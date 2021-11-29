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  • ЦСКА – о задержании фанатов: «Осуждаем совершивших противоправные действия, но считаем, что невиновные страдать не должны»

ЦСКА – о задержании фанатов: «Осуждаем совершивших противоправные действия, но считаем, что невиновные страдать не должны»

29 ноября 2021, 09:34
3

ЦСКА выпустил официальное заявление по поводу массового задержания болельщиков после матча 16-го тура РПЛ против «Зенита».

«Клуб пытается разобраться в ситуации. Мы находимся на связи с правоохранительными органами и нашими болельщиками. Прилагаем все усилия, чтобы помочь тем, кто не был причастен к произошедшему.

К сожалению, впервые за всю историю «ВЭБ Арены» во время матча в таком масштабе была использована пиротехника. Мы осуждаем тех, кто совершил эти противоправные действия, но в то же время считаем, что невиновные страдать не должны.

Мы продолжим контактировать с правоохранительными органами, чтобы как можно быстрее разрешить сложившуюся ситуацию.

Клуб также обеспечит бесплатную юридическую консультацию для наших болельщиков«, – говорится в заявлении.

  • Всего полиция задержала 408 человек.
  • Предполагаемая причина – использование пиротехники.
  • «Зенит» победил ЦСКА со счетом 2:0.

РПЛ – о задержании болельщиков ЦСКА: «Подобные события крайне негативно влияют на имидж всего российского футбола»

Опубликовано видео задержания фанатов ЦСКА после матча с «Зенитом»

Источник: Официальный сайт ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит
Комментарии (3)
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1638167932
Команда Зенит является раздражителем. Предлагаю дисквалифицировать Зенит на 5 лет. Без Зенита будет больше порядка.
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rrtgh77
1638169507
На что сегодня будешь ставить? Нашел? Если не хочешь всадить очередной раз свои копейки полагаясь на одну интуицию, советую заглянуть на профессиональный сайт прогнозов на футбол king-ball.ru Чуваки там выдают просто пушечную статистику, работают уже очень давно с 2013 года, так что не переживай, тебя там НЕ об манят!
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FanatSerj
1638180951
надо быстрее двигаться в направлении FAN ID после удачного применения на ЧМ 2018 уже три года прошло, на Евро в Питере тоже как по маслу. В том то и дело что хорошо то наказание, которое не коллективное (одни мнят себя из за этого великими борцунами не понятно с чем, другие незаслуженно страдают и начинают таить злобу за несправедливость), а вот индивидуальное наказание за свои необдуманные поступки самые поучительные. А то у нас привыкли с 90-х что стадион это какой то зазеркалье, где можно делать всё что нельзя в обычном общественном месте.
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