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    Опубликовано видео задержания фанатов ЦСКА после матча с «Зенитом»

    «Спорт-Экспресс» выложил видео со стадиона «ВЭБ Арена», на котором полиция накануне задерживала болельщиков.

    На кадрах видно, что фанаты проходят через кордон силовиков, после чего их помещают в автозаки.

    • Инцидент произошел после матча 16-го тура РПЛ между ЦСКА и «Зенитом» (0:2).
    • Всего были задержаны 408 человек.
    • Предполагаемая причина – использование пиротехнки.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 08:52
    Комментарии8
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      Рейтинг: +53

      biber ru 39 минут назад

      Каждый по своему тренируется

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      Рейтинг: +12991

      Skull_Boy 59 минут назад

      Очередной цирк

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      Рейтинг: +4798

      Semenycch 1 час назад

      Когда в Москве на фирменном стадионе ЦСКА задерживают болельщиков ЦСКА это нужно очень, очень заслужить.

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      Рейтинг: +10

      rrtgh77 1 час назад

      На что сегодня будешь ставить? Нашел? Если не хочешь всадить очередной раз свои копейки полагаясь на одну интуицию,
      советую заглянуть на профессиональный сайт прогнозов на футбол king-ball.ru Чуваки там выдают просто пушечную статистику,
      работают уже очень давно с 2013 года, так что не переживай, тебя там НЕ об манят!

      0
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      Рейтинг: +189

      v.v.navashinsky 1 час назад

      Тех,кто нарушал порядок реально,вывели те же полицаи потайными тропами,а этих задержали для галочки(для статистики),мол,смотрите,мы работаем,не зря тратим деньги налогоплательщиков.

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      Рейтинг: +1297

      Benifacto > v.v.navashinsky 1 час назад

      ага так как то буднично как на маршрутку))))
      скорей всего кто то с кем то хотел поговорить, так сказать без палева....потому запаковали всех....

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      Рейтинг: +773

      Дима Цэ 2 часа назад

      Нормал, по домам развозят без пробок

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      Рейтинг: +1952

      kvm 2 часа назад

      где?

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