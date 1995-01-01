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    Sports.ru: Вагнер Лав зимой покинет «Кайрат». Это решение Бердыева

    Нападающий Вагнер Лав близок к уходу из «Кайрата», утверждает Sports.ru.

    По информации источника, клуб не будет продлевать с бразильцем контракт, истекающий 31 декабря.

    37-летний футболист не входит в планы тренерского штаба команды во главе с Курбаном Бердыевым, который хочет иметь в составе более молодого форварда.

    Сам Вагнер Лав не собирается завершать карьеру и может оказаться либо на родине, либо в одном из азиатских чемпионатов.

    • Игрок выступает за «Кайрат» с июля 2020 года.
    • В его активе 22 гола и 19 ассистов в 49 матчах.

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    Источник: Sports.ru

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