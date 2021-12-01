Левандовски могут вручить «Золотой мяч» за 2020 год

Главный редактор журнала France Football Паскаль Ферре не исключил, что издание может вручить форварду «Баварии» Роберту Левандовски «Золотой мяч» за 2020 год.

«Не нужно принимать поспешных решений. Мы можем подумать о вручении «Золотого мяча»-2020 Левандовски, но должны уважать историю награды, построенную на выборе.

Нельзя с уверенностью сказал, что Левандовски выиграл бы «Золотой мяч» в 2020 году. Мы не можем знать это, потому что голосования не было. Но, честно говоря, в прошлом году у него был бы отличный шанс победить», – сказал Ферре.

В 2020 году «Золотой мяч» не вручали из-за пандемии коронавируса.

Форвард «ПСЖ» Лионель Месси получил 7-й «Золотой мяч».

получил 7-й «Золотой мяч». Аргентинец опередил Левандовски на 33 балла.

Месси – Левандовски: «Ты заслужил свой «Золотой мяч». Все знают, что в прошлом году ты был победителем»