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  • Вагнер Лав: «Вы еще услышите обо мне. Я намерен и дальше играть в футбол»

Вагнер Лав: «Вы еще услышите обо мне. Я намерен и дальше играть в футбол»

24 ноября 2021, 15:27
1

Нападающий «Кайрата» Вагнер Лав высказался о своем будущем.

— Где мы вас увидим в дальнейшем?

— Хочу сказать спасибо тренеру за теплые слова. Для меня было приятно и интересно работать с ним. Он очень хорошо понимает футбол и игроки каждый день учатся у него чего-то новому. Я уверен, если Курбан Бекиевич останется, то клуб будет делать еще шаги вперед.

Да, на меня выходили некоторые клубы. Пока я хочу вернуться в Бразилию, побыть с детьми и мамой. Вы еще услышите обо мне. Я еще намерен и дальше играть в футбол.

  • Сообщалось, что Вагнер Лав покинет «Кайрат» в связи с истечением срока контракта.
  • Его соглашение рассчитано до 31 декабря 2021 года.
  • Бразилец выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также во второй половине сезона-2012/13.
  • Он забил 124 гола и сделал 53 ассиста в 259 матчах в составе московской команды.

Вагнер Лав: «Если однажды я стану тренером, то попрошу футбольные конспекты у Бердыева»

Источник: Sports.kz
Казахстан. Премьер-лига Кайрат Вагнер Лав
Комментарии (1)
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vladimir-7
1637776544
Вагнер, если ты будешь играть в России, то мы не только услышим о тебе, но и увидим твою великолепную игру.
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