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    РПЛ. «Локомотив» проиграл дома «Уралу», у москвичей шесть матчей подряд без побед

    «Локомотив» потерпел четвертое поражение подряд. В 17-м туре чемпионата России москвичи уступили «Уралу». Единственный мяч с пенальти забил Рафал Аугустыняк.

    «Урал» прервал серию из восьми встреч без побед. Екатеринбуржцы победили на «РЖД Арене» впервые с 2018 года.

    «Локомотив» идет на пятом месте. «Урал» покинул зону вылета.

    Россия. РПЛ. 17-й тур

    Локомотив (Москва) – Урал (Екатеринбург) – 0:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Гол: 0:1 – Аугустыняк, 42 (с пенальти).

    «Локомотив»: Худяков, Рыбус (Тикнизян, 46), Ненахов, Пабло, Едвай, Баринов, Бека Бека (Бабкин, 72), Керк, Камано, Смолов, Лисакович (Марадишвили, 62).

    «Урал»: Помазун, Герасимов, Гогличидзе, Кулаков, Адамов, Колесничено (Евсеев, 57), Кузьмичев, Егорычев, Аугустыняк, Гаджимурадов, Гагнидзе (Подберезкин, 87).

    Предупреждения: Пабло, 31; Едвай, 40; Баринов, 45+1; Ненахов, 61 – Герасимов, 7; Евсеев, 69; Кузьмичев, 76; Гагнидзе, 87.

    Удаления: Едвай, 47 (вторая ж.к.) – нет.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 20:53
    Комментарии40
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      Рейтинг: +2043

      фанат джигурды 15 минут назад

      Перед матчем с Марселем пытаюсь вспомнить: какой антирекорд у наших клубов в ЛЕ.
      (0:7 было в ЛЧ)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +23171

      vladimir-7 24 минуты назад

      Непонятно, зачем уволили нормального тренера Николича?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +160

      Slavan62 > vladimir-7 12 минут назад

      За то что и Палыча. Пилить не умел или не позволял

      0
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      Рейтинг: +77

      OstavteLOKO_V_pokoe > vladimir-7 1 минуту назад

      Да как раз таки понятно...

      0
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      Рейтинг: +2043

      фанат джигурды 27 минут назад

      Вот только что вычитал в группе:

      "Немецкий клоун не смог обыграть эксперта с Матч ТВ".

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1178

      ZENIT-59 35 минут назад

      Перед матчами в Европе наши клубы практически не выигрывают: Зенит спас очки,а Локо проиграл.Оба проводили домашние матчи

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1299

      Sancho010365 42 минуты назад

      Екатеринбуржцы, поздравляю Вас с победой Вашей команды. МОЛОДЦЫ! Это Ваша победа. То что Урал не добрал в прошлом туре, получилось сегодня!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2043

      фанат джигурды 49 минут назад

      Ростову, находящемуся тогда на последнем месте, продули(((
      (Ростову желаю удачи в оставшихся матчах, всегда нравился этот клуб и болельщики)
      С Туляками с последнего места- просто опозорились с треском((((
      Теперь Урал... Даже супертренер-письмописатель нас переиграл(((


      КОГДА ПРЕКРАТИТСЯ ЭТО БЕЗОБРАЗИЕ???
      Далее следует набор не очень хороших слов, являющихся частью великого и могучего русского языка...

      3
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      Рейтинг: +12874

      житель СПб 50 минут назад

      Поздравляю Урал с победой! Как быстро обратка пришла! Только что - потеряли победу со Спартаком за такое же нарушение - и вот Локо вернул 3 очка. Жизнь - интересная штука...
      А удаление - на 200%. Более того, не было бы первой ЖК - за такое нарушение можно (и нужно было!) давать прямую КК.

      5
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      Рейтинг: +6585

      Антибиотик > житель СПб 26 минут назад

      Едвай в каждом матче играет, как крысеныш, если не успел, то сделал сопернику больно. Увы. РЖД полностью забило на футбол, привели цорна, непонятных футболистов и непонятных немцев. Провал три в одном.

      3
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      Рейтинг: +1704

      ПалкоВводецъ 52 минуты назад

      Шо проводниц снова отшлёпали? Гыгыгы

      1
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      Рейтинг: +14195

      KLIM777 54 минуты назад

      антифутбольный клуб опять возле параши.

      1
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      Рейтинг: +32372

      zra78 > KLIM777 51 минуту назад

      Нам бы ваших судей...

      5
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      Рейтинг: +6585

      Антибиотик > KLIM777 24 минуты назад

      Когда это Локомотив стал антифутбольным? Заготовка ты для обезьяны.

      3
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      Рейтинг: +13110

      ilichkadr 55 минут назад

      Зря Николича убрали.

      4
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      Рейтинг: +6585

      Антибиотик > ilichkadr 22 минуты назад

      Зря Семина убрали, еще бы пару лет порулил. А главное, что он не давал совершать левые трансферы. Потому его и слили. А Николич и вся остальная пыль ничего не стоит в истории Локо.

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      Рейтинг: +13110

      ilichkadr > Антибиотик 9 минут назад

      Николич давал результат, команда смотрелась. Был виден рисунок игры, а сейчас не пойми что. Федя это вообще нечто. Даже не знаю за что его Карпин позвал в сборную,
      Да, Сёмин это легенда Локо, никто с этим не спорит. Но, как говорится, пора и честь знать.
      P.S. Так можно было говорить и о Романцеве.

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