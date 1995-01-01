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    Левандовски могут вручить «Золотой мяч» за 2020 год

    Главный редактор журнала France Football Паскаль Ферре не исключил, что издание может вручить форварду «Баварии» Роберту Левандовски «Золотой мяч» за 2020 год.

    «Не нужно принимать поспешных решений. Мы можем подумать о вручении «Золотого мяча»-2020 Левандовски, но должны уважать историю награды, построенную на выборе.

    Нельзя с уверенностью сказал, что Левандовски выиграл бы «Золотой мяч» в 2020 году. Мы не можем знать это, потому что голосования не было. Но, честно говоря, в прошлом году у него был бы отличный шанс победить», – сказал Ферре.

    • В 2020 году «Золотой мяч» не вручали из-за пандемии коронавируса.
    • Форвард «ПСЖ» Лионель Месси получил 7-й «Золотой мяч».
    • Аргентинец опередил Левандовски на 33 балла.

    Месси – Левандовски: «Ты заслужил свой «Золотой мяч». Все знают, что в прошлом году ты был победителем»

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    Источник: Watson

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    Сегодня, 13:38
    Комментарии10
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      Рейтинг: +6491

      Томик 2 минуты назад

      Сразу надо было делать. Не хватило сообразительности. Форумы почитали?

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      Рейтинг: +494

      jek718875 5 минут назад

      так проведите голосование сейчас, все помнят кто был лучшим в 2020

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      Рейтинг: +47945

      MaxRnD 12 минут назад

      Казарцеву отдайте

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      Рейтинг: +494

      jek718875 > MaxRnD 3 минуты назад

      Казарцева на кол

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      Рейтинг: +39

      ДЫРЯВЫЕ 17 минут назад

      В очко его себе засунте))
      Меськи каждый год до 50 лет отдавайте-он же заслужил!!!!

      0
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      Рейтинг: +15193

      Garrincha58 18 минут назад

      а почему бы за 2020 год не отдать снова Месси они сейчас об этом думают

      1
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      Рейтинг: +114

      Беспонтий 19 минут назад

      и ной не взял бы хлеб из рук
      последнего сошедшего с ковчега хама

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      Рейтинг: +21800

      DOCTOR PENALTY 24 минуты назад

      Отвлекающий маневр толерастов. Ваш заднеприводной выбор всем давно понятен, так что вручайте эту безделушку своему "великому", обосритесь ещё раз!

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      Рейтинг: +6742

      серега кашин 33 минуты назад

      своими заявлениями они ещебольше зм обесценивают и превращают его в фарс

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      Рейтинг: +8609

      "supermax" > серега кашин 26 минут назад

      это они так уважают историю награды

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