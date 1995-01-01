Полиция задержала более 400 болельщиков ЦСКА после матча с «Зенитом»

408 человек легавые забрали с фанатской трибуны, а файеры были
брошены из лоджии, где сидели Карпин, Писарев и Онопко, но им удалось незаметно свинтить с трибуны.
По окончании игры 16-го тура РПЛ между ЦСКА и «Зенитом» на стадионе «ВЭБ Арена» произошли массовые задержания болельщиков.
В концовке матча фанаты московской команды использовали пиротехнику, вследствие чего после финального свистка людей около часа не выпускали со стадиона.
Затем сотрудники полиции стали задерживать болельщиков и помещать их в автозаки.
По информации «СЭ», всего силовики задержали 408 человек.