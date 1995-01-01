Полиция задержала более 400 болельщиков ЦСКА после матча с «Зенитом»

По окончании игры 16-го тура РПЛ между ЦСКА и «Зенитом» на стадионе «ВЭБ Арена» произошли массовые задержания болельщиков.

В концовке матча фанаты московской команды использовали пиротехнику, вследствие чего после финального свистка людей около часа не выпускали со стадиона.

Затем сотрудники полиции стали задерживать болельщиков и помещать их в автозаки.

По информации «СЭ», всего силовики задержали 408 человек.