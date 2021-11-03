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  • Вагнер Лав: «Если однажды я стану тренером, то попрошу футбольные конспекты у Бердыева»

Вагнер Лав: «Если однажды я стану тренером, то попрошу футбольные конспекты у Бердыева»

3 ноября 2021, 18:59
13

Нападающий «Кайрата» Вагнер Лав высказался о главном тренера команды Курбане Бердыеве.

– Вы играли в чемпионате России против «Рубина» Курбана Бердыева. Представляли, что однажды он будет вашим тренером, тем более в Казахстане?

– Это футбол. Никогда не знаешь, что тебя ждет. Даже не представлял, что буду играть в свои 37, но чувствую себя хорошо и хочу продолжать. Кто бы мог подумать, что бывший тренер соперника будет тренировать меня в Казахстане? Думаю, он и сам этого не представлял, но так все сошлось.

Бердыев прекрасно разбирается в футболе. Он очень умен, и я могу многому у него научиться. Если однажды решу работать тренером или помощником тренера, будьте уверены, попрошу его футбольные конспекты, чтобы делать то, что делает он.

Казахстан должен с умом использовать тот факт, что Бердыев здесь работает. Люди, которые любят футбол, должны выжать максимум пользы из этого и учиться у него. Он очень здорово разбирается в футболе.

  • Сообщалось, что Вагнер Лав покинет «Кайрат» в связи с истечением срока контракта.
  • Его соглашение рассчитано до 31 декабря 2021 года.
  • Бразилец выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также во второй половине сезона-2012/13.
  • Он забил 124 гола и сделал 53 ассиста в 259 матчах в составе московской команды.

Вагнер Лав – о желании вернуться в ЦСКА: «Неправда. Я ничего такого не говорил»

Источник: сайт УЕФА
Казахстан. Премьер-лига Кайрат Вагнер Лав Бердыев Курбан
Комментарии (13)
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ilichkadr
1635957937
Сильно сказано.
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yaran56
1635958551
Бердыев мудрец, но сделал две ошибки- дважды сделал чемпионами команду Рубин и из аутсайдеров серебряными призерами Ростов. В России верхние строчки в таблице могут занимать только команды из Москвы и питера. Надеюсь в Казахстане ситуация в этом отношении получше. Успехов и здоровья аксакалу мудрецу.
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MaxRnD
1635959750
Либо Лав, так сказать, чрезмерно тактичен, либо действительно с мозгами у человека полный порядок. Прямо-таки не ожидал от него ... Респект
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Sedoi_Goblin
1635960085
Лет через 25 ,приведя условный "Палмейрас" к пятому чемпионству подряд+три кубка Либертадорес Вагнер, ложась спать, вместо "Отче наш"- Ну,Бекиевич! Ну шайтанамана!! И конспекты в сейф))))
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DOCTOR PENALTY
1635960687
Такие слова дорогого стоят. А то все автобус...автобус...
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Soccerdealer63
1635961286
Конспекты у Бердыева надо просить и читать ЗАДОЛГО ДО ТОГО, как вообще кому-то предлагать себя в виде тренера))))) И ещё не факт, что "конспектов Бердыева" будет достаточно... даже для дубля сборной ветеранов общества "Урожай")))
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