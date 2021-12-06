Бензема не сыграет с «Интером» и может пропустить матч с «Атлетико» из-за травмы бедра

Нападающий «Реала» Карим Бензема получил травму бедра в матче 16-го тура Примеры с «Реал Сосьедадом» (2:0).
По информации Goal, обследование не выявило у 33-летнего француза серьезных повреждений. Однако, он точно пропустит матч с «Интером» (7 декабря) в Лиге чемпионов и может не сыграть с «Атлетико» (12 декабря) в Примере.
- Бензема забил 35 мячей в 47 играх за «Реал» в 2021 году.
- Он повторил личный рекорд по голам за клуб в календарном году.
- Карим занял 4-е место в голосовании за обладателя «Золотого мяча»-2021.
Источник: Goal