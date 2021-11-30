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    Суд запретил 12 болельщикам ЦСКА посещать матчи в течение 2 лет после инцидента в игре с «Зенитом»

    Савеловский районный суд Москвы продолжает рассматривать дела, связанные с противоправными действиями болельщиков ЦСКА во время матча 16-го тура РПЛ против «Зенита» (0:2).

    Уже 12 фанатов получили двухлетний запрет на посещение спортивных мероприятий и штраф от 15 до 20 тысяч рублей.

    «На данный момент всего поступило 22 дела. Пять из них были рассмотрены вчера, семь – сегодня, десять еще предстоит», – сообщила пресс-секретарь суда Мария Михайлова.

    • Болельщики использовали пиротехнику на трибунах стадиона.
    • После матча полиция задержала 408 зрителей матча.
    • ЦСКА грозит 125 тысяч рублей штрафа за действия фанатов.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 18:19
    Комментарии10
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      Рейтинг: +10711

      BRO_football 17 минут назад

      Ну и правильно. Поддерживаю решение суда. Если ты пришёл на стадион жечь файеры, то ты дурак на букву "М". Посиди пару лет дома и подумай над своим поведением.

      0
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      Рейтинг: +1426

      IVANRUS777 18 минут назад

      Ну вы и конченные, кто здесь пишет за то что "так и надо". Кому надо? Всему сектору с болельщиками среди которых были женщины и несовершеннолетние подростки и даже дети? Людей продержали на морозе 2 часа без права сходить в туалет. А потом без суда и следствия развезли по отделениям на автозаках. Потом вам кость кидают тут, что виновные НАКАЗАНЫ и нужно срочно, просто срочно принимать законопроект о фан ID. Вы тупые, как пробки и, если вы действительно живёте в России, то не волнуйтесь система доберётся и до вас или до ваших родных рано или поздно и кто то со стороны так же кто то ехидно будет стоять и приговаривать "так их, так их и нужно вообще, чтобы годика 2 на зоне посидели, а лучше вернуть смертную казнь и к стенке ублюдков". Так что давайте дальше изливайте свою гниль и желчь и ждите бумеранга.

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      Рейтинг: -137

      пудель бдсм-щик 28 минут назад

      а что за кипиш-то был, местные болелы опять семёныша с литейным от×yecoсили?)

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      Рейтинг: +22244

      bset 46 минут назад

      Как они выяснили, что именно они жгли, если камеры не работали? Файеры жечь, конечно, плохо, но тут есть подозрение, что взяли первых попавшихся, лишь бы отработать и наказать.

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      Рейтинг: +3958

      R_a_i_n 1 час назад

      А еще обратите внимание на бомжей, они тоже ведут себя на стадионе не корректно.

      0
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      Рейтинг: +14733

      paracetamol 1 час назад

      Надо было еще 15 суток добавить уродам!

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      Рейтинг: +3958

      R_a_i_n > paracetamol 18 минут назад

      каким уродам?

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      Рейтинг: +4853

      Semenycch 1 час назад

      Полностью поддерживаю это решение! Нужно еще оштрафовать! А еще обратите внимание на свиней, они тоже ведут себя на стадионе не корректно.

      3
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      Рейтинг: +10

      sffd45 1 час назад

      Есть тема пацаны!
      На днях нашел сайт прогнозов на футбол, думал очередная шляпа... Короче любопытство взяло надомною верх, взял один прогноз,
      потом второй, третий, короче теперь жду выхода новых прогнозов сильней чем жену домой с работы. Если кому интересно вот сайт king-ball.ru

      0
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      Рейтинг: +24

      ДЫРЯВЫЕ 1 час назад

      Так и надо таким отмарозкам)

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