенита, по идее должен радоваться, типа чехарда тренеров, нестабильность, минус оппонент... Но это уже просто перебор...полсезона - тренер и т.д.(((
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Play
1639578758
Все, кто говорит о том, что мол не в Руе дело, нужно было дать поработать. Вы сколько матчей его Спартака смотрели? Все успехи при нём были вопреки здравому смыслу, а никак не выходили из каких-то тактических ходов и вообще логики игры. Он с диким разгромом тактически проиграл матч Зениту Семака, который сам о тактике и не слышал. Зенит забил семь голов одинаковыми атаками, тренер ничего не сделал с этим, никак не перестроил игру команды. Ни разу за всё время, ни одна его замена не усилила игру, все игроки, которых он выпускал, либо привозили голы, либо удалялись, в лучшем случае просто растворялись на поле.
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Отжогин
1639579488
Мясные, скажите спасибо Рую от всего сердца. А ему надо только выдохнуть с облегчением, что от Федуна избавился.
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derrik2000
1639579600
За**али эти лицемеры из руководства клубом! "Португалец навсегда останется в истории «Спартака» как тренер, выведший команду в плей-офф Лиги Европы с первого места в группе. Клуб благодарит Руя за это достижение." "Мы благодарим Руя и его штаб за профессионализм и яркие мгновения в Лиге Европы. Желаем удачи в дальнейшей карьере», – написал «Спартак». Сверните трубочкой и засуньте Салеховым в *опы эти "искренние пожелания!
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R_a_i_n
1639580580
Помню после Кононова команда в жопе была и хотелось его быстрее выпнуть. Тут тоже команда в жопе, но к Рую уважение какое-то.
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Zlatan2718
1639581419
Федун позор Спартака
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Bozigit
1639584447
Так часто менять тренеров, очень не профессионально! Виноваты не тренеры, виновато руководство!
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Красногорск_Фан
1639586754
Спасибо за матчи ЛЕ. В остальном фанатам Спартака виднее. У них хоть открывашку в 2022 не сносят. Все проблемы познаются в сравнении.
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