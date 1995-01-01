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    Ракицкий: «Верю, что «Зенит» выйдет в плей-офф Лиги чемпионов»

    Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий поделился мнением о раскладах в группе Лиги чемпионов после четырех сыгранных туров.

    – Если вы победите «Мальме» или даже сыграете вничью, то гарантируете себе третье место. Это можно считать успехом с учетом двух последних сезонов и сложной группы?

    – Сначала надо «Нижний Новгород» обыграть. В Мальме будем на победу играть, а там посмотрим, как ситуация в матче «Челси» – «Ювентус» сложится.

    Может, у нас 8 декабря с «Челси» будет битва за выход в плей-офф Лиги чемпионов! Пока есть шансы, я верю, что выйдем.

    – Чего не хватило в матчах с «Челси» и «Ювентусом»?

    – С «Челси» вроде ничего играли, но пропустили от Лукаку. Мы тоже пару раз могли забить, но не вышло.

    В Турине прижались к воротам, не очень интересная игра была с нашей стороны. Еще есть два тура – будем пытаться исправить ситуацию.

    • «Зенит» набрал 3 очка в 4 турах ЛЧ и идет на 3-м месте в группе.
    • В активе «Челси» 9 баллов, у «Ювентуса» – 12.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 18:59
    Комментарии3
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      Рейтинг: +29581

      VVM1964 1 час назад

      Вам бы ЛЕ не просрать !!!

      3
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      Рейтинг: +6613

      серега кашин 1 час назад

      понеслись утопические мечты- ле для наших клубов это потолок

      2
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      Рейтинг: +10307

      Вомбат 1 час назад

      К 8 декабря Челси уже обеспечит себе 2-е место в группе, обыграв Юве на своем поле, так что никакой битвы не будет.

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