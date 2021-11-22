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  • Карпин – о жеребьевке стыков: «Желательно Македонию получить. Так все думают, и мы тоже»

Карпин – о жеребьевке стыков: «Желательно Македонию получить. Так все думают, и мы тоже»

22 ноября 2021, 08:54
31

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался в преддверии жеребьевки стыковых матчей отбора ЧМ-2022.

«Я не могу в процентном отношении определить важность жеребьeвки. Понятно, что она важна. Естественно, имеет значение, какой соперник будет.

Желательно, как все говорят, Македонию получить. Наверное, это лучше всего. Так все думают, и мы тоже. Это на бумаге, а на поле всe это ещe надо будет доказывать», – сказал Карпин.

  • Жеребьевка состоится в пятницу, 26 ноября, в 19:00 мск.
  • Потенциальные соперники России по первому стыку – Австрия, Северная Македония, Турция, Чехия и Польша.
  • Заключительные матчи отбора ЧМ-2022 запланированы на март.

Карпин: «Идиот, что сказал про возможный уход из сборной»

Карпин: «У меня есть план, которого будем придерживаться»

Источник: Ютуб-канал «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Северная Македония Карпин Валерий
Комментарии (31)
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Блямба
1637560610
Карпина рвало на Балканы..
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Garrincha58
1637561513
там уже не будет Кипра и Мальты так же как и на ЧМ, нам там делать нечего....
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paracetamol
1637562613
Такой физрук и Македонии пролетит. Кстати, не самая слабая команда!
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САДЫЧОК
1637563965
Ясно одно -стыки пройдут только достойные ! Из 12 только 3 !
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ilichkadr
1637564486
Волера даже чабана переплюнул.
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vladimir-7
1637565660
Поляков тебе, кучерявый, а на закуску турков у них дома.
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neveldomha
1637567919
Ну будет в первом раунде Македония, а дальше то, что Уэльс?
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alp
1637569193
так думаем только мы. Все остальный думают примерно так: "желательно Россию получить.. ну или, Македонию..."
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NewLife
1637574754
Напомню Валере, что из македонцев вышел Алекесандр Великий, который в возрасте наших футболлеров завоевал пол-мира от Египта до Индии. Талантливый народец, однако, поэтому недооценивать не стоит.
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Азбука
1637579676
Не бось, македонцы из сеяных мечтают получить Россию.
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