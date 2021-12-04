РПЛ. «Локомотив» проиграл дома «Уралу», у москвичей шесть матчей подряд без побед

«Локомотив» потерпел четвертое поражение подряд. В 17-м туре чемпионата России москвичи уступили «Уралу». Единственный мяч с пенальти забил Рафал Аугустыняк.

«Урал» прервал серию из восьми встреч без побед. Екатеринбуржцы победили на «РЖД Арене» впервые с 2018 года.

«Локомотив» идет на пятом месте. «Урал» покинул зону вылета.

Россия. РПЛ. 17-й тур

Локомотив (Москва) – Урал (Екатеринбург) – 0:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 0:1 – Аугустыняк, 42 (с пенальти).

«Локомотив»: Худяков, Рыбус (Тикнизян, 46), Ненахов, Пабло, Едвай, Баринов, Бека Бека (Бабкин, 72), Керк, Камано, Смолов, Лисакович (Марадишвили, 62).

«Урал»: Помазун, Герасимов, Гогличидзе, Кулаков, Адамов, Колесничено (Евсеев, 57), Кузьмичев, Егорычев, Аугустыняк, Гаджимурадов, Гагнидзе (Подберезкин, 87).

Предупреждения: Пабло, 31; Едвай, 40; Баринов, 45+1; Ненахов, 61 – Герасимов, 7; Евсеев, 69; Кузьмичев, 76; Гагнидзе, 87.

Удаления: Едвай, 47 (вторая ж.к.) – нет.

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