ЦСКА – о задержании фанатов: «Осуждаем совершивших противоправные действия, но считаем, что невиновные страдать не должны»

ЦСКА выпустил официальное заявление по поводу массового задержания болельщиков после матча 16-го тура РПЛ против «Зенита».

«Клуб пытается разобраться в ситуации. Мы находимся на связи с правоохранительными органами и нашими болельщиками. Прилагаем все усилия, чтобы помочь тем, кто не был причастен к произошедшему.

К сожалению, впервые за всю историю «ВЭБ Арены» во время матча в таком масштабе была использована пиротехника. Мы осуждаем тех, кто совершил эти противоправные действия, но в то же время считаем, что невиновные страдать не должны.

Мы продолжим контактировать с правоохранительными органами, чтобы как можно быстрее разрешить сложившуюся ситуацию.

Клуб также обеспечит бесплатную юридическую консультацию для наших болельщиков«, – говорится в заявлении.

Всего полиция задержала 408 человек.

Предполагаемая причина – использование пиротехники.

«Зенит» победил ЦСКА со счетом 2:0.

РПЛ – о задержании болельщиков ЦСКА: «Подобные события крайне негативно влияют на имидж всего российского футбола»

Опубликовано видео задержания фанатов ЦСКА после матча с «Зенитом»