Агент Вагнера Лава – о возможном возвращении в ЦСКА: «Это был бы идеальный финал его карьеры»

Эвандро Феррейра, агент нападающего «Кайрата» Вагнера Лава, ответил на вопрос о возможном возвращении своего клиента в ЦСКА.
«Мы еще не знаем, будем ли продлевать контракт с «Кайратом» или нет.
Хотел бы Вагнер вернуться в ЦСКА и завершить карьеру в клубе? В футболе возможно все.
У него очень красивая история в России. Думаю, это был бы идеальный финал его карьеры», – сказал агент.
- Контракт бразильца с «Кайратом» истекает 31 декабря.
- Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также во второй половине сезона-2012/13.
- Он забил 124 гола и сделал 53 ассиста в 259 матчах в составе московской команды.
Источник: Sport24