Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какая команда РФПЛ нужна Государственной Думе?
    Тест: какая команда РФПЛ нужна Государственной Думе?
    2 Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?
    Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?
    3 Тест: вы помните Евро-2016?
    Тест: вы помните Евро-2016?

    Малком – о фоле вратаря «Мальме» на Венделе: «Для всего футбольного мира — это чистый пенальти и красная карточка»

    Нападающий «Зенита» Малком прокомментировал эпизод с первым назначенным пенальти в ворота «Мальме» в матче 5-го тура группового этапа ЛЧ.

    Напомним, главный арбитр встречи Андрис Трейманис назначил пенальти за фол вратаря «Мальме» Йохана Далина на хавбеке «Зенита» Венделе и показал ему желтую карточку. Артем Дзюба не реализовал 11-метровый.

    — В моменте с первым пенальти, когда голкипер влетел в Вендела, и все это выглядело достаточно страшно, вы были в самой гуще событий. Что вообще произошло в том эпизоде?

    — Думаю, не только для меня, но для всего футбольного мира — это чистый пенальти и красная карточка. Точно такая же ситуация была у Сердара в матче против «Сочи», а сейчас она повторилась в ЛЧ.

    И подобные моменты судьи не должны пропускать, потому что любая ошибка тут может стоить очень дорого. Поэтому нужно очень внимательно смотреть ВАР, так как это — пенальти и железное прямое удаление.

    — В этом матче было два пенальти, постоянно в игру вмешивался ВАР, много затяжек времени. Сложно ли было в таких условиях показать лучший футбол?

    — Нет, мы тоже были готовы к войне. Два пенальти, один из которых мы реализовали — да, Артем своим шансом не воспользовался, но он всегда очень помогает команде своими голами.

    Ему надо сейчас не опускать голову и продолжать работать, потому что он — прирожденный бомбардир, и мы знаем, что нуждаемся в нем. И я уверен, что он забьет еще множество мячей за «Зенит» и поможет нам в будущем.

    • «Зенит» пропустил во всех 16 еврокубковых матчах на выезде при Сергее Семаке и ни разу не победил.
    • Клуб из Петербурга одержал 1 победу в 5 матчах этой ЛЧ.
    • «Зенит» пробился в плей-офф Лиги Европы.

    Болельщики «Мальме» скандировали «УЕФА – мафия!» после назначения пенальти на Дзюбе

    Тренер «Мальме» – о пенальти на Дзюбе: «Новый год и Рождество пришли в Россию очень рано»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 03:02
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3433

      ySS 6 минут назад

      Не, там сразу смертная казнь)

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    91378
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68186
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru