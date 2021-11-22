Карпин – о жеребьевке стыков: «Желательно Македонию получить. Так все думают, и мы тоже»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался в преддверии жеребьевки стыковых матчей отбора ЧМ-2022.

«Я не могу в процентном отношении определить важность жеребьeвки. Понятно, что она важна. Естественно, имеет значение, какой соперник будет.

Желательно, как все говорят, Македонию получить. Наверное, это лучше всего. Так все думают, и мы тоже. Это на бумаге, а на поле всe это ещe надо будет доказывать», – сказал Карпин.

Жеребьевка состоится в пятницу, 26 ноября, в 19:00 мск.

Потенциальные соперники России по первому стыку – Австрия, Северная Македония, Турция, Чехия и Польша.

Заключительные матчи отбора ЧМ-2022 запланированы на март.

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