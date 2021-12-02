Бензема повторил личный рекорд по голам за «Реал» в календарном году

В перенесенном матче девятого тура Примеры «Реал» обыграл «Атлетик» со счетом 1:0.

Победу мадридцам принес гол нападающего Карима Бензема в конце первого тайма.

Для француза это 35-й забитый мяч в 46 играх за «Реал» в 2021 году.

Бензема повторил личный рекорд по голам за клуб в календарном году. Ранее лучший результат форварда был в 2019-м – он отличился 35 раз в 50 встречах.