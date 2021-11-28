Опубликовано видео задержания фанатов ЦСКА после матча с «Зенитом»

«Спорт-Экспресс» выложил видео со стадиона «ВЭБ Арена», на котором полиция накануне задерживала болельщиков.

На кадрах видно, что фанаты проходят через кордон силовиков, после чего их помещают в автозаки.

Инцидент произошел после матча 16-го тура РПЛ между ЦСКА и «Зенитом» (0:2).

Всего были задержаны 408 человек.

Предполагаемая причина – использование пиротехнки.