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    Вагнер Лав – о желании вернуться в ЦСКА: «Неправда. Я ничего такого не говорил»

    Нападающий «Кайрата» Вагнер Лав опроверг информацию о желании вернуться в ЦСКА.

    «Неправда. Я ничего такого не говорил. Вчера я играл и, слава богу, забил гол и отдал передачу — и я хочу продолжать это делать. У меня здесь контракт до конца года. Не знаю, какова будет моя судьба.

    И ещe момент: я не думаю о завершении карьеры! Хочу играть ещe несколько лет!» – сказал Вагнер Лав.

    • Сообщалось, что Вагнер Лав покинет «Кайрат» в связи с истечением срока контракта.
    • Его соглашение рассчитано до 31 декабря 2021 года.
    • Бразилец выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также во второй половине сезона-2012/13.
    • Он забил 124 гола и сделал 53 ассиста в 259 матчах в составе московской команды.

    Агент Вагнера Лава – о возможном возвращении в ЦСКА: «Это был бы идеальный финал его карьеры»

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 15:38
    Комментарии2
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      Рейтинг: +677

      OOOVVV. 51 минуту назад

      Набивает цену Ваня. Агент пробует почву. согласие будет, удачи.

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      Рейтинг: +10702

      Cleaner 51 минуту назад

      Я же говорил, что это "Агент начал торговлю". А мне в ответ блабла Вагнер наш, конский. Где больше заплатят, туда и он и пойдет. И правильно сделает...

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