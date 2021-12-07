Metaratings: Кавани хотел получать в «Динамо» 8,5 миллиона в год и просил 15 миллионов подъемных

Стали известны подробности несостоявшегося перехода нападающего «МЮ» Эдинсона Кавани в «Динамо».

По информации Metaratings, 34-летний уругваец был готов перейти в московский клуб, если бы ему предложили зарплату в размере 8,5 миллиона евро в год и заплатили 15 миллионов в качестве отступных.

Кавани хотел подписать контракт по схеме «2+1», однако «Динамо» не устроили финансовые запросы нападающего.