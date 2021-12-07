Президент «Урала»: «Ари хочет вернуться в Россию? А я хочу поработать в «МЮ»

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о возможном переходе экс-нападающего «Краснодара» Ари в клуб из Екатеринбурга.
— Какие планы на Адамова в зимнее трансферное окно?
— Мы сейчас боремся за очки, нам бы не хотелось терять своих футболистов в зимнее трансферное окно. У Адамова длительный контракт с нами, на нас никакой клуб не выходил. Мы хотим сохранить своих футболистов.
— Ари заявил, что хочет поиграть в России.
— Ну и что мне с ним делать? А я хочу поработать в «Манчестер Юнайтед». Иногда в нашей жизни желания не совпадают с нашими возможностями. Ари, наверное, думал, что у себя на родине пригодится. Как показал результат, он и там никому не нужен.
Возможно, он хочет поиграть в «Спартаке», «Локомотиве» или еще где-то. «Урал» пока с Ари даже не общался.
- Летом форвард покинул «Краснодар».
- На счету игрока есть 2 матча за сборную России.
- Ари выступал в России с 2010 года.
Ари: «Хочу вернуться в Россию. Форму не потерял»