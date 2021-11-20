Ракицкий: «Не переживаю по поводу истечения контракта с «Зенитом». Хочу поиграть еще годика три»

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий ответил на вопросы о ситуации с контрактом, который истекает следующим летом.

– В соцсетях после матча с «Динамо» болельщики стали призывать клуб продлить с вами контракт. Как вы думаете, это может повлиять?

– Я видел, что болельщики просили, да. Я играю, помогаю команде добиваться положительных результатов. Благодарен болельщикам, но решать клубу.

Даже не думаю об этом и не переживаю. Сейчас чемпионат идет, в Лиге чемпионов еще есть шансы, так что я продолжаю играть.

Когда откроется трансферное окно, посмотрим, что будет. Может, на меня другие клубы выйдут, а может, «Зенит» что-то предложит.

– На сегодня «Зенит» вам не предлагал продлить контракт?

– Нет, никто не обращался. Но это нормально. Может, чего-то ждут.

– Зимой будет полгода до конца контракта, и вы сможете открыто вести переговоры с другими клубами. Уже прикидывали, куда можете уйти?

– Я пока игрок «Зенита».

– Вообще вы бы хотели завершить карьеру в «Зените»?

– Меня все устраивает в Санкт-Петербурге, в «Зените». Только погода чуть-чуть подкачивает иногда, ха-ха. Говорить о завершении карьеры я не хочу, потому что хочу поиграть еще годика три.

– В теории вы эти три года можете провести в «Зените».

– Не хочу рассуждать «могу – не могу». Завтра купят молодого левоногого центрального защитника – и я отойду на второй план. Я хочу играть. Меня все здесь устраивает.

Ракицкий выступает за «Зенит» с января 2019 года.

В текущем сезоне он забил 1 гол и сделал 6 ассистов в 18 матчах.

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