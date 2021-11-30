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  • Суд запретил 12 болельщикам ЦСКА посещать матчи в течение 2 лет после инцидента в игре с «Зенитом»

Суд запретил 12 болельщикам ЦСКА посещать матчи в течение 2 лет после инцидента в игре с «Зенитом»

30 ноября 2021, 18:19
11

Савеловский районный суд Москвы продолжает рассматривать дела, связанные с противоправными действиями болельщиков ЦСКА во время матча 16-го тура РПЛ против «Зенита» (0:2).

Уже 12 фанатов получили двухлетний запрет на посещение спортивных мероприятий и штраф от 15 до 20 тысяч рублей.

«На данный момент всего поступило 22 дела. Пять из них были рассмотрены вчера, семь – сегодня, десять еще предстоит», – сообщила пресс-секретарь суда Мария Михайлова.

  • Болельщики использовали пиротехнику на трибунах стадиона.
  • После матча полиция задержала 408 зрителей.
  • ЦСКА грозит 125 тысяч рублей штрафа за действия фанатов.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит
Комментарии (11)
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sffd45
1638285989
Есть тема пацаны! На днях нашел сайт прогнозов на футбол, думал очередная шляпа... Короче любопытство взяло надомною верх, взял один прогноз, потом второй, третий, короче теперь жду выхода новых прогнозов сильней чем жену домой с работы. Если кому интересно вот сайт king-ball.ru
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paracetamol
1638286447
Надо было еще 15 суток добавить уродам!
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R_a_i_n
1638286631
А еще обратите внимание на бомжей, они тоже ведут себя на стадионе не корректно.
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IVANRUS777
1638290348
Ну вы и конченные, кто здесь пишет за то что "так и надо". Кому надо? Всему сектору с болельщиками среди которых были женщины и несовершеннолетние подростки и даже дети? Людей продержали на морозе 2 часа без права сходить в туалет. А потом без суда и следствия развезли по отделениям на автозаках. Потом вам кость кидают тут, что виновные НАКАЗАНЫ и нужно срочно, просто срочно принимать законопроект о фан ID. Вы тупые, как пробки и, если вы действительно живёте в России, то не волнуйтесь система доберётся и до вас или до ваших родных рано или поздно и кто то со стороны так же кто то ехидно будет стоять и приговаривать "так их, так их и нужно вообще, чтобы годика 2 на зоне посидели, а лучше вернуть смертную казнь и к стенке ублюдков". Так что давайте дальше изливайте свою гниль и желчь и ждите бумеранга.
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BRO_football
1638290397
Ну и правильно. Поддерживаю решение суда. Если ты пришёл на стадион жечь файеры, то ты дурак на букву "М". Посиди пару лет дома и подумай над своим поведением.
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житель СПб
1638294261
Итак, наказывают всего 22 человека. А шуму было?! Считаю, правильное решение! Которое, между прочим, потенциально спасет чьи-то жизни...
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Plyash
1638296232
На Колыму без права переписки.Всем места хватит.
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