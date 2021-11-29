ЦСКА – о задержании фанатов: «Осуждаем совершивших противоправные действия, но считаем, что невиновные страдать не должны»

ЦСКА выпустил официальное заявление по поводу массового задержания болельщиков после матча 16-го тура РПЛ против «Зенита».
«Клуб пытается разобраться в ситуации. Мы находимся на связи с правоохранительными органами и нашими болельщиками. Прилагаем все усилия, чтобы помочь тем, кто не был причастен к произошедшему.
К сожалению, впервые за всю историю «ВЭБ Арены» во время матча в таком масштабе была использована пиротехника. Мы осуждаем тех, кто совершил эти противоправные действия, но в то же время считаем, что невиновные страдать не должны.
Мы продолжим контактировать с правоохранительными органами, чтобы как можно быстрее разрешить сложившуюся ситуацию.
Клуб также обеспечит бесплатную юридическую консультацию для наших болельщиков«, – говорится в заявлении.
- Всего полиция задержала 408 человек.
- Предполагаемая причина – использование пиротехники.
- «Зенит» победил ЦСКА со счетом 2:0.
РПЛ – о задержании болельщиков ЦСКА: «Подобные события крайне негативно влияют на имидж всего российского футбола»
Опубликовано видео задержания фанатов ЦСКА после матча с «Зенитом»