РПЛ. «Локомотив» проиграл дома «Уралу», у москвичей шесть матчей подряд без побед

Перед матчем с Марселем пытаюсь вспомнить: какой антирекорд у наших клубов в ЛЕ.
(0:7 было в ЛЧ)
«Локомотив» потерпел четвертое поражение подряд. В 17-м туре чемпионата России москвичи уступили «Уралу». Единственный мяч с пенальти забил Рафал Аугустыняк.
«Урал» прервал серию из восьми встреч без побед. Екатеринбуржцы победили на «РЖД Арене» впервые с 2018 года.
«Локомотив» идет на пятом месте. «Урал» покинул зону вылета.
Россия. РПЛ. 17-й тур
Локомотив (Москва) – Урал (Екатеринбург) – 0:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция
Гол: 0:1 – Аугустыняк, 42 (с пенальти).
«Локомотив»: Худяков, Рыбус (Тикнизян, 46), Ненахов, Пабло, Едвай, Баринов, Бека Бека (Бабкин, 72), Керк, Камано, Смолов, Лисакович (Марадишвили, 62).
«Урал»: Помазун, Герасимов, Гогличидзе, Кулаков, Адамов, Колесничено (Евсеев, 57), Кузьмичев, Егорычев, Аугустыняк, Гаджимурадов, Гагнидзе (Подберезкин, 87).
Предупреждения: Пабло, 31; Едвай, 40; Баринов, 45+1; Ненахов, 61 – Герасимов, 7; Евсеев, 69; Кузьмичев, 76; Гагнидзе, 87.
Удаления: Едвай, 47 (вторая ж.к.) – нет.
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