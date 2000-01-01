РПЛ. «Спартак» в меньшинстве вырвал 3 очка в игре с «Ахматом» и прервал 6-матчевую серию без побед

Спамовцам надо сброситься воротчику Ахмата за подарок в виде гола Промеса . Ну и интересное наблюдение , Спам в меньшинстве играет злее , концентрированнее , чем в полном составе . За себя и за того парня ? Так кто он , этот парень ? Неужто Соболь ... Судейство , что вчера , что сегодня - аховое ...
«Спартак» в домашнем матче 17-го тура РПЛ против «Ахмата» добыл три очка. С 33-й минуты хозяева были в меньшинстве после удаления Александра Соболева. Он также отметился голевым пасом.
Москвичи забили решающий гол на 87-й минуте. Его автором стал Квинси Промес.
«Спартак» прервал серию из шести матчей РПЛ без побед и поднялся на девятое место. «Ахмат» остался седьмым.
Россия. РПЛ. 17-й тур
Спартак (Москва) – Ахмат (Грозный) – 2:1 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 1:0 – Мозес, 13; 1:1 – Уткин, 45+3; 2:1 – Промес, 87.
«Спартак»: Селихов, Денисов, Жиго, Джикия, Айртон, Литвинов, Хендрикс (Зобнин, 59), Мозес (Мелкадзе, 81), Игнатов (Бакаев, 72), Промес, Соболев.
«Ахмат»: Гудиев, Семенов, Нижич, Богосавац, Тодорович, Коновалов (Карапузов, 46), Уткин, Швец, Харин (Конате, 89), Полярус (Садулаев, 78), Архипов (Себай, 55).
Предупреждения: Промес, 65; Жиго, 73; Айртон, 90; Селихов, 90+2 – Коновалов, 5; Семенов, 38; Архипов, 49.
Удаления: Соболев, 33 – нет.
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