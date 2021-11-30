ЦСКА оплатит штрафы осужденных фанатов и покроет расходы на адвокатов

Юлия, сестра осужденного после матча с «Зенитом» (0:2) фаната ЦСКА, рассказала, что столичный клуб пообещал оплатить штрафы болельщиков за использование пиротехники и покрыть расходы на адвокатов.

«Сегодня прошeл суд, моему брату выписали штраф в 20 тысяч рублей и запрет на посещение матчей сроком на два года.

Кроме него в суде было ещe около 20 болельщиков. Виновными признали всех, хотя не было видео, где брат и его товарищ жгут файеры. Есть только стоп-кадр, что они находились на стадионе. Мы будем обжаловать это решение.

В ЦСКА нам сказали, что оплатят штрафы, и обещают покрыть расходы на адвокатов», – рассказала Юлия.

Болельщики использовали пиротехнику на трибунах стадиона.

После матча полиция задержала 408 зрителей матча.

ЦСКА грозит 125 тысяч рублей штрафа за действия фанатов.

Суд запретил 12 болельщикам ЦСКА посещать матчи в течение 2 лет после инцидента в игре с «Зенитом»