РПЛ. «Спартак» в меньшинстве вырвал 3 очка в игре с «Ахматом» и прервал 6-матчевую серию без побед

«Спартак» в домашнем матче 17-го тура РПЛ против «Ахмата» добыл три очка. С 33-й минуты хозяева были в меньшинстве после удаления Александра Соболева. Он также отметился голевым пасом.

Москвичи забили решающий гол на 87-й минуте. Его автором стал Квинси Промес.

«Спартак» прервал серию из шести матчей РПЛ без побед и поднялся на девятое место. «Ахмат» остался седьмым.

Россия. РПЛ. 17-й тур

Спартак (Москва) – Ахмат (Грозный) – 2:1 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Мозес, 13; 1:1 – Уткин, 45+3; 2:1 – Промес, 87.

«Спартак»: Селихов, Денисов, Жиго, Джикия, Айртон, Литвинов, Хендрикс (Зобнин, 59), Мозес (Мелкадзе, 81), Игнатов (Бакаев, 72), Промес, Соболев.

«Ахмат»: Гудиев, Семенов, Нижич, Богосавац, Тодорович, Коновалов (Карапузов, 46), Уткин, Швец, Харин (Конате, 89), Полярус (Садулаев, 78), Архипов (Себай, 55).

Предупреждения: Промес, 65; Жиго, 73; Айртон, 90; Селихов, 90+2 – Коновалов, 5; Семенов, 38; Архипов, 49.

Удаления: Соболев, 33 – нет.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Испытай свою удачу – крути колесо фортуны и получи бесплатную ставку до 10 000 рублей!