Ракицкий: «Верю, что «Зенит» выйдет в плей-офф Лиги чемпионов»

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий поделился мнением о раскладах в группе Лиги чемпионов после четырех сыгранных туров.

– Если вы победите «Мальме» или даже сыграете вничью, то гарантируете себе третье место. Это можно считать успехом с учетом двух последних сезонов и сложной группы?

– Сначала надо «Нижний Новгород» обыграть. В Мальме будем на победу играть, а там посмотрим, как ситуация в матче «Челси» – «Ювентус» сложится.

Может, у нас 8 декабря с «Челси» будет битва за выход в плей-офф Лиги чемпионов! Пока есть шансы, я верю, что выйдем.

– Чего не хватило в матчах с «Челси» и «Ювентусом»?

– С «Челси» вроде ничего играли, но пропустили от Лукаку. Мы тоже пару раз могли забить, но не вышло.

В Турине прижались к воротам, не очень интересная игра была с нашей стороны. Еще есть два тура – будем пытаться исправить ситуацию.

«Зенит» набрал 3 очка в 4 турах ЛЧ и идет на 3-м месте в группе.

В активе «Челси» 9 баллов, у «Ювентуса» – 12.

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