Вагнер Лав хочет заключить контракт с ЦСКА до конца сезона

У нападающего «Кайрата» Вагнера Лава есть желание поиграть за ЦСКА после ухода из казахстанского клуба.

По информации журналиста Фабио Алейшо, 37-летний футболист хочет зимой заключить с московским клубом контракт до конца сезона-2021/22.

Если предложение от ЦСКА не поступит, то форвард рассмотрит вариант с возвращением в Бразилию.