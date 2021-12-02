Бензема повторил личный рекорд по голам за «Реал» в календарном году

В перенесенном матче девятого тура Примеры «Реал» обыграл «Атлетик» со счетом 1:0.
Победу мадридцам принес гол нападающего Карима Бензема в конце первого тайма.
Для француза это 35-й забитый мяч в 46 играх за «Реал» в 2021 году.
Бензема повторил личный рекорд по голам за клуб в календарном году. Ранее лучший результат форварда был в 2019-м – он отличился 35 раз в 50 встречах.
- Карим занял 4-е место в голосовании за обладателя «Золотого мяча»-2021.
- «Реалу» еще предстоит сыграть 5 матчей до конца года.
Источник: Opta