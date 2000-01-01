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    РПЛ. «Спартак» в меньшинстве вырвал 3 очка в игре с «Ахматом» и прервал 6-матчевую серию без побед

    «Спартак» в домашнем матче 17-го тура РПЛ против «Ахмата» добыл три очка. С 33-й минуты хозяева были в меньшинстве после удаления Александра Соболева. Он также отметился голевым пасом.

    Москвичи забили решающий гол на 87-й минуте. Его автором стал Квинси Промес.

    «Спартак» прервал серию из шести матчей РПЛ без побед и поднялся на девятое место. «Ахмат» остался седьмым.

    Россия. РПЛ. 17-й тур

    Спартак (Москва) – Ахмат (Грозный) – 2:1 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Мозес, 13; 1:1 – Уткин, 45+3; 2:1 – Промес, 87.

    «Спартак»: Селихов, Денисов, Жиго, Джикия, Айртон, Литвинов, Хендрикс (Зобнин, 59), Мозес (Мелкадзе, 81), Игнатов (Бакаев, 72), Промес, Соболев.

    «Ахмат»: Гудиев, Семенов, Нижич, Богосавац, Тодорович, Коновалов (Карапузов, 46), Уткин, Швец, Харин (Конате, 89), Полярус (Садулаев, 78), Архипов (Себай, 55).

    Предупреждения: Промес, 65; Жиго, 73; Айртон, 90; Селихов, 90+2 – Коновалов, 5; Семенов, 38; Архипов, 49.

    Удаления: Соболев, 33 – нет.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 18:59
    Комментарии109
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      Рейтинг: +10028

      knikos 9 минут назад

      Спамовцам надо сброситься воротчику Ахмата за подарок в виде гола Промеса . Ну и интересное наблюдение , Спам в меньшинстве играет злее , концентрированнее , чем в полном составе . За себя и за того парня ? Так кто он , этот парень ? Неужто Соболь ... Судейство , что вчера , что сегодня - аховое ...

      0
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      Рейтинг: +3371

      Кузьмич на трибуне 11 минут назад

      Спартак и Спартачей с Победой. Прекрасный пас Зобнина и не менее прекрасный удар по воротам от Квинси. Заслуженная победа и очень важных 3 очка. Мои аплодисменты.

      1
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      Рейтинг: +8676

      Alekxei Z. 12 минут назад

      Главный герой игры конечно Мешков. Ну очень спорное удаление , 6 мин к первому тайму ( !!!!!!!!!! ) это просто ппц !!!
      По игре во втором тайме было видно , что Ахмату и ничьи хватает.
      Победили те кто больше хотел и кому больше надо , конечно не без ошибки вратаря.

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      Рейтинг: +12855

      житель СПб 14 минут назад

      Ахмату - слова поддержки! Команда играет неплохо, но чего-то не хватает. Собранности? Думаю, справятся со своими проблемами!

      0
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      Рейтинг: +9721

      playsh 14 минут назад

      На данном этапе три очка очень важны,молодцы,доиграли до конца.А за качество игры спасибо особо не скажешь,оставим на потом.Игру вытянули,идём дальше.Удачи всем.

      1
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      Рейтинг: +257

      ussr064 17 минут назад

      С победой !!!Парни сегодня проявили советский характер , мужики одним словом , но физрука гнать однозначно ,,,,

      4
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      Рейтинг: +991

      Alex Flash 34 минуты назад

      А на фига Руя менять. Он максимум выжимает из того ,что ему любезно предоставили.

      3
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      Рейтинг: +705

      kliker > Alex Flash 29 минут назад

      Максимум - это Тадеско и второе место в таблице и голов на ХХ.. больше в таблице забито и на ХХ.. меньше пропущено с почти тем же составом. А тут - 9 место и ни местом больше с тем же составом. А ещё вспомним, что пару игр слили с Тадеско благодаря неоконченному началу сезона буллингу от судеек.

      3
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      Рейтинг: +24850

      slavutiq70 > Alex Flash 19 минут назад

      Максимум ??? Тед с этим составом второе место брал , сейчас на 10 и сомневаюсь что подымемся особо выше 6 место потолок могу забить , почувствуй разницу ,,,

      5
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      Рейтинг: +8676

      Alekxei Z. > kliker 16 минут назад

      Ну какой тот же состав ?
      Литвинов, Игнатов ( не худший вариант ), помощь из Тулы . Плюс ко всему безобразная игра Ларсена и Соболева. Пусть тренер для них не подходит , но ниже определённого уровня нельзя опускаться, они же НИКАКИЕ !!! Вот и результат !

      0
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      Рейтинг: +1272

      Frankfurt Am Main 39 минут назад

      Смотреть какие гиганские програмы у Спартака, играть одним составом на два фронта и добиваться результата, У Руя железные нервы, низкий поклон. Вперёд Спартак..

      2
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      Рейтинг: +8192

      GoLenaStop 49 минут назад

      Проблемный матч, судейство странное.
      Наиграли команды лишь на результативную ничью, а итог таки - на табло...
      Let it be...
      Спасибо командам за старание в игре!
      Удачи!

      7
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    • ...
      Рейтинг: +30771

      oyabun 50 минут назад

      Хотелось бы отметить игру Игнатова. Михаил набирает от матча к матчу. Только бы тренер снова не засунул его на скамейку запасных. Впрочем кто будет тренировать во втором круге - тот еще вопрос.

      7
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      Рейтинг: +21913

      DOCTOR PENALTY > oyabun 48 минут назад

      Ему бы соображать немного побыстрее, и всё будет хорошо.

      4
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      ...
      Рейтинг: +17866

      derrik2000 > DOCTOR PENALTY 46 минут назад

      Намного более часто его партнёры медленно соображают, не открываясь под остроумнейшие передачи Михаила.

      2
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      Рейтинг: +17866

      derrik2000 > oyabun 45 минут назад

      "Впрочем кто будет тренировать во втором круге - тот еще вопрос."

      Не зря КРУПНЫМ ПЛАНОМ Юрана показали на матче.
      Ох, не зря...
      ))))

      1
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      Рейтинг: +21913

      DOCTOR PENALTY > derrik2000 41 минуту назад

      А вот этих партнёров, про которых ты говоришь, лучше распродать.

      2
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      Рейтинг: +91830

      zigbert > DOCTOR PENALTY 40 минут назад

      В некоторых случаях ему нужно брать игру на себя а он пасы отдает, упрощая перспективную атаку.

      5
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      Рейтинг: +17866

      derrik2000 > DOCTOR PENALTY 40 минут назад

      Так я о том же уже не первый день и даже не первый месяц пишу!

      0
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      Рейтинг: +30771

      oyabun > zigbert 38 минут назад

      Точно подмечено. Бакаевской смелости и наглости Мише не хватает. Но это всё придет через игры.

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      Рейтинг: +17866

      derrik2000 > zigbert 37 минут назад

      Молодой ИШШО: часто в силу юного возраста робеет брать на себя роль "первой скрипки атаки".
      Но эта робость проходит сама со временем.
      Или лечится. )))

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      zigbert > oyabun 34 минуты назад

      Хороший игрок, техничный. Ему побольше практики и будет хороший полузащитник.

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      zigbert > derrik2000 33 минуты назад

      Я о том и говорю. Из него может получится классный игрок.

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