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Ари: «Хочу вернуться в Россию. Форму не потерял»

7 декабря 2021, 14:12
20

Нападающий Ари планирует вернуться в российский чемпионат. 35-летний игрок с лета пребывает без клуба.

«Это правда, я хочу вернуться. Смотрю на хорошие варианты в России. Конкретных нет, но агент ведeт разговоры. Пока не хочу говорить, с какими командами, потому что всe без конкретики. Я сказал агенту, что он полностью занимается этим вопросом. Когда договорится с кем-то, скажет об этом мне.

Я в Бразилии, не играл уже четыре-пять месяцев. Но уверен, что через месяц смогу показывать свой футбол – причeм не так важно, в какой команде. Форму не потерял, постоянно тренируюсь, нахожусь в тонусе. Нужно только играть, чтобы набрать свою лучшую игровую форму.

Планирую прилететь в Россию в январе. Уже разговаривал с женой, с семьей. Хотим прилететь», – сказал Ари.

  • Летом форвард покинул «Краснодар».
  • На счету игрока есть 2 матча за сборную России.
  • Ари выступал в России с 2010 года.

Источник: «РБ-Спорт»
Россия. Премьер-лига Ари
Комментарии (20)
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acor94
1638877084
Не, пусть с гилерме дома сидят, в Бразилии. Наигрались уже, пора на пенсию.
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Garrincha58
1638877204
у Ари деньги кончились
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Skull_Boy
1638879286
Есть одно место в ивановском Текстильщике пойдешь?
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portero
1638884411
Хочу подзаработать, рравильнее...
Ответить
sochi-2013
1638888319
Люди, зависть плохое чувство. Понимаю, что вы то работаете (?) бесплатно, деньги не нужны,, а он хочет работать и за это деньги получать. Гад какой!
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Karpathian
1638893985
в Урал, у нас таких любят)))) Павлюченко, Побревняк...
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JTherry
1638896260
зима началась, б/у футболистов тянет в Россию, на заработки: Ари, Лав и примкнувший к ним Петреску...)
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Hektor 84
1638896954
В Урал или в Уфу)))
Ответить
zigbert
1638897896
Желающих его подписать будет мало но может быть кто и откликнется.
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ItalianFootball
1638949618
Сборник, все дела.
Ответить
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