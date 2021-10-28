Вагнер Лав – о желании вернуться в ЦСКА: «Неправда. Я ничего такого не говорил»

Нападающий «Кайрата» Вагнер Лав опроверг информацию о желании вернуться в ЦСКА.

«Неправда. Я ничего такого не говорил. Вчера я играл и, слава богу, забил гол и отдал передачу — и я хочу продолжать это делать. У меня здесь контракт до конца года. Не знаю, какова будет моя судьба.

И ещe момент: я не думаю о завершении карьеры! Хочу играть ещe несколько лет!» – сказал Вагнер Лав.

Сообщалось, что Вагнер Лав покинет «Кайрат» в связи с истечением срока контракта.

Его соглашение рассчитано до 31 декабря 2021 года.

Бразилец выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также во второй половине сезона-2012/13.

Он забил 124 гола и сделал 53 ассиста в 259 матчах в составе московской команды.

Агент Вагнера Лава – о возможном возвращении в ЦСКА: «Это был бы идеальный финал его карьеры»