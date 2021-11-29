Неймар может пропустить полтора месяца из-за травмы

Нападающий «ПСЖ» Неймар вряд ли поможет своей команде в этом году.
По предварительным данным, у 29-летнего футболиста выявлено сильное растяжение связок левого голеностопа. Ожидается, что он выбыл на шесть недель.
Точный характер травмы и сроки восстановления бразильца станут известны сегодня после углубленного медобследования.
- Неймар получил повреждение в матче Лиги 1 с «Сент-Этьеном» (3:1).
- За 1,5 месяца он может пропустить 7 игр.
- В текущем сезоне форвард забил 3 гола и сделал 3 ассиста в 14 встречах.
Источник: RMC Sport