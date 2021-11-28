Опубликовано видео задержания фанатов ЦСКА после матча с «Зенитом»

Каждый по своему тренируется
«Спорт-Экспресс» выложил видео со стадиона «ВЭБ Арена», на котором полиция накануне задерживала болельщиков.
На кадрах видно, что фанаты проходят через кордон силовиков, после чего их помещают в автозаки.
- Инцидент произошел после матча 16-го тура РПЛ между ЦСКА и «Зенитом» (0:2).
- Всего были задержаны 408 человек.
- Предполагаемая причина – использование пиротехнки.
Болельщиков ЦСКА сначала в течение часа не выпускали с трибуны после матча с «Зенитом», а затем начали задерживать на выходеВероятная причина — использование пиротехники в концовке игры. pic.twitter.com/E1OVscWSLj— Спорт-Экспресс (@sportexpress) November 28, 2021