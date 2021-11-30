Суд запретил 12 болельщикам ЦСКА посещать матчи в течение 2 лет после инцидента в игре с «Зенитом»

Савеловский районный суд Москвы продолжает рассматривать дела, связанные с противоправными действиями болельщиков ЦСКА во время матча 16-го тура РПЛ против «Зенита» (0:2).

Уже 12 фанатов получили двухлетний запрет на посещение спортивных мероприятий и штраф от 15 до 20 тысяч рублей.

«На данный момент всего поступило 22 дела. Пять из них были рассмотрены вчера, семь – сегодня, десять еще предстоит», – сообщила пресс-секретарь суда Мария Михайлова.