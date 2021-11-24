Малком – о фоле вратаря «Мальме» на Венделе: «Для всего футбольного мира — это чистый пенальти и красная карточка»

Нападающий «Зенита» Малком прокомментировал эпизод с первым назначенным пенальти в ворота «Мальме» в матче 5-го тура группового этапа ЛЧ.

Напомним, главный арбитр встречи Андрис Трейманис назначил пенальти за фол вратаря «Мальме» Йохана Далина на хавбеке «Зенита» Венделе и показал ему желтую карточку. Артем Дзюба не реализовал 11-метровый.

— В моменте с первым пенальти, когда голкипер влетел в Вендела, и все это выглядело достаточно страшно, вы были в самой гуще событий. Что вообще произошло в том эпизоде?

— Думаю, не только для меня, но для всего футбольного мира — это чистый пенальти и красная карточка. Точно такая же ситуация была у Сердара в матче против «Сочи», а сейчас она повторилась в ЛЧ.

И подобные моменты судьи не должны пропускать, потому что любая ошибка тут может стоить очень дорого. Поэтому нужно очень внимательно смотреть ВАР, так как это — пенальти и железное прямое удаление.

— В этом матче было два пенальти, постоянно в игру вмешивался ВАР, много затяжек времени. Сложно ли было в таких условиях показать лучший футбол?

— Нет, мы тоже были готовы к войне. Два пенальти, один из которых мы реализовали — да, Артем своим шансом не воспользовался, но он всегда очень помогает команде своими голами.

Ему надо сейчас не опускать голову и продолжать работать, потому что он — прирожденный бомбардир, и мы знаем, что нуждаемся в нем. И я уверен, что он забьет еще множество мячей за «Зенит» и поможет нам в будущем.

«Зенит» пропустил во всех 16 еврокубковых матчах на выезде при Сергее Семаке и ни разу не победил.

и ни разу не победил. Клуб из Петербурга одержал 1 победу в 5 матчах этой ЛЧ.

«Зенит» пробился в плей-офф Лиги Европы.

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