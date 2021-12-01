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    Еще несколько фанатов ЦСКА получили запрет на посещение стадионов. Общее количество выросло до 20

    Савеловский суд Москвы продолжает рассматривать материалы по поводу розжига пиротехники на матче 16-го тура РПЛ между ЦСКА и «Зенитом». Количество фанатов москвичей, получивших наказания, выросло до 20.

    «Всего судом было рассмотрено 20 материалов, всем 20 гражданам были назначены штрафы в размере от 15 до 20 тысяч рублей с запретом посещать места проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения сроком на два года», – сказали в судебной пресс-службе.

    • Материалы на болельщиков составлены по статье КоАП «Грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований».
    • После матча полиция задержала 408 зрителей.
    • ЦСКА грозит 125 тысяч рублей штрафа за действия фанатов.

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    Источник: «Р-Спорт»

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