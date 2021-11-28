Неймар заплакал после травмы в матче с «Сент-Этьеном»

Нападающий «ПСЖ» Неймар не смог доиграть матч 15-го тура Лиги 1 против «Сент-Этьена» (3:1). На 88-й минуте бразильца пришлось заменить из-за травмы.
После удара в ногу Неймар плакал. Сроки восстановления бразильца станут известны позднее.
- Неймар в этом матче не отметился результативными действиями.
- Всего в сезоне Лиги 1 у бразильца 10 матчей, 3 гола, результативный пас.
- «ПСЖ» с отрывом лидирует в таблице.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: твиттер Curiosidades Europa