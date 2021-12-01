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Левандовски могут вручить «Золотой мяч» за 2020 год

1 декабря 2021, 13:38
26

Главный редактор журнала France Football Паскаль Ферре не исключил, что издание может вручить форварду «Баварии» Роберту Левандовски «Золотой мяч» за 2020 год.

«Не нужно принимать поспешных решений. Мы можем подумать о вручении «Золотого мяча»-2020 Левандовски, но должны уважать историю награды, построенную на выборе.

Нельзя с уверенностью сказал, что Левандовски выиграл бы «Золотой мяч» в 2020 году. Мы не можем знать это, потому что голосования не было. Но, честно говоря, в прошлом году у него был бы отличный шанс победить», – сказал Ферре.

  • В 2020 году «Золотой мяч» не вручали из-за пандемии коронавируса.
  • Форвард «ПСЖ» Лионель Месси получил 7-й «Золотой мяч».
  • Аргентинец опередил Левандовски на 33 балла.

Месси – Левандовски: «Ты заслужил свой «Золотой мяч». Все знают, что в прошлом году ты был победителем»

Источник: Watson
Германия. Бундеслига Бавария Левандовски Роберт
Комментарии (26)
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серега кашин
1638355345
своими заявлениями они ещебольше зм обесценивают и превращают его в фарс
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DOCTOR PENALTY
1638355863
Отвлекающий маневр толерастов. Ваш заднеприводной выбор всем давно понятен, так что вручайте эту безделушку своему "великому", обосритесь ещё раз!
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Беспонтий
1638356192
и ной не взял бы хлеб из рук последнего сошедшего с ковчега хама
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Garrincha58
1638356216
а почему бы за 2020 год не отдать снова Месси они сейчас об этом думают
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Soccerdealer63
1638358040
Засуетились ...с цу ки!))) Чуют, чьё мясо, коты драные, своровали... Дык... идите уж тогда до конца: перевручите ЗМ ВО ВСЕМ ИЗВЕСТНЫЕ ГОДА Рибери, Ибре и прочим)))
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neveldomha
1638359117
Золотомяченный и от восьмого не откажется.
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Харченко
1638359536
Месси, ты не заслужил ЗМ, отдай его назад...
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Fusballer
1638359860
На историю награды положили болт, когда ЗМ стали вручать за достижения в других континентальных федерациях.
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Maxi_7
1638362967
2008 - Роналду 2009 - Месси 2010 - Снейдер 2011 - Месси 2012 - Иньеста 2013 - Рибери 2014 - Нойер 2015 - Месси 2016 - Роналду 2017 - Роналду 2018 - Модрич 2019 - Ван Дейк 2020 - Левандовски 2021 - Левандовски
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zigbert
1638364622
Как бы оправдываясь за свою ошибку.
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