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    Неймар может пропустить полтора месяца из-за травмы

    Нападающий «ПСЖ» Неймар вряд ли поможет своей команде в этом году.

    По предварительным данным, у 29-летнего футболиста выявлено сильное растяжение связок левого голеностопа. Ожидается, что он выбыл на шесть недель.

    Точный характер травмы и сроки восстановления бразильца станут известны сегодня после углубленного медобследования.

    • Неймар получил повреждение в матче Лиги 1 с «Сент-Этьеном» (3:1).
    • За 1,5 месяца он может пропустить 7 игр.
    • В текущем сезоне форвард забил 3 гола и сделал 3 ассиста в 14 встречах.

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    Источник: RMC Sport

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