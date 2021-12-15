⚡ «Руй навсегда останется в истории клуба». Витория покинул «Спартак»

«Спартак» расторг контракт с главным тренером Руем Виторией по обоюдному согласию. Москвичи пожелали португальцу дальнейших успехов.

«Португалец навсегда останется в истории «Спартака» как тренер, выведший команду в плей-офф Лиги Европы с первого места в группе. Клуб благодарит Руя за это достижение.

Вместе с тем красно-белым необходим новый вектор, чтобы исправить турнирное положение в чемпионате России. Необходимость перемен вынудила стороны к поиску решения, которое устроило бы всех и пошло на пользу «Спартаку».

Мы благодарим Руя и его штаб за профессионализм и яркие мгновения в Лиге Европы. Желаем удачи в дальнейшей карьере», – написал «Спартак».