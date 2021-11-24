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  • Малком – о фоле вратаря «Мальме» на Венделе: «Для всего футбольного мира — это чистый пенальти и красная карточка»

Малком – о фоле вратаря «Мальме» на Венделе: «Для всего футбольного мира — это чистый пенальти и красная карточка»

24 ноября 2021, 03:02
12

Нападающий «Зенита» Малком прокомментировал эпизод с первым назначенным пенальти в ворота «Мальме» в матче 5-го тура группового этапа ЛЧ.

Напомним, главный арбитр встречи Андрис Трейманис назначил пенальти за фол вратаря «Мальме» Йохана Далина на хавбеке «Зенита» Венделе и показал ему желтую карточку. Артем Дзюба не реализовал 11-метровый.

— В моменте с первым пенальти, когда голкипер влетел в Вендела, и все это выглядело достаточно страшно, вы были в самой гуще событий. Что вообще произошло в том эпизоде?

— Думаю, не только для меня, но для всего футбольного мира — это чистый пенальти и красная карточка. Точно такая же ситуация была у Сердара в матче против «Сочи», а сейчас она повторилась в ЛЧ.

И подобные моменты судьи не должны пропускать, потому что любая ошибка тут может стоить очень дорого. Поэтому нужно очень внимательно смотреть ВАР, так как это — пенальти и железное прямое удаление.

— В этом матче было два пенальти, постоянно в игру вмешивался ВАР, много затяжек времени. Сложно ли было в таких условиях показать лучший футбол?

— Нет, мы тоже были готовы к войне. Два пенальти, один из которых мы реализовали — да, Артем своим шансом не воспользовался, но он всегда очень помогает команде своими голами.

Ему надо сейчас не опускать голову и продолжать работать, потому что он — прирожденный бомбардир, и мы знаем, что нуждаемся в нем. И я уверен, что он забьет еще множество мячей за «Зенит» и поможет нам в будущем.

  • «Зенит» пропустил во всех 16 еврокубковых матчах на выезде при Сергее Семаке и ни разу не победил.
  • Клуб из Петербурга одержал 1 победу в 5 матчах этой ЛЧ.
  • «Зенит» пробился в плей-офф Лиги Европы.

Болельщики «Мальме» скандировали «УЕФА – мафия!» после назначения пенальти на Дзюбе

Тренер «Мальме» – о пенальти на Дзюбе: «Новый год и Рождество пришли в Россию очень рано»

Источник: «Матч ТВ»
Лига чемпионов Зенит Мальме Дзюба Артем Далин Йохан Малком Вендел
Комментарии (12)
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ySS
1637716322
Не, там сразу смертная казнь)
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Fusballer
1637717409
Этотпеналь ещё более-менее реальный. А вот второй притянутый.
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xkixerx
1637731453
Какое там нахрен удаление? Мяч был в сторону откинут, где были защитники, а не вратарь обыгран. Если в РПЛ для зенита это удаление, не значит что в европе так же... А 2 пенальти вообще за уши притянут
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Fandorine
1637734470
Очередное рукоблудное позорище...
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Garrincha58
1637737461
а что Малком вчера играл??????.... я не заметил
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serglider
1637738480
"Пробился" пробив очередное дно, своей игрой! Вспоминаю, как играл Рубин и Ростов в еврокубках, при Бердыеве, ЦСКА при Газзаеве и... не понимаю! Наши тренеришки, с каждым поколением, становятся все тупее и глупее и... ничего и никто поделать с этим не может!
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neveldomha
1637740025
Согласен - это фол на красную.
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житель СПб
1637746399
Ну формально то он прав - если бы была красная, то претензий к судье бы не было. Но я полагаю, что и желтая тоже вполне обоснованный вариант.
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