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    Вагнер Лав: «Вы еще услышите обо мне. Я намерен и дальше играть в футбол»

    Нападающий «Кайрата» Вагнер Лав высказался о своем будущем.

    — Где мы вас увидим в дальнейшем?

    — Хочу сказать спасибо тренеру за теплые слова. Для меня было приятно и интересно работать с ним. Он очень хорошо понимает футбол и игроки каждый день учатся у него чего-то новому. Я уверен, если Курбан Бекиевич останется, то клуб будет делать еще шаги вперед.

    Да, на меня выходили некоторые клубы. Пока я хочу вернуться в Бразилию, побыть с детьми и мамой. Вы еще услышите обо мне. Я еще намерен и дальше играть в футбол.

    • Сообщалось, что Вагнер Лав покинет «Кайрат» в связи с истечением срока контракта.
    • Его соглашение рассчитано до 31 декабря 2021 года.
    • Бразилец выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также во второй половине сезона-2012/13.
    • Он забил 124 гола и сделал 53 ассиста в 259 матчах в составе московской команды.

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    Источник: Sports.kz

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    Сегодня, 15:27
    Комментарии2
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      Рейтинг: +3974

      FENIX-SL 1 час назад

      лучший легионер России!

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      Рейтинг: +1305

      БОМЖАРНИК 1 час назад

      Значит точно вернется до коней,а там может бомжарник опередит)))!!!!!

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