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Вагнер Лав хочет заключить контракт с ЦСКА до конца сезона

28 октября 2021, 11:20
16

У нападающего «Кайрата» Вагнера Лава есть желание поиграть за ЦСКА после ухода из казахстанского клуба.

По информации журналиста Фабио Алейшо, 37-летний футболист хочет зимой заключить с московским клубом контракт до конца сезона-2021/22.

Если предложение от ЦСКА не поступит, то форвард рассмотрит вариант с возвращением в Бразилию.

  • Сообщалось, что Вагнер Лав покинет «Кайрат» в связи с истечением срока контракта.
  • Его соглашение рассчитано до 31 декабря 2021 года.
  • Бразилец выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также во второй половине сезона-2012/13.
  • Он забил 124 гола и сделал 53 ассиста в 259 матчах в составе московской команды.

Источник: Твиттер Фабио Алейшо

Бразильский корреспондент, работает в Москве. Пишет о российском футболе. Аудитория в твиттере - 4,5 тысячи подписчиков.

Россия. Премьер-лига Казахстан. Премьер-лига ЦСКА Кайрат Вагнер Лав
Комментарии (16)
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Mityai90
1635410286
Да 37 летний Вагнер лучше чем мертвый Чалов и Заболотный.
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OOOVVV.
1635411292
Не плохой вариант для выходов на замену. После может остаться тренером форвардов.
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Чермындыр
1635411372
Гинеру что ли написать, чтобы Ваньку взяли. Может хоть покажет Чалову, как надо голы забивать
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Soccerdealer63
1635411538
Старый конь борозды не испортит... Нигде и никогда! Если это - КОНЬ! Мастерство не пропьёшь))) Полагаю, если бы мы сегодня каким-то чудом смогли бы заменить ВВП (тоже уже "коня, явно не молодого))) на Горби..... Хоть на время.... ЗАМЕНЯТЬ, ХОТЬ, ИНОГДА "НА ЗАМЕНУ")))) Страна в целом и каждый из нас бы только выиграли!)))))))))))) Уж...иноагентов бы ловить органы бы прекратили на раз-два... И по 500 "шпиёнов" в год, вдруг бы, выявлять не стали))) Я уже не говорю о пытках в тюрьмах и уничтожении альтернатмвных мнений,А гоавное: былибы остановлены все оаботы по подготовке закрытия свободного интернета.
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piligrim1986
1635414999
было бы интересно))
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Hektor 84
1635423360
А ЦСКА хочет?)))
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polt
1635424565
Если у ЦСКА есть лишние бабки, то очень даже пригодится на замены.
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vladimir-7
1635431620
А журналист, сидя в Москве, откуда знает, что хочет Вагнер???
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