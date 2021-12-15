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    ⚡ «Руй навсегда останется в истории клуба». Витория покинул «Спартак»

    «Спартак» расторг контракт с главным тренером Руем Виторией по обоюдному согласию. Москвичи пожелали португальцу дальнейших успехов.

    «Португалец навсегда останется в истории «Спартака» как тренер, выведший команду в плей-офф Лиги Европы с первого места в группе. Клуб благодарит Руя за это достижение.

    Вместе с тем красно-белым необходим новый вектор, чтобы исправить турнирное положение в чемпионате России. Необходимость перемен вынудила стороны к поиску решения, которое устроило бы всех и пошло на пользу «Спартаку».

    Мы благодарим Руя и его штаб за профессионализм и яркие мгновения в Лиге Европы. Желаем удачи в дальнейшей карьере», – написал «Спартак».

    • Витория возглавлял команду с мая.
    • Его контракт с клубом действовал до 2023 года.
    • Презентация нового главного тренера Паоло Ваноли в «Спартаке» ожидается 17 декабря. Клуб нанял для него переводчика.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Спартака»

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    Сегодня, 16:49
    Комментарии43
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      Рейтинг: +1265

      Bozigit 7 минут назад

      Так часто менять тренеров, очень не профессионально! Виноваты не тренеры, виновато руководство!

      0
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      Рейтинг: +445

      sergey610 15 минут назад

      Тупо надо было дать еще потренировать, а то все хотят РЕЗУЛЬТАТ и сразу.

      0
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      Рейтинг: +729

      kliker 37 минут назад

      Огромное достижение - прошел не отборочную в ЛЧ, не ЛЧ, не ЛЕ, не РПЛ, а отборочную группу в ЛЕ, даже не ЛЕ. Все в восторге. А ведь я помню ещё времена, когда за второе место увольняли всех подряд.

      0
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      ...
      Рейтинг: +4354

      R_a_i_n > kliker 20 минут назад

      Что за отборочная группа ЛЕ?? Это называется групповой этап. Далее идёт поей-оф. Отборочные были до группового этапа.

      1
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      ...
      Рейтинг: +729

      kliker > R_a_i_n 18 минут назад

      Как не назови, это даже не 1/8 ЛЕ )).

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4354

      R_a_i_n > kliker 17 минут назад

      Ну по крайней мере Спартак уже попал в эту 1/8 ле!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1023

      Andrew01 > kliker 10 минут назад

      Ахаха ты реально петух, как на аве, Спартак в 1/8 ЛЕ)) Это дальше на 1 стадию, чем Зенит, который не факт, что пройдет Бетис)))

      0
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      Рейтинг: +3906

      ySS 51 минуту назад

      В истории останется, с не совсем однозначным отношением.
      Без работы не останется.
      Спартаку сезон в чемпе уже не исправить, на успехи в других турнирах тоже надежды минимум. Следующим шагом будет кардинальная перетряска состава, который свой максимум выдал при Тедеске.

      1
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      Рейтинг: +66

      Zlatan2718 57 минут назад

      Федун позор Спартака

      3
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      Рейтинг: +4354

      R_a_i_n 1 час назад

      Помню после Кононова команда в жопе была и хотелось его быстрее выпнуть. Тут тоже команда в жопе, но к Рую уважение какое-то.

      3
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      Рейтинг: +313

      Zenit40k 1 час назад

      Хах ,забавно читать про ле
      Ведь там ,Спартаку просто повезло на ровном месте
      Пока Руй,я думаю ты и не сожалеешь что закончил эту историю ,может нормальный клуб пойдешь тренировать

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4354

      R_a_i_n > Zenit40k 1 час назад

      Повести может в одно матче. Но в группе повести?? Просто игроки в Европе выкладывались на всю. В чемпе только с Сочи играли так-же. Правда не помогло.

      5
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      ...
      Рейтинг: +23388

      vladimir-7 > R_a_i_n 1 час назад

      А на каком месте был бы спартак, проиграв последнюю игру в группе? Вот тебе и значение одной игры.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13265

      Hektor 84 > Zenit40k 1 час назад

      Чего же зениту так не везет в группах? Два года подряд 4 место и на третий год 3 место. Причем группы не всегда сложные и непроходимые.

      4
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      ...
      Рейтинг: +13265

      Hektor 84 > Zenit40k 1 час назад

      И игры ни какой нет у зенита в ЛЧ, сплошные автобусы.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4354

      R_a_i_n > vladimir-7 54 минуты назад

      Но он же не проиграл её. Тогда можно говорить не будь Коли Рассказова дома с Лестером, Спартак победи бы.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23388

      vladimir-7 > R_a_i_n 20 минут назад

      Тебе пишу о значении одной удачной игры, а не о
      сравнении игр и о ситуациях команды с их игроками.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4354

      R_a_i_n > vladimir-7 18 минут назад

      А я писал о значении 1-го места в группе. Что "случайно" его не занимают))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4354

      R_a_i_n > Hektor 84 15 минут назад

      кстати 3-е место ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО благодаря судье и клоуну Зюбе!

      1
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      Рейтинг: +1023

      Andrew01 > vladimir-7 5 минут назад

      А почему он должен был её проиграть? могла быть ничья, и то пенальти высосаный из пальца, вот справедливость и восторжествовала, в виде отбитого пенальти Селиховым.

      0
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      Рейтинг: +79

      Zloikaksobaka 1 час назад

      Ну наконец-то хорошие новости.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13430

      Dominator777 > Zloikaksobaka 1 час назад

      Сменили очередного кратковременного тренера - это хорошая новость? М-да, а вот в нашем клубе такие новости считаются плохими...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +79

      Zloikaksobaka > Dominator777 1 час назад

      В вашем клубе любят смотреть на бездарное управление командой в лице Березуцкого,называть это перестройкой команды и смотреть на унылое дерьмо в которое он играет

      0
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      ...
      Рейтинг: +23388

      vladimir-7 > Zloikaksobaka 52 минуты назад

      Ты, чего так переживаешь за клуб, который тебя не интересует.

      0
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      Рейтинг: +123

      ПОЗОР БАКЛАЖАНАМ 1 час назад

      Зарема точно что то принимает с Федуном)))

      3
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      Рейтинг: +914

      zlobny_zenitos > ПОЗОР БАКЛАЖАНАМ 1 час назад

      Она принимает точно, а ему делает наверное какие то очень приятные вещи (виртуозно) раз имеет такое влияние...Ночная кукушка всех перекукует как в народе говорят))))

      1
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      Рейтинг: +18160

      derrik2000 1 час назад

      За**али эти лицемеры из руководства клубом!

      "Португалец навсегда останется в истории «Спартака» как тренер, выведший команду в плей-офф Лиги Европы с первого места в группе. Клуб благодарит Руя за это достижение."
      "Мы благодарим Руя и его штаб за профессионализм и яркие мгновения в Лиге Европы. Желаем удачи в дальнейшей карьере», – написал «Спартак».

      Сверните трубочкой и засуньте Салеховым в *опы эти "искренние пожелания!

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