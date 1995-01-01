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    ЦСКА – о задержании фанатов: «Осуждаем совершивших противоправные действия, но считаем, что невиновные страдать не должны»

    ЦСКА выпустил официальное заявление по поводу массового задержания болельщиков после матча 16-го тура РПЛ против «Зенита».

    «Клуб пытается разобраться в ситуации. Мы находимся на связи с правоохранительными органами и нашими болельщиками. Прилагаем все усилия, чтобы помочь тем, кто не был причастен к произошедшему.

    К сожалению, впервые за всю историю «ВЭБ Арены» во время матча в таком масштабе была использована пиротехника. Мы осуждаем тех, кто совершил эти противоправные действия, но в то же время считаем, что невиновные страдать не должны.

    Мы продолжим контактировать с правоохранительными органами, чтобы как можно быстрее разрешить сложившуюся ситуацию.

    Клуб также обеспечит бесплатную юридическую консультацию для наших болельщиков«, – говорится в заявлении.

    • Всего полиция задержала 408 человек.
    • Предполагаемая причина – использование пиротехники.
    • «Зенит» победил ЦСКА со счетом 2:0.

    РПЛ – о задержании болельщиков ЦСКА: «Подобные события крайне негативно влияют на имидж всего российского футбола»

    Опубликовано видео задержания фанатов ЦСКА после матча с «Зенитом»

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    Источник: Официальный сайт ЦСКА

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    Сегодня, 09:34
    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

      rrtgh77 1 час назад

      На что сегодня будешь ставить? Нашел? Если не хочешь всадить очередной раз свои копейки полагаясь на одну интуицию,
      советую заглянуть на профессиональный сайт прогнозов на футбол king-ball.ru Чуваки там выдают просто пушечную статистику,
      работают уже очень давно с 2013 года, так что не переживай, тебя там НЕ об манят!

      0
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      Рейтинг: +852

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 1 час назад

      Команда Зенит является раздражителем. Предлагаю дисквалифицировать Зенит на 5 лет. Без Зенита будет больше порядка.

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