Вагнер Лав – о желании вернуться в ЦСКА: «Неправда. Я ничего такого не говорил»

Набивает цену Ваня. Агент пробует почву. согласие будет, удачи.
Нападающий «Кайрата» Вагнер Лав опроверг информацию о желании вернуться в ЦСКА.
«Неправда. Я ничего такого не говорил. Вчера я играл и, слава богу, забил гол и отдал передачу — и я хочу продолжать это делать. У меня здесь контракт до конца года. Не знаю, какова будет моя судьба.
И ещe момент: я не думаю о завершении карьеры! Хочу играть ещe несколько лет!» – сказал Вагнер Лав.
- Сообщалось, что Вагнер Лав покинет «Кайрат» в связи с истечением срока контракта.
- Его соглашение рассчитано до 31 декабря 2021 года.
- Бразилец выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также во второй половине сезона-2012/13.
- Он забил 124 гола и сделал 53 ассиста в 259 матчах в составе московской команды.
Агент Вагнера Лава – о возможном возвращении в ЦСКА: «Это был бы идеальный финал его карьеры»