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    Полиция задержала более 400 болельщиков ЦСКА после матча с «Зенитом»

    По окончании игры 16-го тура РПЛ между ЦСКА и «Зенитом» на стадионе «ВЭБ Арена» произошли массовые задержания болельщиков.

    В концовке матча фанаты московской команды использовали пиротехнику, вследствие чего после финального свистка людей около часа не выпускали со стадиона.

    Затем сотрудники полиции стали задерживать болельщиков и помещать их в автозаки.

    По информации «СЭ», всего силовики задержали 408 человек.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +23015

      vladimir-7 1 час назад

      408 человек легавые забрали с фанатской трибуны, а файеры были
      брошены из лоджии, где сидели Карпин, Писарев и Онопко, но им удалось незаметно свинтить с трибуны.

      0
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      Рейтинг: +690

      talgatnurzhanov2006 1 час назад

      Свободу попугаям!

      0
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      Рейтинг: +11911

      Литейный4 2 часа назад

      В нынешнее время пиротехника на стадионе это дурной тон! Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +150

      Болотные 2 часа назад

      И получилось более 400 единиц конной полиции)

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      Рейтинг: +150

      Болотные 2 часа назад

      КПЗ переполнены конями. Так вот куда делись vladimir-7 и Cleaner.((

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      Рейтинг: +26934

      silver29 2 часа назад

      Крайне не профессиональная работа полицаев, решили после драки кулаками помахать и держали на стадионе не причастных, а те кто жег файеры давно свинтили с трибун.

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      Рейтинг: +189

      v.v.navashinsky > silver29 2 часа назад

      А где Вы видели в России профессиональных полицаев???

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