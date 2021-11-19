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  • Ракицкий: «Верю, что «Зенит» выйдет в плей-офф Лиги чемпионов»

Ракицкий: «Верю, что «Зенит» выйдет в плей-офф Лиги чемпионов»

19 ноября 2021, 18:59
15

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий поделился мнением о раскладах в группе Лиги чемпионов после четырех сыгранных туров.

– Если вы победите «Мальме» или даже сыграете вничью, то гарантируете себе третье место. Это можно считать успехом с учетом двух последних сезонов и сложной группы?

– Сначала надо «Нижний Новгород» обыграть. В Мальме будем на победу играть, а там посмотрим, как ситуация в матче «Челси» – «Ювентус» сложится.

Может, у нас 8 декабря с «Челси» будет битва за выход в плей-офф Лиги чемпионов! Пока есть шансы, я верю, что выйдем.

– Чего не хватило в матчах с «Челси» и «Ювентусом»?

– С «Челси» вроде ничего играли, но пропустили от Лукаку. Мы тоже пару раз могли забить, но не вышло.

В Турине прижались к воротам, не очень интересная игра была с нашей стороны. Еще есть два тура – будем пытаться исправить ситуацию.

  • «Зенит» набрал 3 очка в 4 турах ЛЧ и идет на 3-м месте в группе.
  • В активе «Челси» 9 баллов, у «Ювентуса» – 12.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Зенит Ракицкий Ярослав
Комментарии (15)
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Вомбат
1637338055
К 8 декабря Челси уже обеспечит себе 2-е место в группе, обыграв Юве на своем поле, так что никакой битвы не будет.
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серега кашин
1637339251
понеслись утопические мечты- ле для наших клубов это потолок
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VVM1964
1637339424
Вам бы ЛЕ не просрать !!!
Ответить
paracetamol
1637348096
Челси можно обойти.
Ответить
Форвард 79
1637348312
Если Вы это сделаете, респект Вам и уважение.
Ответить
paracetamol
1637348370
Мне кажется, ЛЕ взять для Зени лучше!
Ответить
Axe111
1637358000
))))))
Ответить
Oldtrafford83
1637389842
И такие шутки перед каждым матчем))
Ответить
житель СПб
1637511813
Сколько же здесь уё...ков (иначе и не скажешь!), ненавидящих свою страну и ее команды...Вот оно, наследие 90-х и нулевых...
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mutabor0992
1637611924
Идиот!
Ответить
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