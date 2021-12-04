Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • РПЛ. «Локомотив» проиграл дома «Уралу», у москвичей шесть матчей подряд без побед

РПЛ. «Локомотив» проиграл дома «Уралу», у москвичей шесть матчей подряд без побед

4 декабря 2021, 20:53
68

«Локомотив» потерпел четвертое поражение подряд. В 17-м туре чемпионата России москвичи уступили «Уралу». Единственный мяч с пенальти забил Рафал Аугустыняк.

«Урал» прервал серию из восьми встреч без побед. Екатеринбуржцы победили на «РЖД Арене» впервые с 2018 года.

«Локомотив» идет на пятом месте. «Урал» покинул зону вылета.

Россия. РПЛ. 17-й тур

Локомотив (Москва) – Урал (Екатеринбург) – 0:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 0:1 – Аугустыняк, 42 (с пенальти).

«Локомотив»: Худяков, Рыбус (Тикнизян, 46), Ненахов, Пабло, Едвай, Баринов, Бека Бека (Бабкин, 72), Керк, Камано, Смолов, Лисакович (Марадишвили, 62).

«Урал»: Помазун, Герасимов, Гогличидзе, Кулаков, Адамов, Колесничено (Евсеев, 57), Кузьмичев, Егорычев, Аугустыняк, Гаджимурадов, Гагнидзе (Подберезкин, 87).

Предупреждения: Пабло, 31; Едвай, 40; Баринов, 45+1; Ненахов, 61 – Герасимов, 7; Евсеев, 69; Кузьмичев, 76; Гагнидзе, 87.

Удаления: Едвай, 47 (вторая ж.к.) – нет.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Испытай свою удачу – крути колесо фортуны и получи бесплатную ставку до 10 000 рублей!

