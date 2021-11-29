КДК РФС рассмотрит сжигание пиротехники на стадионе ЦСКА. Клубу грозит 125 тысяч рублей штрафа

Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц подтвердил, что на ближайшем заседании будут рассматриваться нарушения, зафиксированные во время матча 16-го тура РПЛ между ЦСКА и «Зенитом» (0:2).

«КДК РФС готовит повестку на заседание. Рапорт у нас есть, в рапорте три замечания.

Это пиротехника у ЦСКА, скандирование ненормативной лексики представителями обоих клубов, а также выбегание на поле одного из болельщиков», – сказал Григорьянц.

Согласно Дисциплинарному регламенту РФС, за нарушение статьи «Использование и бросание зрителями пиротехнических изделий» ЦСКА грозит штраф до 125 тысяч рублей.