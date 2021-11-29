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    Месси опередил Левандовски в голосовании за «Золотой мяч» на 33 балла

    Стало известно, сколько претенденты на «Золотой мяч» получили баллов в голосовании.

    Обладатель награды Лионель Месси набрал 613 баллов. Его ближайший преследователь Роберт Левандовски – 580.

    У Жоржиньо, занявшего третье место, 460 баллов, у Карима Бензема – 239, у Н'Голо Канте – 186.

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    Источник: Squawka

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1322

      ab15488 1 минуту назад

      Золотой мяч превратился в евро виденье от футбола. Никакой адекватности, лишь личные симпатии

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      Рейтинг: +1299

      Benifacto 1 час назад

      ЧУШЬ!!!!!

      1
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      Рейтинг: +523

      Xiko 1 час назад

      Золотой мяч обесценен.

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      Рейтинг: +1299

      Benifacto > Xiko 1 час назад

      с языка снял....

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      Рейтинг: +11309

      DeStar 2 часа назад

      ну... совсем жопа если честно

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      Рейтинг: +1484

      Maxi_7 2 часа назад

      Франс футбал прямо Майкл Джордан по части гондонства - только думаешь что всё, предел - обокрали Вирджила в 19м, Роберта в прошлом... как они тут же себя переплёвывают...

      1
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      Рейтинг: +413

      Октавиус 2 часа назад

      Опять "эксперты" из Африки и Америки подсобили, как и в 2019 году. Как же тупо проводить голосование, в котором можно победить только за счёт большей узнаваемости

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