Sports.ru: Вагнер Лав зимой покинет «Кайрат». Это решение Бердыева

Нападающий Вагнер Лав близок к уходу из «Кайрата», утверждает Sports.ru.
По информации источника, клуб не будет продлевать с бразильцем контракт, истекающий 31 декабря.
37-летний футболист не входит в планы тренерского штаба команды во главе с Курбаном Бердыевым, который хочет иметь в составе более молодого форварда.
Сам Вагнер Лав не собирается завершать карьеру и может оказаться либо на родине, либо в одном из азиатских чемпионатов.
- Игрок выступает за «Кайрат» с июля 2020 года.
- В его активе 22 гола и 19 ассистов в 49 матчах.
Источник: Sports.ru