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  • Ракицкий: «Не переживаю по поводу истечения контракта с «Зенитом». Хочу поиграть еще годика три»

Ракицкий: «Не переживаю по поводу истечения контракта с «Зенитом». Хочу поиграть еще годика три»

20 ноября 2021, 09:36
5

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий ответил на вопросы о ситуации с контрактом, который истекает следующим летом.

– В соцсетях после матча с «Динамо» болельщики стали призывать клуб продлить с вами контракт. Как вы думаете, это может повлиять?

– Я видел, что болельщики просили, да. Я играю, помогаю команде добиваться положительных результатов. Благодарен болельщикам, но решать клубу.

Даже не думаю об этом и не переживаю. Сейчас чемпионат идет, в Лиге чемпионов еще есть шансы, так что я продолжаю играть.

Когда откроется трансферное окно, посмотрим, что будет. Может, на меня другие клубы выйдут, а может, «Зенит» что-то предложит.

– На сегодня «Зенит» вам не предлагал продлить контракт?

– Нет, никто не обращался. Но это нормально. Может, чего-то ждут.

– Зимой будет полгода до конца контракта, и вы сможете открыто вести переговоры с другими клубами. Уже прикидывали, куда можете уйти?

– Я пока игрок «Зенита».

– Вообще вы бы хотели завершить карьеру в «Зените»?

– Меня все устраивает в Санкт-Петербурге, в «Зените». Только погода чуть-чуть подкачивает иногда, ха-ха. Говорить о завершении карьеры я не хочу, потому что хочу поиграть еще годика три.

– В теории вы эти три года можете провести в «Зените».

– Не хочу рассуждать «могу – не могу». Завтра купят молодого левоногого центрального защитника – и я отойду на второй план. Я хочу играть. Меня все здесь устраивает.

  • Ракицкий выступает за «Зенит» с января 2019 года.
  • В текущем сезоне он забил 1 гол и сделал 6 ассистов в 18 матчах.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Ракицкий Ярослав
Комментарии (5)
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Sancho010365
1637397128
Ярослав здраво мыслит и отвечает смело, воспитание было у него правильное. Молодец!
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paracetamol
1637404024
Может, чего-то ждут...? - Не продлевают, ждут, что выкладываться будешь, а выложишься, может и продлят.
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raritet
1637407277
думаю , согласятся со мной болелы, именно такого защитника с первым хорошим пасом у нас не было. А минусы тоже все видят-скорость.
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Garrincha58
1637418521
для ротации в РПЛ может быть сойдёт для еврокубков однозначно нет
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