Лига чемпионов. «Атлетико» обыграл «Порту» на выезде и вышел в 1/8 финала

«Атлетико» победил «Порту» (3:1) на выезде в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Мадридский клуб, занимавший последнее место перед заключительным туром, благодаря этой победе вышел в плей-офф ЛЧ.

«Атлетико» набрал семь очков на групповом этапе. Только «Зениту» (сезон-2013/14) и «Роме» (2015/16) удалось выйти в 1/8 финала с меньшим количеством очков (6).

«Порту» занял третье место в группе и вышел в плей-офф Лиги Европы.

Лига чемпионов. Группа B. 6-й тур

Порту (Португалия) – Атлетико (Испания) – 1:3 (0:0)

Голы: 0:1 – Гризманн, 56; 0:2 – Корреа, 90; 0:3 – Де Пауль, 90+2; 1:3 – Оливейра (с пенальти), 90+6.

Удаления: Венделл, 70 – Карраско, 67.

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