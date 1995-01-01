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    КДК РФС рассмотрит сжигание пиротехники на стадионе ЦСКА. Клубу грозит 125 тысяч рублей штрафа

    Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц подтвердил, что на ближайшем заседании будут рассматриваться нарушения, зафиксированные во время матча 16-го тура РПЛ между ЦСКА и «Зенитом» (0:2).

    «КДК РФС готовит повестку на заседание. Рапорт у нас есть, в рапорте три замечания.

    Это пиротехника у ЦСКА, скандирование ненормативной лексики представителями обоих клубов, а также выбегание на поле одного из болельщиков», – сказал Григорьянц.

    Согласно Дисциплинарному регламенту РФС, за нарушение статьи «Использование и бросание зрителями пиротехнических изделий» ЦСКА грозит штраф до 125 тысяч рублей.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +26948

      silver29 1 час назад

      Смешные деньги (((( и стоило устраивать шапито с заложниками из-за этой не серьезной суммы ? Там за выкрики, причем справедливые в отношение дрочера больше начисляли.

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      Рейтинг: +23024

      vladimir-7 1 час назад

      Судьям к Новому году нужны подарки, поборы с клубов начались.

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