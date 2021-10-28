Вагнер Лав хочет заключить контракт с ЦСКА до конца сезона

У нападающего «Кайрата» Вагнера Лава есть желание поиграть за ЦСКА после ухода из казахстанского клуба.
По информации журналиста Фабио Алейшо, 37-летний футболист хочет зимой заключить с московским клубом контракт до конца сезона-2021/22.
Если предложение от ЦСКА не поступит, то форвард рассмотрит вариант с возвращением в Бразилию.
- Сообщалось, что Вагнер Лав покинет «Кайрат» в связи с истечением срока контракта.
- Его соглашение рассчитано до 31 декабря 2021 года.
- Бразилец выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также во второй половине сезона-2012/13.
- Он забил 124 гола и сделал 53 ассиста в 259 матчах в составе московской команды.
Источник: Твиттер Фабио Алейшо
Бразильский корреспондент, работает в Москве. Пишет о российском футболе. Аудитория в твиттере - 4,5 тысячи подписчиков.