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    Соболев готов пойти на матче с «Легией» на фанатскую трибуну «Спартака»

    Нападающий «Спартака» Александр Соболев готов посмотреть матч шестого тура группового этапа Лиги Европы против «Легии» с болельщиками. Игрок пропускает встречу из-за дисквалификации.

    «Зайти на фанатский сектор в Польше? Почему нет? Я не против», – сказал Соболев.

    • Игра в Варшаве состоится 9 декабря.
    • Победа гарантирует «Спартаку» выход в плей-офф.
    • У Соболева в сезоне Лиги Европы 5 матчей, 4 гола, результативный пас.

    Соболев: «Уход фанатов с матча с «Ахматом»? Наши болельщики великие, в любой ситуации их поддержим»

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    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2484

      a_who 35 минут назад

      Ближе к людям - всегда хорошо.

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      Рейтинг: +7519

      piligrim1986 46 минут назад

      пусть идет, заодно и по щам выхватит за всех

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      Рейтинг: +1188

      Bozigit 1 час назад

      Билетов нужно обезопасить )

      0
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