Ракицкий: «Не переживаю по поводу истечения контракта с «Зенитом». Хочу поиграть еще годика три»

Ярослав здраво мыслит и отвечает смело, воспитание было у него правильное. Молодец!
Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий ответил на вопросы о ситуации с контрактом, который истекает следующим летом.
– В соцсетях после матча с «Динамо» болельщики стали призывать клуб продлить с вами контракт. Как вы думаете, это может повлиять?
– Я видел, что болельщики просили, да. Я играю, помогаю команде добиваться положительных результатов. Благодарен болельщикам, но решать клубу.
Даже не думаю об этом и не переживаю. Сейчас чемпионат идет, в Лиге чемпионов еще есть шансы, так что я продолжаю играть.
Когда откроется трансферное окно, посмотрим, что будет. Может, на меня другие клубы выйдут, а может, «Зенит» что-то предложит.
– На сегодня «Зенит» вам не предлагал продлить контракт?
– Нет, никто не обращался. Но это нормально. Может, чего-то ждут.
– Зимой будет полгода до конца контракта, и вы сможете открыто вести переговоры с другими клубами. Уже прикидывали, куда можете уйти?
– Я пока игрок «Зенита».
– Вообще вы бы хотели завершить карьеру в «Зените»?
– Меня все устраивает в Санкт-Петербурге, в «Зените». Только погода чуть-чуть подкачивает иногда, ха-ха. Говорить о завершении карьеры я не хочу, потому что хочу поиграть еще годика три.
– В теории вы эти три года можете провести в «Зените».
– Не хочу рассуждать «могу – не могу». Завтра купят молодого левоногого центрального защитника – и я отойду на второй план. Я хочу играть. Меня все здесь устраивает.
- Ракицкий выступает за «Зенит» с января 2019 года.
- В текущем сезоне он забил 1 гол и сделал 6 ассистов в 18 матчах.
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