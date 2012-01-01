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    «Урал» опроверг информацию о возможной отставке Шалимова

    «Урал» опубликовал официальное заявление с опровержением новости о возможной смене главного тренера.

    «Несколько минут назад в СМИ появились сообщения о возможной отставке главного тренера «Урала» Игоря Шалимова. Наш клуб официально опровергает данную информацию, считает ее провокацией!

    Игорь Михайлович находится в Екатеринбурге, где сегодня провел очередную тренировку в преддверии матча 17-го тура РПЛ против «Локомотива».

    Мы очень огорчены непрофессиональными действиями журналистов, которые сообщают болельщикам недостоверную информацию. «Урал» постарается разобраться в ситуации», – говорится в заявлении клуба.

    • «Урал» занимает последнее место в таблице РПЛ после 16 туров.
    • Шалимов работает с командой с 10 августа.

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    Источник: Официальный сайт «Урала»

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