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    Вагнер Лав хочет заключить контракт с ЦСКА до конца сезона

    У нападающего «Кайрата» Вагнера Лава есть желание поиграть за ЦСКА после ухода из казахстанского клуба.

    По информации журналиста Фабио Алейшо, 37-летний футболист хочет зимой заключить с московским клубом контракт до конца сезона-2021/22.

    Если предложение от ЦСКА не поступит, то форвард рассмотрит вариант с возвращением в Бразилию.

    • Сообщалось, что Вагнер Лав покинет «Кайрат» в связи с истечением срока контракта.
    • Его соглашение рассчитано до 31 декабря 2021 года.
    • Бразилец выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также во второй половине сезона-2012/13.
    • Он забил 124 гола и сделал 53 ассиста в 259 матчах в составе московской команды.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Твиттер Фабио Алейшо

    Бразильский корреспондент, работает в Москве. Пишет о российском футболе. Аудитория в твиттере - 4,5 тысячи подписчиков.

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    Сегодня, 11:20
    Комментарии3
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      Рейтинг: +3497

      Бомбардиръ 3 минуты назад

      Для выхода на замену вполне сойдёт.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +514

      Mityai90 5 минут назад

      Да 37 летний Вагнер лучше чем мертвый Чалов и Заболотный.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10687

      Cleaner 17 минут назад

      Не уверен, что СЕЙЧАС Лав нужен команде. В таком возрасте врачи должны принимать решение о целесообразности перехода. Не надо ждать чуда, он НЕ ЗАИГРАЕТ так, как играл раньше...

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