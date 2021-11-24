Вагнер Лав: «Вы еще услышите обо мне. Я намерен и дальше играть в футбол»

Нападающий «Кайрата» Вагнер Лав высказался о своем будущем.

— Где мы вас увидим в дальнейшем?

— Хочу сказать спасибо тренеру за теплые слова. Для меня было приятно и интересно работать с ним. Он очень хорошо понимает футбол и игроки каждый день учатся у него чего-то новому. Я уверен, если Курбан Бекиевич останется, то клуб будет делать еще шаги вперед.

Да, на меня выходили некоторые клубы. Пока я хочу вернуться в Бразилию, побыть с детьми и мамой. Вы еще услышите обо мне. Я еще намерен и дальше играть в футбол.

Сообщалось, что Вагнер Лав покинет «Кайрат» в связи с истечением срока контракта.

Его соглашение рассчитано до 31 декабря 2021 года.

Бразилец выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также во второй половине сезона-2012/13.

Он забил 124 гола и сделал 53 ассиста в 259 матчах в составе московской команды.

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