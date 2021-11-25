Лига конференций. Гол Вагнера Лава не помог «Кайрату» избежать поражения от «Базеля»

В пятом туре группового этапа Лиги конференций «Кайрат» дома уступил «Базелю» со счетом 2:3.

Первый гол в матче забил бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав.

«Базель» благодаря победе поднялся на первое место в группе. «Кайрат» остался на последней строчке.

Лига конференций. Групповой этап. 5-й тур

Кайрат (Казахстан) – Базель (Швейцария) – 2:3 (1:1)

Голы: 1:0 – Вагнер Лав, 23; 1:1 – Кабрал, 45 (с пенальти); 2:1 – Оганесян, 56; 2:2 – Жегрова, 69; 2:3 – Касами, 73.

Удаление: Вороговский, 90+3 – нет.

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