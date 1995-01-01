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    Ари: «Хочу вернуться в Россию. Форму не потерял»

    Нападающий Ари планирует вернуться в российский чемпионат. 35-летний игрок с лета пребывает без клуба.

    «Это правда, я хочу вернуться. Смотрю на хорошие варианты в России. Конкретных нет, но агент ведeт разговоры. Пока не хочу говорить, с какими командами, потому что всe без конкретики. Я сказал агенту, что он полностью занимается этим вопросом. Когда договорится с кем-то, скажет об этом мне.

    Я в Бразилии, не играл уже четыре-пять месяцев. Но уверен, что через месяц смогу показывать свой футбол – причeм не так важно, в какой команде. Форму не потерял, постоянно тренируюсь, нахожусь в тонусе. Нужно только играть, чтобы набрать свою лучшую игровую форму.

    Планирую прилететь в Россию в январе. Уже разговаривал с женой, с семьей. Хотим прилететь», – сказал Ари.

    • Летом форвард покинул «Краснодар».
    • На счету игрока есть 2 матча за сборную России.
    • Ари выступал в России с 2010 года.

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    Источник: «РБ-Спорт»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +12072

      Cleaner 32 минуты назад

      Форму КАКОГО клуба не потерял? Спартака, Краснодара или Локомотива?

      0
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      Рейтинг: +15268

      Garrincha58 34 минуты назад

      у Ари деньги кончились

      0
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      Рейтинг: +2200

      acor94 36 минут назад

      Не, пусть с гилерме дома сидят, в Бразилии. Наигрались уже, пора на пенсию.

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