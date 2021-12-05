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  • Соболев готов пойти на матче с «Легией» на фанатскую трибуну «Спартака»

Соболев готов пойти на матче с «Легией» на фанатскую трибуну «Спартака»

5 декабря 2021, 13:09
8

Нападающий «Спартака» Александр Соболев готов посмотреть матч шестого тура группового этапа Лиги Европы против «Легии» с болельщиками. Игрок пропускает встречу из-за дисквалификации.

«Зайти на фанатский сектор в Польше? Почему нет? Я не против», – сказал Соболев.

  • Игра в Варшаве состоится 9 декабря.
  • Победа гарантирует «Спартаку» выход в плей-офф.
  • У Соболева в сезоне Лиги Европы 5 матчей, 4 гола, результативный пас.

Соболев: «Уход фанатов с матча с «Ахматом»? Наши болельщики великие, в любой ситуации их поддержим»

Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»
Россия. Премьер-лига Лига Европы Легия Спартак Соболев Александр
Комментарии (8)
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Bozigit
1638700783
Билетов нужно обезопасить )
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piligrim1986
1638702029
пусть идет, заодно и по щам выхватит за всех
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a_who
1638702717
Ближе к людям - всегда хорошо.
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zigbert
1638733073
Слишком глупые карточки иногда получает Александр. На поле в Варшаве пригодился бы но что поделаешь...
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Plyash
1638737501
Саша,за свой счёт поедешь,али как?А то лучше потренеруйся нырять на матах,пока на поле не выпустят.
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Форвард 79
1638781751
Он и там карточку заработает))
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