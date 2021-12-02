«Урал» опроверг информацию о возможной отставке Шалимова

«Урал» опубликовал официальное заявление с опровержением новости о возможной смене главного тренера.

«Несколько минут назад в СМИ появились сообщения о возможной отставке главного тренера «Урала» Игоря Шалимова. Наш клуб официально опровергает данную информацию, считает ее провокацией!

Игорь Михайлович находится в Екатеринбурге, где сегодня провел очередную тренировку в преддверии матча 17-го тура РПЛ против «Локомотива».

Мы очень огорчены непрофессиональными действиями журналистов, которые сообщают болельщикам недостоверную информацию. «Урал» постарается разобраться в ситуации», – говорится в заявлении клуба.