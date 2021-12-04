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  • РПЛ. «Спартак» в меньшинстве вырвал 3 очка в игре с «Ахматом» и прервал 6-матчевую серию без побед

РПЛ. «Спартак» в меньшинстве вырвал 3 очка в игре с «Ахматом» и прервал 6-матчевую серию без побед

4 декабря 2021, 18:59
142

«Спартак» в домашнем матче 17-го тура РПЛ против «Ахмата» добыл три очка. С 33-й минуты хозяева были в меньшинстве после удаления Александра Соболева. Он также отметился голевым пасом.

Москвичи забили решающий гол на 87-й минуте. Его автором стал Квинси Промес.

«Спартак» прервал серию из шести матчей РПЛ без побед и поднялся на девятое место. «Ахмат» остался седьмым.

Россия. РПЛ. 17-й тур

Спартак (Москва) – Ахмат (Грозный) – 2:1 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Мозес, 13; 1:1 – Уткин, 45+3; 2:1 – Промес, 87.

«Спартак»: Селихов, Денисов, Жиго, Джикия, Айртон, Литвинов, Хендрикс (Зобнин, 59), Мозес (Мелкадзе, 81), Игнатов (Бакаев, 72), Промес, Соболев.

«Ахмат»: Гудиев, Семенов, Нижич, Богосавац, Тодорович, Коновалов (Карапузов, 46), Уткин, Швец, Харин (Конате, 89), Полярус (Садулаев, 78), Архипов (Себай, 55).

Предупреждения: Промес, 65; Жиго, 73; Айртон, 90; Селихов, 90+2 – Коновалов, 5; Семенов, 38; Архипов, 49.

Удаления: Соболев, 33 – нет.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Ахмат
Комментарии (142)
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Fancyfall
1638633626
всех КБ с победой! нужные 3 очка!
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portero
1638633733
Спартак с тремя очками!!! конечно молодцы, забили в меньшинстве, но молодой воротчик потерял ворота, должен был стоять.
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Дедуктор
1638633946
Ну вот. Это уже почти настоящий Спартак. Антохе - браво! Очень хорошо Бакаев вышел, реально был хорош. Ну и, Зобнин себя показал. Очень сложная победа. В меньшинстве, против хорошо играющего соперника. Теперь в Варшаве бы победить. И сезон может резко стать вполне удачным.
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oyabun
1638633981
Победа! Вопреки дичайшему судейскому беспределу. Вот за что я люблю Промеса - он может всю игру играть плохо, перетягивать на себя одеяло при голевых атаках, бить мимо, но в решающий момент взять и на классе забить! Не всё еще растерял, бродяга! ))
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NewLife
1638634002
Молодцы, проявили мужские волевые качества. Игнатов - красавец. Побольше бы нам таких технарей, как Игнатов и Мозес, и поменьше бы таких бездарей, как Литвинов и Хендрикс. Судья - 3,14дорас, других слов для Мешкова у меня нет.
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Блямба
1638634089
Ну,молодцы,нечего и гавкнуть..) Как только Спартак обижается и ,раздув ноздри, лезет в драку становится даже приятно смотреть и ностальгия по 90-м всплывает в памяти.
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zigbert
1638634380
Молодцы что не сдались играя в меньшинстве. Тем и приятней победа. Всех КБ с отличной победой!
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Мага 13
1638634516
это было эпично! всех с победой!
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CSKA57
1638634546
Боевая и достойная победа!
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житель СПб
1638638173
Пересмотрел эпизоды, и хочу поделиться. 1. Считаю, что Соболеву было достаточно давать ЖК! Это дурацкие правила судей. Но и те, кто пишут. что якобы Зениту в таких случаях благоволят - ошибаетесь! Мы тоже от этого горим. 2. Промес - молодец! Всю игру старался и красиво играл! 3. Вратарь Ахмата - настоящий соавтор обоих голов в свои ворота, не выручил...
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