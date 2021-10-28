Агент Вагнера Лава – о возможном возвращении в ЦСКА: «Это был бы идеальный финал его карьеры»

Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайтик прогнозов, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- tgtennis.com --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
Эвандро Феррейра, агент нападающего «Кайрата» Вагнера Лава, ответил на вопрос о возможном возвращении своего клиента в ЦСКА.
«Мы еще не знаем, будем ли продлевать контракт с «Кайратом» или нет.
Хотел бы Вагнер вернуться в ЦСКА и завершить карьеру в клубе? В футболе возможно все.
У него очень красивая история в России. Думаю, это был бы идеальный финал его карьеры», – сказал агент.
- Контракт бразильца с «Кайратом» истекает 31 декабря.
- Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также во второй половине сезона-2012/13.
- Он забил 124 гола и сделал 53 ассиста в 259 матчах в составе московской команды.