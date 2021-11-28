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    Неймар заплакал после травмы в матче с «Сент-Этьеном»

    Нападающий «ПСЖ» Неймар не смог доиграть матч 15-го тура Лиги 1 против «Сент-Этьена» (3:1). На 88-й минуте бразильца пришлось заменить из-за травмы.

    После удара в ногу Неймар плакал. Сроки восстановления бразильца станут известны позднее.

    • Неймар в этом матче не отметился результативными действиями.
    • Всего в сезоне Лиги 1 у бразильца 10 матчей, 3 гола, результативный пас.
    • «ПСЖ» с отрывом лидирует в таблице.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Curiosidades Europa

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