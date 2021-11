Месси опередил Левандовски в голосовании за «Золотой мяч» на 33 балла

Стало известно, сколько претенденты на «Золотой мяч» получили баллов в голосовании.

Обладатель награды Лионель Месси набрал 613 баллов. Его ближайший преследователь Роберт Левандовски – 580.

У Жоржиньо, занявшего третье место, 460 баллов, у Карима Бензема – 239, у Н'Голо Канте – 186.

