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    Акинфеев, Фернандес, Классон и Эджуке – в символической сборной 17-го тура РПЛ по версии WhoScored

    Портал WhoScored опубликовал собственную версию символической сборной 17-го тура чемпионата России.

    В нее включены четыре футболиста ЦСКА, по два игрока «Сочи», «Нижнего Новгорода» и «Арсенала», а также один представитель «Краснодара».

    Вратарь: Игорь Акинфеев (ЦСКА);

    Защитники: Иброхимхалил Юлдошев («Нижний Новгород»), Данила Прохин («Сочи), Яка Бийол (ЦСКА), Марио Фернандес (ЦСКА);

    Полузащитники: Виктор Классон («Краснодар»), Кингс Кангва («Арсенал»), Николай Калинский («Нижний Новгород»), Зурико Давиташвили («Арсенал»);

    Нападающие: Матео Кассьерра («Сочи»), Чидера Эджуке (ЦСКА).

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    Источник: WhoScored

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3737

      ySS 21 минуту назад

      Игорян был хорош, но Матвей спасал

      1
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      Рейтинг: +22314

      bset 25 минут назад

      Лучшие игроки от ЦСКА - линия защиты. В матч против Крыльев. Вот это позорище)

      0
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      Рейтинг: +10

      fgh88 27 минут назад

      Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Что, опять все прос****
      Если не хочешь оставаться попаном, ставишь больше 1000 рублей, советую норм сайт с прогнозами на футбол king-ball.ru (работает с 2013 года, короч проверенно не обман)
      Загляни, не бойся! Уверяю, уже через неделю будешь смеяться над теми кто говорит что все обман и на ставках невозможно заработать))))

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      Рейтинг: +6814

      серега кашин 1 час назад

      полная чушь эта сборная, слишком много игроков цска которые с божьей помощью не огребли от крыльев, а игра сочи краснодар была намного лучше а игроков мало

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