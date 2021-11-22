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    «Зенит» забил 300 мячей в 148 матчах при Семаке – быстрее всех в истории клуба

    Первый гол нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в матче 15-го тура РПЛ с «Нижним Новгородом» (5:1) стал 300-м для команды под руководством Сергея Семака.

    Он стал четвертым тренером в истории «Зенита», при котором клубу покорилась данная отметка. Ранее это удалось Павлу Садырину (1995 год, 200 матчей), Юрию Морозову (2000 год, 250 игр) и Лучано Спаллетти (2013 год, 167 матчей).

    При Семаке «Зенит» забил 300 голов за 148 матчей – быстрее всех в истории клуба. При нем клуб из Петербурга также показывает самую высокую среднюю результативность в своей истории – 2,04 гола за матч.

    Почти половину всех голов при Семаке забили Артем Дзюба (66) и Сердар Азмун (61).

    • Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года.
    • При нем петербуржцы 3 раза подряд выиграли РПЛ.
    • «Зенит» лидирует в чемпионате после 15 туров.

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    Источник: официальный сайт «Зенита»

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    Сегодня, 10:54
    Комментарии1
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      Рейтинг: +147

      Федотов - слизь 25 минут назад

      Сколько из них принадлежат Вилкову, Казарцеву, Лапочкину, Карасёву и т.д. ?

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