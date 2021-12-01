Еще несколько фанатов ЦСКА получили запрет на посещение стадионов. Общее количество выросло до 20

Савеловский суд Москвы продолжает рассматривать материалы по поводу розжига пиротехники на матче 16-го тура РПЛ между ЦСКА и «Зенитом». Количество фанатов москвичей, получивших наказания, выросло до 20.
«Всего судом было рассмотрено 20 материалов, всем 20 гражданам были назначены штрафы в размере от 15 до 20 тысяч рублей с запретом посещать места проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения сроком на два года», – сказали в судебной пресс-службе.
- Материалы на болельщиков составлены по статье КоАП «Грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований».
- После матча полиция задержала 408 зрителей.
- ЦСКА грозит 125 тысяч рублей штрафа за действия фанатов.
ЦСКА оплатит штрафы осужденных фанатов и покроет расходы на адвокатов
Суд запретил 12 болельщикам ЦСКА посещать матчи в течение 2 лет после инцидента в игре с «Зенитом»
Источник: «Р-Спорт»