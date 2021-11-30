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  • ЦСКА оплатит штрафы осужденных фанатов и покроет расходы на адвокатов

ЦСКА оплатит штрафы осужденных фанатов и покроет расходы на адвокатов

30 ноября 2021, 19:24
22

Юлия, сестра осужденного после матча с «Зенитом» (0:2) фаната ЦСКА, рассказала, что столичный клуб пообещал оплатить штрафы болельщиков за использование пиротехники и покрыть расходы на адвокатов.

«Сегодня прошeл суд, моему брату выписали штраф в 20 тысяч рублей и запрет на посещение матчей сроком на два года.

Кроме него в суде было ещe около 20 болельщиков. Виновными признали всех, хотя не было видео, где брат и его товарищ жгут файеры. Есть только стоп-кадр, что они находились на стадионе. Мы будем обжаловать это решение.

В ЦСКА нам сказали, что оплатят штрафы, и обещают покрыть расходы на адвокатов», – рассказала Юлия.

  • Болельщики использовали пиротехнику на трибунах стадиона.
  • После матча полиция задержала 408 зрителей матча.
  • ЦСКА грозит 125 тысяч рублей штрафа за действия фанатов.

Суд запретил 12 болельщикам ЦСКА посещать матчи в течение 2 лет после инцидента в игре с «Зенитом»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит
Комментарии (22)
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R_a_i_n
1638290396
В каждой новости вонь семеныча. Когда ему рот уже закроют?
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житель СПб
1638293773
Что же это за вездесущая Юлия такая?! Все знает, везде побывала... Так не бывает. А в целом - участие клуба в разрешении ситуации можно только поприветствовать. Но и файеристов прощать тоже не стоит!
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Hektor 84
1638303340
Странное решение
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paracetamol
1638303643
Давай хги, круши, ломай, мы все оплатим и адвокатов тоже. Так, г. Бабаев?
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ААМ
1638331508
Так московские клубы поощряют свою шпану. Платить надо невинно задержанным полицией, а не этой шпане.
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kara-mba
1638340768
Мне важнее что это "выступление" файеристов руководство ЦСКА всё таки свяжет с бездарной игрой, от которой нас уже всех тошнит.
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zigbert
1638342169
Хромает сама организация проведения матчей. Стремление наказать виновников самым решительным образом, оборачивается грубым нарушением прав человека непричастного к этому.
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gennadiy
1638344517
а кто ответит за то что ни в чём не повинных людей держали на морозе 2 часа а ведь среди них были несовершеннолетние и женщины полицыя или Собянин?
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Каратель помойников
1638368729
пусть ещё жкх начнёт оплачивать)
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