Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
    Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
    2 Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?
    Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?
    3 Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?
    Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?

    Лига чемпионов. «Атлетико» обыграл «Порту» на выезде и вышел в 1/8 финала

    «Атлетико» победил «Порту» (3:1) на выезде в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

    Мадридский клуб, занимавший последнее место перед заключительным туром, благодаря этой победе вышел в плей-офф ЛЧ.

    «Атлетико» набрал семь очков на групповом этапе. Только «Зениту» (сезон-2013/14) и «Роме» (2015/16) удалось выйти в 1/8 финала с меньшим количеством очков (6).

    «Порту» занял третье место в группе и вышел в плей-офф Лиги Европы.

    Лига чемпионов. Группа B. 6-й тур

    Порту (Португалия) – Атлетико (Испания) – 1:3 (0:0)

    Голы: 0:1 – Гризманн, 56; 0:2 – Корреа, 90; 0:3 – Де Пауль, 90+2; 1:3 – Оливейра (с пенальти), 90+6.

    Удаления: Венделл, 70 – Карраско, 67.

    Календарь Лиги чемпионов

    Турнирные таблицы Лиги чемпионов

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:54
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +710

      kliker 20 минут назад

      Судья гнилой совсем, удалил мерзавца по делу и сразу просто так ни за что удалил противника, уравнял составы. Судья зассал после того как аргентинская и испанская шваль всей командой на него набросилась. Продолжаю всегда желать Симеоне только плохого .

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    91892
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68280
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru