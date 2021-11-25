Вагнер Лав провел последний матч за «Кайрат». Ему устроили торжественные проводы

Нападающий «Кайрата» Вагнер Лав попрощался с командой и болельщиками.

Сегодня он провел последний матч за клуб из Алматы. Это была проигранная встреча Лиги конференций против «Базеля» (2:3).

После игры бразильцу устроили торжественные проводы. Его одели в национальный костюм и покачали на руках.

Вагнер Лав выступал за «Кайрат» с июля 2020 года.

Его контракт с клубом истечет в декабре.

В последнем матче форвард забил гол.

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