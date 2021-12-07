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    Metaratings: Кавани хотел получать в «Динамо» 8,5 миллиона в год и просил 15 миллионов подъемных

    Стали известны подробности несостоявшегося перехода нападающего «МЮ» Эдинсона Кавани в «Динамо».

    По информации Metaratings, 34-летний уругваец был готов перейти в московский клуб, если бы ему предложили зарплату в размере 8,5 миллиона евро в год и заплатили 15 миллионов в качестве отступных.

    Кавани хотел подписать контракт по схеме «2+1», однако «Динамо» не устроили финансовые запросы нападающего.

    • В этом сезоне Кавани забил 1 гол в 8 матчах за «Юнайтед».
    • Его рыночная стоимость – 6 миллионов евро.

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    Источник: Metaratings

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    07.12.2021 23:57
    Комментарии9
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      Рейтинг: +658

      Борисыч1 54 минуты назад

      Зенит купил бы не задумываясь.

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      Рейтинг: +3416

      tarasofka > Борисыч1 26 минут назад

      так почему же не купил? тебе лишь бы вякнуть. кстати, не пропадай 12го.

      1
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      Рейтинг: +254

      SMITHI > tarasofka 9 минут назад

      Так Дзуба запретил. Не шаришь.

      0
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      Рейтинг: +508

      Soccerdealer63 > Борисыч1 7 минут назад

      Обратил внимание на Ваш коммент... Прочувствовал интонацию: Так говорят про конченных идиотов нашпигованных дурным баблом)))+

      0
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      Рейтинг: +658

      Борисыч1 > tarasofka 3 минуты назад

      Если проиграем - обязательно пропаду. У меня повышенное давление, отрицательные эмоции мне противопоказаны. Как-нибудь обойдётесь без меня, еслиЧо)))

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      Рейтинг: +4106

      FENIX-SL 59 минут назад

      АХАХАХАХАХХАХАХА
      ТОЛЬКО ЗА ТАКИЕ ДЕНЬГИ ГОТОВЫ В НАШЕ БОЛОТО ЗАХОДИТЬ

      так не получают топовые футболисты даже все)

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      Рейтинг: +508

      Soccerdealer63 > FENIX-SL 11 минут назад

      Отчего же? Получают: в краснознамённом Китае также та ещё запруда)))+

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      Рейтинг: +139

      СуперПАВ9 > FENIX-SL 10 минут назад

      Болото это в испании даун

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      Рейтинг: +508

      Soccerdealer63 1 час назад

      Кавани просто не в курсе))))
      Он-то думал: большая и, как слышал, богатая страна..."Белые" люди, Европа...))))

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