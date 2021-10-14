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  • Sports.ru: Вагнер Лав зимой покинет «Кайрат». Это решение Бердыева

Sports.ru: Вагнер Лав зимой покинет «Кайрат». Это решение Бердыева

14 октября 2021, 19:28
14

Нападающий Вагнер Лав близок к уходу из «Кайрата», утверждает Sports.ru.

По информации источника, клуб не будет продлевать с бразильцем контракт, истекающий 31 декабря.

37-летний футболист не входит в планы тренерского штаба команды во главе с Курбаном Бердыевым, который хочет иметь в составе более молодого форварда.

Сам Вагнер Лав не собирается завершать карьеру и может оказаться либо на родине, либо в одном из азиатских чемпионатов.

  • Игрок выступает за «Кайрат» с июля 2020 года.
  • В его активе 22 гола и 19 ассистов в 49 матчах.

Источник: Sports.ru
Казахстан. Премьер-лига Кайрат Вагнер Лав Бердыев Курбан
Комментарии (14)
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Ганнибал Лектор
1634229514
Правильно, зачем Бердыеву нападающие, если он привык играть в 10 защитников?
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Сергей Свояк
1634230925
С такой статистикой отпускать игрока? Глупость несусветная.
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vladimir-7
1634237253
Из нападающего Вагнера Лава выйдет плохой защитник в автобусной команде Бердыева.
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zigbert
1634240361
Это уже решать Бердыеву. Он строит новую команду со своими взглядами на футбол.
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mihail200606
1634240715
И будет третий приход в ЦСКА...)
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vovan55
1634247102
да, ваня и в 37 забивает больше "резвых" молодых...какого игрока в своё время потерял цска...
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d с
1634280040
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