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    Агент Вагнера Лава – о возможном возвращении в ЦСКА: «Это был бы идеальный финал его карьеры»

    Эвандро Феррейра, агент нападающего «Кайрата» Вагнера Лава, ответил на вопрос о возможном возвращении своего клиента в ЦСКА.

    «Мы еще не знаем, будем ли продлевать контракт с «Кайратом» или нет.

    Хотел бы Вагнер вернуться в ЦСКА и завершить карьеру в клубе? В футболе возможно все.

    У него очень красивая история в России. Думаю, это был бы идеальный финал его карьеры», – сказал агент.

    • Контракт бразильца с «Кайратом» истекает 31 декабря.
    • Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также во второй половине сезона-2012/13.
    • Он забил 124 гола и сделал 53 ассиста в 259 матчах в составе московской команды.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 11:57
    Комментарии7
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      Рейтинг: +12

      zafo30 35 минут назад

      Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайтик прогнозов, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- tgtennis.com --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.

      0
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      Рейтинг: +2739

      Бухбух 43 минуты назад

      Это будет хорошо и для Лава, и для ЦСКА. Глядишь, Заболотного и Чаловым в футбол играть научит.

      0
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      Рейтинг: +22238

      vladimir-7 1 час назад

      Это было бы хорошо, сам поиграл бы и мог бы продолжить свою работу в тренерском штабе ЦСКА, как тренер игроков нападения,
      так и игроков полузащиты со склонностью нападающего.

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      Рейтинг: +1289

      Блямба 1 час назад

      Не надо в легенду добавлять жёлтых красок.

      Кони,..они,как люди.
      Доверчивы,но злопамятны.

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      Рейтинг: +10695

      Cleaner 2 часа назад

      Агент начал торговлю...

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      Рейтинг: +932

      БОМЖАРНИК 2 часа назад

      Для коней сойдет!
      Все таки лучше Забалотного

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      Рейтинг: +10695

      Cleaner > БОМЖАРНИК 2 часа назад

      Лав НЕ ТОТ, что был ПЯТНАДЦАТЬ(!) лет назад. А с Заболотным что сравнивать? Много кто лучше Заболотного...

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