Президент «Урала»: «Ари хочет вернуться в Россию? А я хочу поработать в «МЮ»

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о возможном переходе экс-нападающего «Краснодара» Ари в клуб из Екатеринбурга.

— Какие планы на Адамова в зимнее трансферное окно?

— Мы сейчас боремся за очки, нам бы не хотелось терять своих футболистов в зимнее трансферное окно. У Адамова длительный контракт с нами, на нас никакой клуб не выходил. Мы хотим сохранить своих футболистов.

— Ари заявил, что хочет поиграть в России.

— Ну и что мне с ним делать? А я хочу поработать в «Манчестер Юнайтед». Иногда в нашей жизни желания не совпадают с нашими возможностями. Ари, наверное, думал, что у себя на родине пригодится. Как показал результат, он и там никому не нужен.

Возможно, он хочет поиграть в «Спартаке», «Локомотиве» или еще где-то. «Урал» пока с Ари даже не общался.

Летом форвард покинул «Краснодар».

На счету игрока есть 2 матча за сборную России.

Ари выступал в России с 2010 года.

Ари: «Хочу вернуться в Россию. Форму не потерял»