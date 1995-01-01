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    ЦСКА оплатит штрафы осужденных фанатов и покроет расходы на адвокатов

    Юлия, сестра осужденного после матча с «Зенитом» (0:2) фаната ЦСКА, рассказала, что столичный клуб пообещал оплатить штрафы болельщиков за использование пиротехники и покрыть расходы на адвокатов.

    «Сегодня прошeл суд, моему брату выписали штраф в 20 тысяч рублей и запрет на посещение матчей сроком на два года.

    Кроме него в суде было ещe около 20 болельщиков. Виновными признали всех, хотя не было видео, где брат и его товарищ жгут файеры. Есть только стоп-кадр, что они находились на стадионе. Мы будем обжаловать это решение.

    В ЦСКА нам сказали, что оплатят штрафы, и обещают покрыть расходы на адвокатов», – рассказала Юлия.

    • Болельщики использовали пиротехнику на трибунах стадиона.
    • После матча полиция задержала 408 зрителей матча.
    • ЦСКА грозит 125 тысяч рублей штрафа за действия фанатов.

    Суд запретил 12 болельщикам ЦСКА посещать матчи в течение 2 лет после инцидента в игре с «Зенитом»

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 19:24
    Комментарии2
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      Рейтинг: +3958

      R_a_i_n 18 минут назад

      В каждой новости вонь семеныча. Когда ему рот уже закроют?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4853

      Semenycch 28 минут назад

      Гинер, это твое решение? Это идиотизм! Однажды, эти горе болельщики, которых ты защищаешь, сожгут твой стадион!

      2
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