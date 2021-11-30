ЦСКА оплатит штрафы осужденных фанатов и покроет расходы на адвокатов

Юлия, сестра осужденного после матча с «Зенитом» (0:2) фаната ЦСКА, рассказала, что столичный клуб пообещал оплатить штрафы болельщиков за использование пиротехники и покрыть расходы на адвокатов.
«Сегодня прошeл суд, моему брату выписали штраф в 20 тысяч рублей и запрет на посещение матчей сроком на два года.
Кроме него в суде было ещe около 20 болельщиков. Виновными признали всех, хотя не было видео, где брат и его товарищ жгут файеры. Есть только стоп-кадр, что они находились на стадионе. Мы будем обжаловать это решение.
В ЦСКА нам сказали, что оплатят штрафы, и обещают покрыть расходы на адвокатов», – рассказала Юлия.
- Болельщики использовали пиротехнику на трибунах стадиона.
- После матча полиция задержала 408 зрителей матча.
- ЦСКА грозит 125 тысяч рублей штрафа за действия фанатов.
Суд запретил 12 болельщикам ЦСКА посещать матчи в течение 2 лет после инцидента в игре с «Зенитом»
Источник: «Чемпионат»