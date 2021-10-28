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  • Агент Вагнера Лава – о возможном возвращении в ЦСКА: «Это был бы идеальный финал его карьеры»

Агент Вагнера Лава – о возможном возвращении в ЦСКА: «Это был бы идеальный финал его карьеры»

28 октября 2021, 11:57
9

Эвандро Феррейра, агент нападающего «Кайрата» Вагнера Лава, ответил на вопрос о возможном возвращении своего клиента в ЦСКА.

«Мы еще не знаем, будем ли продлевать контракт с «Кайратом» или нет.

Хотел бы Вагнер вернуться в ЦСКА и завершить карьеру в клубе? В футболе возможно все.

У него очень красивая история в России. Думаю, это был бы идеальный финал его карьеры», – сказал агент.

  • Контракт бразильца с «Кайратом» истекает 31 декабря.
  • Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также во второй половине сезона-2012/13.
  • Он забил 124 гола и сделал 53 ассиста в 259 матчах в составе московской команды.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Казахстан. Премьер-лига ЦСКА Кайрат Вагнер Лав
Комментарии (9)
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Блямба
1635413859
Не надо в легенду добавлять жёлтых красок. Кони,..они,как люди. Доверчивы,но злопамятны.
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vladimir-7
1635414435
Это было бы хорошо, сам поиграл бы и мог бы продолжить свою работу в тренерском штабе ЦСКА, как тренер игроков нападения, так и игроков полузащиты со склонностью нападающего.
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Бухбух
1635417672
Это будет хорошо и для Лава, и для ЦСКА. Глядишь, Заболотного и Чаловым в футбол играть научит.
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Hektor 84
1635423427
А для агента шанс хорошо рубануть бабла
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paracetamol
1635423446
Зачем коням Вагнер Лав? Судьи дешевле обходятся!
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zigbert
1635493603
ЦСКА ничем не рискует. Лав достанется им бесплатно. Конечно скорость уже не та но пользу для команды может принести.
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