«Урал» опроверг информацию о возможной отставке Шалимова

«Урал» опубликовал официальное заявление с опровержением новости о возможной смене главного тренера.
«Несколько минут назад в СМИ появились сообщения о возможной отставке главного тренера «Урала» Игоря Шалимова. Наш клуб официально опровергает данную информацию, считает ее провокацией!
Игорь Михайлович находится в Екатеринбурге, где сегодня провел очередную тренировку в преддверии матча 17-го тура РПЛ против «Локомотива».
Мы очень огорчены непрофессиональными действиями журналистов, которые сообщают болельщикам недостоверную информацию. «Урал» постарается разобраться в ситуации», – говорится в заявлении клуба.
- «Урал» занимает последнее место в таблице РПЛ после 16 туров.
- Шалимов работает с командой с 10 августа.
Источник: Официальный сайт «Урала»