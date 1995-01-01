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    Бензема не сыграет с «Интером» и может пропустить матч с «Атлетико» из-за травмы бедра

    Нападающий «Реала» Карим Бензема получил травму бедра в матче 16-го тура Примеры с «Реал Сосьедадом» (2:0).

    По информации Goal, обследование не выявило у 33-летнего француза серьезных повреждений. Однако, он точно пропустит матч с «Интером» (7 декабря) в Лиге чемпионов и может не сыграть с «Атлетико» (12 декабря) в Примере.

    • Бензема забил 35 мячей в 47 играх за «Реал» в 2021 году.
    • Он повторил личный рекорд по голам за клуб в календарном году.
    • Карим занял 4-е место в голосовании за обладателя «Золотого мяча»-2021.

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    Источник: Goal

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    Сегодня, 14:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +722

      OBOLEV 41 минуту назад

      Я думаю что нужно во вторых таймах выпускать Диаса. Он бегает как в жопу ужаленный. В отдельных случаях это хорошая опция. Йович очень инертный. Зря так раскачался(

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