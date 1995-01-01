Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?
    Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?
    2 Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?
    Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?
    3 Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?
    Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?

    РПЛ – о задержании болельщиков ЦСКА: «Подобные события крайне негативно влияют на имидж всего российского футбола»

    Пресс-служба РПЛ отреагировала на массовое задержание болельщиков после матча 16-го тура между ЦСКА и «Зенитом».

    «Российская Премьер-лига тщательно изучит инцидент после матча 16-го тура Тинькофф РПЛ между ЦСКА и «Зенитом».

    Понимаем, что присутствие правоохранительных органов на стадионах по умолчанию направлено на обеспечение безопасности и пресечение противоправных действий, в том числе использование пиротехники.

    Однако вместе с тем считаем, что в случае с инцидентом на «ВЭБ Арене» меры, предпринятые полицией, очевидным образом нарушили комфорт и поставили под угрозу здоровье людей.

    С сожалением констатируем, что подобные события крайне негативно влияют не только на имидж РПЛ, но и всего российского футбола в целом.

    Представители РПЛ сейчас находятся на арене и в контакте с компетентными органами делают все для скорейшего разрешения инцидента. Мы прилагаем максимальные усилия к тому, чтобы болельщики смогли как можно быстрее отправиться по домам.

    По итогам событий 28 ноября РПЛ проведет тщательное расследование и сделает все возможное для недопущения подобных ситуаций в будущем», – говорится в заявлении.

    • Всего полиция задержала 408 человек.
    • Предполагаемая причина – использование пиротехнки.
    • «Зенит» победил ЦСКА со счетом 2:0.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:19
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10702

      BRO_football 1 минуту назад

      Во-первых, было бы что подрывать. Имидж российского футбола уже давно испорчен. Во-вторых, имидж российского футбола подрывают не полицейские, а быдло-фанаты, которые приходят на матч с пиротехникой. В-третьих, непонятно как на ВЭБ-арене проводился осмотр, что фанаты каким-то образом смогли пронести пиротехнику.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      rrtgh77 1 час назад

      На что сегодня будешь ставить? Нашел? Если не хочешь всадить очередной раз свои копейки полагаясь на одну интуицию,
      советую заглянуть на профессиональный сайт прогнозов на футбол king-ball.ru Чуваки там выдают просто пушечную статистику,
      работают уже очень давно с 2013 года, так что не переживай, тебя там НЕ об манят!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +189

      v.v.navashinsky 1 час назад

      А что,у Российского футбола есть имидж,который еще можно подорвать???Или я что то пропустил!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2912

      ААМ 2 часа назад

      Я не понял, что подрывает имидж РПЛ: хулиганское поведение болельщиков или неумелое задержание их полицией. Мне кажется, что больше первое.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26934

      silver29 2 часа назад

      Полицаи просто отморозки непрофессиональные, понабрали быдло деревенское вот они и надругаются над людьми властью (((( Держать заложниками людей из-за десятка придурков это повод к разбирательству и увольнению.

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +189

      v.v.navashinsky > silver29 1 час назад

      А где Вы видели в России профессиональных полицаев???

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +32358

      zra78 > silver29 1 час назад

      Что значит быдло деревенское и чем они отличаются от быдло городского?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23015

      vladimir-7 > v.v.navashinsky 1 час назад

      Они как были легавые, так легавыми и остались.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10358

      Fusballer 2 часа назад

      Это, скорей всего, были те болельщики, которые купили сертификаты о вакцинации. Уколотые обычно спокойные и послушные.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +150

      Болотные 2 часа назад

      Коней в полиции не хватает ё.п т.а... Вот и взяли этих...

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    91656
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68261
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru