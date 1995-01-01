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    Президент «Урала»: «Ари хочет вернуться в Россию? А я хочу поработать в «МЮ»

    Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о возможном переходе экс-нападающего «Краснодара» Ари в клуб из Екатеринбурга.

    — Какие планы на Адамова в зимнее трансферное окно?

    — Мы сейчас боремся за очки, нам бы не хотелось терять своих футболистов в зимнее трансферное окно. У Адамова длительный контракт с нами, на нас никакой клуб не выходил. Мы хотим сохранить своих футболистов.

    — Ари заявил, что хочет поиграть в России.

    — Ну и что мне с ним делать? А я хочу поработать в «Манчестер Юнайтед». Иногда в нашей жизни желания не совпадают с нашими возможностями. Ари, наверное, думал, что у себя на родине пригодится. Как показал результат, он и там никому не нужен.

    Возможно, он хочет поиграть в «Спартаке», «Локомотиве» или еще где-то. «Урал» пока с Ари даже не общался.

    • Летом форвард покинул «Краснодар».
    • На счету игрока есть 2 матча за сборную России.
    • Ари выступал в России с 2010 года.

    Ари: «Хочу вернуться в Россию. Форму не потерял»

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    Источник: «РБ-Спорт»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +13066

      Skull_Boy 42 минуты назад

      А я хочу чтобы ты уже закрыл свое пробуханное е_6ало

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