Соболев готов пойти на матче с «Легией» на фанатскую трибуну «Спартака»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев готов посмотреть матч шестого тура группового этапа Лиги Европы против «Легии» с болельщиками. Игрок пропускает встречу из-за дисквалификации.

«Зайти на фанатский сектор в Польше? Почему нет? Я не против», – сказал Соболев.

Игра в Варшаве состоится 9 декабря.

Победа гарантирует «Спартаку» выход в плей-офф.

У Соболева в сезоне Лиги Европы 5 матчей, 4 гола, результативный пас.

Соболев: «Уход фанатов с матча с «Ахматом»? Наши болельщики великие, в любой ситуации их поддержим»