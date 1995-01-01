Акинфеев, Фернандес, Классон и Эджуке – в символической сборной 17-го тура РПЛ по версии WhoScored

Игорян был хорош, но Матвей спасал
Портал WhoScored опубликовал собственную версию символической сборной 17-го тура чемпионата России.
В нее включены четыре футболиста ЦСКА, по два игрока «Сочи», «Нижнего Новгорода» и «Арсенала», а также один представитель «Краснодара».
Вратарь: Игорь Акинфеев (ЦСКА);
Защитники: Иброхимхалил Юлдошев («Нижний Новгород»), Данила Прохин («Сочи), Яка Бийол (ЦСКА), Марио Фернандес (ЦСКА);
Полузащитники: Виктор Классон («Краснодар»), Кингс Кангва («Арсенал»), Николай Калинский («Нижний Новгород»), Зурико Давиташвили («Арсенал»);
Нападающие: Матео Кассьерра («Сочи»), Чидера Эджуке (ЦСКА).
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