Ари: «Хочу вернуться в Россию. Форму не потерял»

Нападающий Ари планирует вернуться в российский чемпионат. 35-летний игрок с лета пребывает без клуба.

«Это правда, я хочу вернуться. Смотрю на хорошие варианты в России. Конкретных нет, но агент ведeт разговоры. Пока не хочу говорить, с какими командами, потому что всe без конкретики. Я сказал агенту, что он полностью занимается этим вопросом. Когда договорится с кем-то, скажет об этом мне.

Я в Бразилии, не играл уже четыре-пять месяцев. Но уверен, что через месяц смогу показывать свой футбол – причeм не так важно, в какой команде. Форму не потерял, постоянно тренируюсь, нахожусь в тонусе. Нужно только играть, чтобы набрать свою лучшую игровую форму.

Планирую прилететь в Россию в январе. Уже разговаривал с женой, с семьей. Хотим прилететь», – сказал Ари.