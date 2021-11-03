Вагнер Лав: «Если однажды я стану тренером, то попрошу футбольные конспекты у Бердыева»

Нападающий «Кайрата» Вагнер Лав высказался о главном тренера команды Курбане Бердыеве.

– Вы играли в чемпионате России против «Рубина» Курбана Бердыева. Представляли, что однажды он будет вашим тренером, тем более в Казахстане?

– Это футбол. Никогда не знаешь, что тебя ждет. Даже не представлял, что буду играть в свои 37, но чувствую себя хорошо и хочу продолжать. Кто бы мог подумать, что бывший тренер соперника будет тренировать меня в Казахстане? Думаю, он и сам этого не представлял, но так все сошлось.

Бердыев прекрасно разбирается в футболе. Он очень умен, и я могу многому у него научиться. Если однажды решу работать тренером или помощником тренера, будьте уверены, попрошу его футбольные конспекты, чтобы делать то, что делает он.

Казахстан должен с умом использовать тот факт, что Бердыев здесь работает. Люди, которые любят футбол, должны выжать максимум пользы из этого и учиться у него. Он очень здорово разбирается в футболе.

Сообщалось, что Вагнер Лав покинет «Кайрат» в связи с истечением срока контракта.

Его соглашение рассчитано до 31 декабря 2021 года.

Бразилец выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также во второй половине сезона-2012/13.

Он забил 124 гола и сделал 53 ассиста в 259 матчах в составе московской команды.

Вагнер Лав – о желании вернуться в ЦСКА: «Неправда. Я ничего такого не говорил»