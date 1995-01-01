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    Ракицкий: «Не переживаю по поводу истечения контракта с «Зенитом». Хочу поиграть еще годика три»

    Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий ответил на вопросы о ситуации с контрактом, который истекает следующим летом.

    – В соцсетях после матча с «Динамо» болельщики стали призывать клуб продлить с вами контракт. Как вы думаете, это может повлиять?

    – Я видел, что болельщики просили, да. Я играю, помогаю команде добиваться положительных результатов. Благодарен болельщикам, но решать клубу.

    Даже не думаю об этом и не переживаю. Сейчас чемпионат идет, в Лиге чемпионов еще есть шансы, так что я продолжаю играть.

    Когда откроется трансферное окно, посмотрим, что будет. Может, на меня другие клубы выйдут, а может, «Зенит» что-то предложит.

    – На сегодня «Зенит» вам не предлагал продлить контракт?

    – Нет, никто не обращался. Но это нормально. Может, чего-то ждут.

    – Зимой будет полгода до конца контракта, и вы сможете открыто вести переговоры с другими клубами. Уже прикидывали, куда можете уйти?

    – Я пока игрок «Зенита».

    – Вообще вы бы хотели завершить карьеру в «Зените»?

    – Меня все устраивает в Санкт-Петербурге, в «Зените». Только погода чуть-чуть подкачивает иногда, ха-ха. Говорить о завершении карьеры я не хочу, потому что хочу поиграть еще годика три.

    – В теории вы эти три года можете провести в «Зените».

    – Не хочу рассуждать «могу – не могу». Завтра купят молодого левоногого центрального защитника – и я отойду на второй план. Я хочу играть. Меня все здесь устраивает.

    • Ракицкий выступает за «Зенит» с января 2019 года.
    • В текущем сезоне он забил 1 гол и сделал 6 ассистов в 18 матчах.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1177

      Sancho010365 1 час назад

      Ярослав здраво мыслит и отвечает смело, воспитание было у него правильное. Молодец!

      0
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      Рейтинг: +1585

      ПалкоВводецъ 1 час назад

      Ярик крут в своих дальних забросах. Гыгыгы

      2
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      Рейтинг: +57

      Suvorov51 > ПалкоВводецъ 1 час назад

      гыгыгы ярик всегда крут особенно с юве

      0
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      Рейтинг: +4511

      Semenycch 1 час назад

      Ярослав не любит давать интервью. Московские журношлюхи, не лезьте к нему с дешёвыми расспросами!

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