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Локомотив Урал
Комментарии (68)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Красногорск_Фан
1638640479
Рангник чмо. Все грустно. Урал с победой.
Ответить
BRO_football
1638641298
Спасибо, Рангник. Отличного тренера в Локомотив привёл! Развёл бардак в Локомотиве, а сам в Манчестер Юнайтед свалил! Тоже мне, специалист европейского уровня! Позорище!
Ответить
Skull_Boy
1638641367
Хорошего тренера Рагник привез, такого физрука, как и он сам с 35% побед, да и трансфер Едвайя на 5 баллов, которого в Байере на лавке мариновали из-за того что больной на все голову и собиратель карточек, и Баринов беги от туда уже зимой и уже вижу грамотную работу Цорна по развалу, а самое смешное, как Гисдоль ушел из Кельна клуб просто полетел на вверх
Ответить
ilichkadr
1638642575
Зря Николича убрали.
Ответить
житель СПб
1638642908
Поздравляю Урал с победой! Как быстро обратка пришла! Только что - потеряли победу со Спартаком за такое же нарушение - и вот Локо вернул 3 очка. Жизнь - интересная штука... А удаление - на 200%. Более того, не было бы первой ЖК - за такое нарушение можно (и нужно было!) давать прямую КК.
Ответить
фанат джигурды
1638642970
Ростову, находящемуся тогда на последнем месте, продули((( (Ростову желаю удачи в оставшихся матчах, всегда нравился этот клуб и болельщики) С Туляками с последнего места- просто опозорились с треском(((( Теперь Урал... Даже супертренер-письмописатель нас переиграл((( КОГДА ПРЕКРАТИТСЯ ЭТО БЕЗОБРАЗИЕ??? Далее следует набор не очень хороших слов, являющихся частью великого и могучего русского языка...
Ответить
Sancho010365
1638643346
Екатеринбуржцы, поздравляю Вас с победой Вашей команды. МОЛОДЦЫ! Это Ваша победа. То что Урал не добрал в прошлом туре, получилось сегодня!
Ответить
balam
1638646314
жалко любимую команду... но мы тебя не бросим ..ЛОКО- чемпион
Ответить
OstavteLOKO_V_pokoe
1638646398
При Николиче считали серии побед, при гиздюлине считаем серии БЕЗ побед! При этом Николич увольнялся с формулировкой за "нерезультативную игру" или типа того. Как же смешно все это. А потом мы от сборной что то хотим, не верим в наших, считаем какие то сраные евроочки. Да кому это все надо, когда есть кормушка. У игроков зарплаты сотни миллионов в год. А МРОТ в стране в среднем 12 тыс рублей. Сидим тут, высказываем свое быдло мнение, а эти непойми какие клубы имеют бюджет целого мелкого государства. Ну что тут скажешь...
Ответить
Dmitry893
1638647604
К сожалению, Локомотив превратился в команду, за которую не хочется болеть. Руководство РЖД планомерно уничтожает то, что было создано Семиным и приносило результат. Жаль. Очень жаль.
Ответить
Главные новости
«Ростов» обратился в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с «Краснодаром»
16:38
2
Новая информация о переходе Головина в «Зенит»
16:28
4
Фото«Ливерпуль» оформил трансфер за 145 миллионов
16:00
Макси Лопес – о вечеринках в Москве: «Ты спускался в подвал, и перед тобой открывался невероятный мир»
15:56
3
В «ПСЖ» приняли решение по обладателю «Золотого мяча»
15:43
Фото«Манчестер Сити» объявил о переходе бразильца, которого не смог купить «Зенит»
15:23
ВидеоМбаппе – о свадьбе с испанской актрисой: «Спокойной ночи»
14:59
1
«Рома» может отказаться от бразильца из «Зенита»
14:30
3
Пиняев прокомментировал интерес «Спартака»
14:24
5
Семин – о пенальти в пользу «Зенита»: «Не понимаю логику решения»
13:49
17
Все новости
Все новости
Ташуев – о «Балтике»: «Так играют «ПСЖ» и «Барселона»
16:58
Пиняев прокомментировал продажу лидеров «Локомотива»
16:55
Ванда отреагировала на необычные сексуальные утехи Макси Лопеса в Москве
16:34
Россиянин из МЛС близок к возвращению в РПЛ
16:12
Игрок «Зенита» оценил скандальный пенальти в Воронеже
14:37
7
«Рома» может отказаться от бразильца из «Зенита»
14:30
3
Пиняев прокомментировал интерес «Спартака»
14:24
5
Бубнов назвал оптимальную позицию для Кругового в ЦСКА
14:18
1
ВидеоОтстраненный из-за ставок Писарский отдал голевой пас пяткой в 1-м матче за новый клуб
14:00
Семин – о пенальти в пользу «Зенита»: «Не понимаю логику решения»
13:49
17
Тренер «Балтики» оскорбил Мостового и Радимова одним словом
13:46
19
Агент Тюкавина оценил готовность форварда сыграть со «Спартаком»
13:43
ЦСКА заинтересовался бельгийским форвардом
13:32
1
Суперкомпьютер оценил шансы «Зенита», «Спартака» и «Краснодара» на титул РПЛ
13:28
9
Орлов оценил игру Даку за «Спартак»
13:15
7
Пиняев – о кричалке болельщиков «Локомотива»: «Это чуть-чуть неправильно»
13:07
ФотоИгроки «Крыльев» и «Торпедо» перешли в клуб Второй лиги
12:55
Дивеев объяснил, почему «Зениту» было тяжело в матче с «Факелом»
12:31
1
Реакция Аршавина на переход Слуцкого в медиафутбол
12:24
Орлов – о ничьей «Спартака»: «Что поделать? Осечки еще будут, подвела реализация»
12:06
15
Рахимич описал Игдисамова тремя прилагательными
12:00
1
Карседо объяснил, почему заменил Умярова по ходу игры с «Оренбургом»
11:54
7
Экс-спартаковца уличили в том, что он «слил» тренера
11:51
2
В ворота «Краснодара» в матче с «Ростовом» ошибочно не поставили пенальти
11:44
4
Тренер «Оренбурга» оценил 8 желтых карточек команды в игре со «Спартаком»
11:27
4
Реакция «Локо» на дебют Батракова за «Галатасарай»
11:24
ФотоЦСКА готов купить за 12 миллионов бразильца у мексиканского клуба
11:13
12
Орлов высказался о пенальти в пользу «Зенита» в игре с «Факелом»
10:58
12
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+