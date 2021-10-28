Агент Вагнера Лава – о возможном возвращении в ЦСКА: «Это был бы идеальный финал его карьеры»

Эвандро Феррейра, агент нападающего «Кайрата» Вагнера Лава, ответил на вопрос о возможном возвращении своего клиента в ЦСКА.

«Мы еще не знаем, будем ли продлевать контракт с «Кайратом» или нет.

Хотел бы Вагнер вернуться в ЦСКА и завершить карьеру в клубе? В футболе возможно все.

У него очень красивая история в России. Думаю, это был бы идеальный финал его карьеры», – сказал агент.