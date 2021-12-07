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  • Президент «Урала»: «Ари хочет вернуться в Россию? А я хочу поработать в «МЮ»

Президент «Урала»: «Ари хочет вернуться в Россию? А я хочу поработать в «МЮ»

7 декабря 2021, 19:22
5

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о возможном переходе экс-нападающего «Краснодара» Ари в клуб из Екатеринбурга.

— Какие планы на Адамова в зимнее трансферное окно?

— Мы сейчас боремся за очки, нам бы не хотелось терять своих футболистов в зимнее трансферное окно. У Адамова длительный контракт с нами, на нас никакой клуб не выходил. Мы хотим сохранить своих футболистов.

— Ари заявил, что хочет поиграть в России.

— Ну и что мне с ним делать? А я хочу поработать в «Манчестер Юнайтед». Иногда в нашей жизни желания не совпадают с нашими возможностями. Ари, наверное, думал, что у себя на родине пригодится. Как показал результат, он и там никому не нужен.

Возможно, он хочет поиграть в «Спартаке», «Локомотиве» или еще где-то. «Урал» пока с Ари даже не общался.

  • Летом форвард покинул «Краснодар».
  • На счету игрока есть 2 матча за сборную России.
  • Ари выступал в России с 2010 года.

Ари: «Хочу вернуться в Россию. Форму не потерял»

Источник: «РБ-Спорт»
Россия. Премьер-лига Урал Манчестер Юнайтед Ари
Комментарии (5)
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Skull_Boy
1638895466
А я хочу чтобы ты уже закрыл свое пробуханное е_6ало
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САДЫЧОК
1638901638
Кретин !
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R_a_i_n
1638901845
Я знаю кто такой Ари. Но я не знаю кто такой президент Урала. Плюс ко всему мне кажется, что у Ари намного больше шансов вернуться в Россию, чем президенту Урала вообще поработать где нибудь за приделами Урала.
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portero
1638903418
Так выпьем же за то, чтоб наши желания всегда совпадали с нашими возможностями...
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Hektor 84
1638908111
Тупая чинуша сидящая на кормушке
Ответить
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