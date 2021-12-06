Акинфеев, Фернандес, Классон и Эджуке – в символической сборной 17-го тура РПЛ по версии WhoScored

Портал WhoScored опубликовал собственную версию символической сборной 17-го тура чемпионата России.

В нее включены четыре футболиста ЦСКА, по два игрока «Сочи», «Нижнего Новгорода» и «Арсенала», а также один представитель «Краснодара».

Вратарь: Игорь Акинфеев (ЦСКА);

Защитники: Иброхимхалил Юлдошев («Нижний Новгород»), Данила Прохин («Сочи), Яка Бийол (ЦСКА), Марио Фернандес (ЦСКА);

Полузащитники: Виктор Классон («Краснодар»), Кингс Кангва («Арсенал»), Николай Калинский («Нижний Новгород»), Зурико Давиташвили («Арсенал»);

Нападающие: Матео Кассьерра («Сочи»), Чидера Эджуке (ЦСКА).