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    Вагнер Лав: «Если однажды я стану тренером, то попрошу футбольные конспекты у Бердыева»

    Нападающий «Кайрата» Вагнер Лав высказался о главном тренера команды Курбане Бердыеве.

    – Вы играли в чемпионате России против «Рубина» Курбана Бердыева. Представляли, что однажды он будет вашим тренером, тем более в Казахстане?

    – Это футбол. Никогда не знаешь, что тебя ждет. Даже не представлял, что буду играть в свои 37, но чувствую себя хорошо и хочу продолжать. Кто бы мог подумать, что бывший тренер соперника будет тренировать меня в Казахстане? Думаю, он и сам этого не представлял, но так все сошлось.

    Бердыев прекрасно разбирается в футболе. Он очень умен, и я могу многому у него научиться. Если однажды решу работать тренером или помощником тренера, будьте уверены, попрошу его футбольные конспекты, чтобы делать то, что делает он.

    Казахстан должен с умом использовать тот факт, что Бердыев здесь работает. Люди, которые любят футбол, должны выжать максимум пользы из этого и учиться у него. Он очень здорово разбирается в футболе.

    • Сообщалось, что Вагнер Лав покинет «Кайрат» в связи с истечением срока контракта.
    • Его соглашение рассчитано до 31 декабря 2021 года.
    • Бразилец выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также во второй половине сезона-2012/13.
    • Он забил 124 гола и сделал 53 ассиста в 259 матчах в составе московской команды.

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    Источник: сайт УЕФА

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