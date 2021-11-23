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  • «Зенит» забил 300 мячей в 148 матчах при Семаке – быстрее всех в истории клуба

«Зенит» забил 300 мячей в 148 матчах при Семаке – быстрее всех в истории клуба

23 ноября 2021, 10:54
5

Первый гол нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в матче 15-го тура РПЛ с «Нижним Новгородом» (5:1) стал 300-м для команды под руководством Сергея Семака.

Он стал четвертым тренером в истории «Зенита», при котором клубу покорилась данная отметка. Ранее это удалось Павлу Садырину (1995 год, 200 матчей), Юрию Морозову (2000 год, 250 игр) и Лучано Спаллетти (2013 год, 167 матчей).

При Семаке «Зенит» забил 300 голов за 148 матчей – быстрее всех в истории клуба. При нем клуб из Петербурга также показывает самую высокую среднюю результативность в своей истории – 2,04 гола за матч.

Почти половину всех голов при Семаке забили Артем Дзюба (66) и Сердар Азмун (61).

  • Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года.
  • При нем петербуржцы 3 раза подряд выиграли РПЛ.
  • «Зенит» лидирует в чемпионате после 15 туров.

Источник: официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей
Комментарии (5)
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paracetamol
1637660804
Могли бы и больше, да неохота слабеньких обижать. А вот рыл и ментов - всегда пожалста. Кони на очереди!
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talgatnurzhanov2006
1637662911
Никогда РПЛ не была такой слабой как последние 3 года. И скорей всего в ближайшую пятилетку ничего не изменится, так что дерзай Богданыч пока есть возможность и Газпром с Путиным.
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nik55
1637669946
скоро будут писать сколько раз Семак сходил на толчок
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paracetamol
1637676469
Спердяк и половины не забил, наверно, а вот сколько пропустил...!
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Hektor 84
1637684886
Псевдодостижение хаспрома с помощью карманных судей, газового бабла, бывших презиков сенита во главе РФС и мы эти достижения меркнут в еврокубках.
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