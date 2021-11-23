«Зенит» забил 300 мячей в 148 матчах при Семаке – быстрее всех в истории клуба

Первый гол нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в матче 15-го тура РПЛ с «Нижним Новгородом» (5:1) стал 300-м для команды под руководством Сергея Семака.

Он стал четвертым тренером в истории «Зенита», при котором клубу покорилась данная отметка. Ранее это удалось Павлу Садырину (1995 год, 200 матчей), Юрию Морозову (2000 год, 250 игр) и Лучано Спаллетти (2013 год, 167 матчей).

При Семаке «Зенит» забил 300 голов за 148 матчей – быстрее всех в истории клуба. При нем клуб из Петербурга также показывает самую высокую среднюю результативность в своей истории – 2,04 гола за матч.

Почти половину всех голов при Семаке забили Артем Дзюба (66) и Сердар Азмун (61).